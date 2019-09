Miriam Alegría comparte su secreto para ser autónoma "y tener vidorra"

­

Ser trabajadora por cuenta propia y a la vez tener vida familiar y social, viajar, hacer cursos e ir al gimnasio y a la peluquería no es un sueño. La nota desenfadada de eWoman la puso Miriam Alegría con su ponencia 'Cómo ser emprendedora y tener vidorra'.

La fotógrafa profesional especializada en bodas e influencer tiene 30.900 seguidores en Instagram. Explicó cómo distribuye sus horas del día para ganar en eficiencia y poder disfrutar de la vida. Su secreto es evitar convertirse en un 'zombie', al que describe como aquellas personas «que se dejan caer en la rutina de trabajo y sofá y no avanzan nada. Siempre hay que tener algo diferente a la rutina laboral».

Durante su intervención dio algunos trucos para aprovechar los 'tiempos muertos' del día y evitar convertirse en una persona sin motivación. Recuerda que tras las horas que dedicamos a dormir, comer y trabajar a lo largo del día, todavía quedan 5 horas libres a las que llama «de fiesta» y que recomienda llenar con cosas que nos satisfagan.

En su exposición demostró que es posible trabajar a tope y disfrutar de una vida plena con viajes, cursos, vida social y tiempo para una misma si se siguen unos sencillos consejos.

— Vacía tu mente: El primero es vaciar la mente de pensamientos y apoyarnos en los asistentes de voz del teléfono móvil, el bloc de notas del teléfono e incluso enviándonos Whatsapp a nosotros mismos con recordatorios, listas y tareas pendientes.

— Pon un semáforo en tu vida'. Recomienda poner un semáforo en tu vida. La luz roja son los asuntos prioritarios para resolver, la naranja, hay que hacerlo, pero no inmediatamente y en la verde estarían los temas que pueden esperar.

— Hacer bloques: Alegría divide sus tareas en bloques: «Las gigantes, que a su vez se pueden compartimentar en otras más pequeñas, las medianas y las pequeñas.

— Eres energía: La blogger aconseja que la primera tarea del día sea la que más cueste.

— Di 'ciao': Hay que decir adiós a revisar continuamente las notificaciones, el mail y las redes sociales. Aprovechar los tiempos muertos para hacerlo o reservar un momento al día. No hacerlo en la oficina interrumpiendo el trabajo.

— Di no: La fotógrafa recomendó no coger todos los trabajos que se ofrecen, «hay que saber cuánto dinero genera tu hora de trabajo y en función de eso aceptar o no». También considera que hay que delegar de vez en cuando, y cada cierto tiempo hacer una reflexión de los objetivos que hemos alcanzado y los que no «tomando conciencia de por qué no hemos logrado los objetivos».