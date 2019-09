Mariano Illán y Luis Larbec: "KullDesign lanzará al mercado su web a nivel europeo en los próximos meses"

"El 90% de nuestros clientes es el público final, el resto corresponde a profesionales de la hostelería, estudios de interiorismo y arquitectura".

Amueblar el hogar o un negocio con diseños exclusivos y a precios asequibles es una posibilidad real gracias a KullDesign, una empresa murciana que dentro de su amplio y variado catálogo de muebles y artículos de decoración incluye algunas réplicas de alta calidad de iconos del diseño, que están al alcance de pocas personas. Luis Larbec, Brand Manager, y Mariano Illán, Jefe de Compras, analizan en esta entrevista en qué consiste el 'fenómeno KullDesign'.

En la pasada edición de los premios InnoBankia La Opinión recibieron ustedes el galardón a la Innovación Empresarial gracias a su página web de venta online de muebles y objetos de decoración. Kull Design, además, ha recibido otros reconocimientos similares. ¿Cuál es la trayectoria de la tienda online teniendo en cuenta el escaso año y medio que lleva desde su apertura?

Estamos muy satisfechos con la aceptación que hemos tenido desde que pusimos en marcha la web en febrero del año pasado. En octubre recibimos el Premio Cecarm a la mejor tienda online novel y en diciembre el Premio a la Innovación Empresarial. Este tipo de reconocimientos nos ayuda a seguir innovando y apostar fuerte por este proyecto.

¿Tienen un tipo de cliente específico de la tienda online o es el mismo tipo de persona que se acerca a su sede física en la calle Isidoro de la Cierva de Murcia? ¿Gestionan ustedes mismos los envíos?

El 90% de nuestros clientes es el público final, el resto corresponde a profesionales de la hostelería, estudios de interiorismo y arquitectura. Respecto a los pedidos, los preparan nuestro partner logístico bajo nuestras especificaciones de embalaje y etiquetado y control previo de calidad del producto. Para el envío, trabajamos con varias empresas de transporte.

¿Kull Design cuenta con taller o fábrica propios o subcontratan la producción? ¿Cuentan con stock de los productos que más se venden?

Muchos de nuestros artículos los fabricamos nosotros mismos en nuestro taller, contamos con profesionales muy cualificados para la realización de varios de nuestros productos más representativos; sillas Cesca, sillones, sofás, mesas€

Normalmente tenemos stock en casi todos los productos, de los que no tenemos existencias, no los sacamos a la venta, o si lo hacemos indicamos el plazo de entrega aproximado, ya que no nos gusta «engañar» al cliente y hacerle esperar más tiempo de lo acordado como sucede con otras webs de venta online de muebles. Pensamos que se debe tener una información clara y con todos los datos en el momento de realizar la compra si lo estima oportuno.

¿Sacan promociones periódicamente? ¿Hay movilidad en su catálogo?

Todos los días vamos incluyendo nuevos productos a nuestra web. Algunos de ellos, si no tienen la aceptación que pensábamos en su momento pasan a nuestra sección de Outlet, en donde se le aplica un precio más competitivo.

En su catálogo figura mobiliario y artículos de decoración inspirados en diseños muy conocidos y a precios competitivos. ¿Qué mueve a adquirir un mueble cuyo diseño está «inspirado en» antes que el original?

Efectivamente, algunos de nuestros productos son réplicas de alta calidad de iconos del diseño y que están al alcance de muy pocas personas. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener estos muebles de diseño en su casa? En KullDesign damos la oportunidad a nuestros clientes de hacerse con reproducciones de muebles de diseñadores reconocidos sin necesidad de dejarse el sueldo y sin renunciar a una calidad muy similar a la de los originales siempre bajo una marca blanca.

¿Qué tipo de iniciativas tienen previstas para mejorar o ampliar la tienda online? ¿Entrarán en otros sectores?

Recientemente hemos rediseñado la web con un diseño más atractivo e intuitivo que ayudará al visitante a encontrar y visualizar mejor los productos.

También hemos añadido un blog donde, semanalmente, vamos incorporando entradas en las que hablamos de la historia de algunos iconos del diseño del mueble y sus creadores.

El siguiente paso lógico es la internacionalización de nuestra web a nivel europeo, en el cual ya estamos trabajando para lanzarla al mercado en los próximos meses.

¿Van a abrir nuevas tiendas físicas?

A día de hoy no contemplamos este tipo de acciones, aunque no descartamos alguna apertura a medio plazo.