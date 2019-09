Isabel Franco: "Las mujeres que rompen barreras merecen ser visibles y que celebremos sus éxitos"

Isabel Franco puso el broche de oro a eWoman reconociendo la valentía de aquellas mujeres que se han atrevido a romper las barreras, «muchas veces invisibles que nos ponemos nosotras mismas». Considera que hay que visibilizar a las que se han atrevido y celebrar sus éxitos. Afirma que los hombres «deben ser nuestros aliados en el camino hacia la igualdad y la conciliación», así como implantar medidas como el horario europeo siempre que sea posible y ampliar la Red de Escuelas Infantiles gratuitas para niños

de 0 a 3 años.

¿Cuál es su principal prioridad al frente de la Consejería?

Quiero convertir la igualdad en una política transversal para todas las áreas del Gobierno Regional, aprovechando que también soy la vicepresidenta, y trabajar así desde distintos ámbitos. Pero viendo la igualdad como mucho más que la que concierne al género, y llevándola hasta la igualdad de derechos para todas las personas, sea cual sea su género, orientación sexual o cualquier otra condición. En materia de gestión, la primera instrucción que dimos nada más llegar fue incluir a las víctimas de violencia machista en el borrador de Ley Regional de los Servicios Sociales, atendiendo así la recomendación del Consejo Económico y Social. La lacra de la violencia machista debe ser erradicada lo antes posible de nuestra sociedad.

¿Cuáles son las principales trabas que encuentran las mujeres para progresar en sus profesiones y alcanzar puestos de mayor responsabilidad?

Son varias. Es evidente que no tenemos las mismas oportunidades que los hombres por distintas razones, y debemos trabajar en todas ellas. La mujer debe romper barreras culturales para cuestiones tan aparentemente sencillas como elegir una carrera, porque parece que solo podemos dedicarnos al ámbito de las humanidades, las artes, los servicios€ y esa no es la realidad. La brecha salarial es otra traba muy importante, porque frente a un mundo donde los gastos no entienden de género, los salarios sí lo hacen, y eso nos lo pone muy difícil para desarrollar nuestro proyecto vital plenamente. La corresponsabilidad en el hogar también llega tarde a un país donde la natalidad cae en picado mientras la población no para de envejecer.

En la Región de Murcia hay muy pocas mujeres en cargos directivos, ¿ve posible que en un futuro se iguale la cifra entre hombres y mujeres? ¿qué pasos serían necesarios que dieran los gobiernos y la sociedad?

Por supuesto que es posible, por eso estoy aquí. En primer lugar debemos visibilizar a aquellas mujeres que ya han dado el paso adelante y se han atrevido a romper esas barreras invisibles que nos paralizan. Además, debemos visibilizar sus éxitos y favorecer que los hombres se incorporen a las responsabilidades familiares, ellos son nuestros aliados en esta cuestión y me consta que la gran mayoría quiere apoyarnos. Debemos favorecer la conciliación de la vida profesional y familiar para todos, hombres y mujeres, implantando medidas como el horario europeo donde sea posible. Es muy importante seguir ampliando la Red de Escuelas gratuitas para niños de 0 a 3 años en la Región que permita a las mujeres desarrollar su profesión, con la tranquilidad de que sus hijos están adecuadamente atendidos sin lastrar su economía.

Las mujeres también cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. ¿Qué iniciativas se pueden desarrollar para evitarlo?

ontamos con una estrategia para luchar contra la brecha de género que debe desarrollarse a nivel regional en todos sus puntos, mientras supervisamos los resultados y actualizamos las medidas a aplicar. Las iniciativas en este sentido también necesitan de la colaboración de las empresas. La Estrategia para Eliminar la Brecha Salarial 2019-2021 cuenta con un total de 36 medidas -algunas ya se están aplicando y se refuerzan- y un presupuesto de 24 millones de euros que podrá ser ampliado con nuevas acciones. Asimismo, hay acciones que no conllevan coste directo a la Administración regional pero son efectivas, como las ventajas en subvenciones y contratos públicos a las empresas más responsables. En la redacción del documento han intervenido representantes de los agentes económicos y sociales y está abierto a que sea subscrito por cualquier entidad implicada en la disminución y erradicación de la brecha de género y avanzar en la igualdad real y efectiva tanto en el salario como en todos los ámbitos sociales.

¿Qué opinión tiene de las emprendedoras murcianas? ¿Cuáles son sus principales puntos fuertes?

Como dije durante el cierre de eWoman, las mujeres murcianas son emprendedoras valientes y libres que se levantan cada día para derribar barreras con determinación. Son mujeres especialmente merecedoras de admiración que se convierten a diario en ejemplo para otras mujeres que porque trabajamos en ocasiones a contracorriente, nos esforzamos de manera extraordinaria, en ser escuchadas, respetadas, en hacernos hueco, en un mundo que en ocasiones mira hacia otro lado. Esta es una sociedad que, como sabemos, no nos pone las cosas fáciles y en la que todavía se lucha por la igualdad. Desde mi Consejería, trabajaremos muy duro para que todas las personas, reitero, sin importar condición ni sexo, sean respetadas y bien valoradas, en la sociedad, en el trabajo, en su casa o por su pareja.