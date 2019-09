"Detrás de cada foto hay muchas horas de trabajo y una autónoma que empieza desde cero"

­

Teresa Marín-Blázquez, creadora de Las Marías Cocinillas y propietaria del restaurante Barraca recibió la Mención Especial Redes Sociales e Influencia Digital. La galardonada considera que este reconocimiento «le da valor a una de las profesiones más actuales pero menos reconocidas: las personas que trabajamos en RRSS y que somos autónomas y empresarias».

Añade que aunque estemos en 2019 y nos consideremos uno de los países mas avanzados en temas digitales, «aún hay un porcentaje de la población que no lo sabe y que, por tanto, no lo valora». Subraya que Las Marías Cocinillas no es solo un blog de cocina, «es un proyecto gastronómico digital. No solo hacemos fotos de recetas y las ponemos de forma en el blog o RRSS. No es un juego, detrás de cada foto o cada vídeo hay muchas horas de trabajo, hay una autónoma, que empieza desde cero, sin ninguna ayuda, y que poco a poco crea su propia empresa digital, y que es capaz de, en menos de tres años, tener también su segunda empresa física, que es mi restaurante Barraca, en Murcia».

A la premiada le llegó su afición a la cocina gracias a sus abuelas, Teresa y Enriqueta. «En casa han sido dos de mis referentes en la cocina, ya que eran excelentes cocineras. Desde muy pequeña la comida iba siempre ligada a la familia, a momentos de celebración, de felicidad, de complicidad€ siempre se le daba un valor especial. Ligado a que cocinaban como los ángeles y le ponían un cariño incondicional a todo lo que hacían, ellas consiguieron que siempre tuviera una relación muy bonita con la cocina».

Así, cuando se independizó, sus libros de recetas se convirtieron en sus imprescindibles. «Iba haciendo todas esas recetas de mi infancia que me traían tan buenos recuerdos, sobre todo los guisos murcianos mas tradicionales, soy fan de los platos de cuchara». Ver que había heredado su buena mano, y que todo lo que probaba salía bien, fue lo que le animó a abrir el blog de recetas, Las María Cocinillas, para poder compartir con todo el mundo (al principio sólo familia y amigos cercanos) esas recetas de cocina, que con los años fue creciendo en público y llegando a cada hogar.

Después de llevar varios años con el blog escrito, su hermana le animó a grabar algunas de esas recetas en vídeo, para hacer más fácil el paso a paso de las elaboraciones. Al principio le costó muchísimo, porque son bastantes los medios que se necesitan para grabar un vídeo de calidad, «pero como todo en la vida, empecé con las herramientas que tenía en casa, y con los años, fui formándome en edición y grabación, hasta conseguir la calidad de los vídeos que hago ahora. Sin duda, creo que fue otro de los aciertos de Las María Cocinillas, dar ese pasito más hacia el mundo audiovisual, que además, lanzó al blog y al canal a cruzar el charco, ya que la otra gran comunidad de habla hispana es la latina, y son muchas las personas que nos siguen desde allí. Cada domingo a las 19.00 horas damos esa receta al mundo».

Son miles las personas que están detrás de esta comunidad creada por Teresa. Son 182.ooo en Instagram, 125.ooo en Youtube y más de 100 visitas mensuales las que recibe su blog. «Las RRSS tienen el poder de llegar muy lejos, y por suerte, ha sido la clave del éxito de mi marca, mi blog, ofrecer contenido de calidad, que traspasa fronteras y llega a cada rincón del mundo, a cada casa. Cuando cuidas a tu publico, es súper agradecido y siempre, siempre te devuelven ese cariño y apoyo, y creo que esa es la clave del éxito de mi blog».