Victoria Díaz: "Aconsejo a las mujeres emprendedoras que se apoyen en organismos como el INFO, que las ayudan a llevar a cabo sus proyectos"

En sus más de 20 años de experiencia ha podido "trabajar codo con codo con empresarias que han luchado en primera fila y con otras mujeres que, desde otros puestos, no tan visibles, han sido fundamentales para que el tejido empresarial de nuestra Región crezca y se desarrolle". Con su ponencia en la cuarta edición de eWoman Murcia quiere "animar" a que estas emprendedoras luchen por trabajar de forma conjunta para conseguir un mundo mejor en cualquier ámbito.

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia estará presente en una nueva edición de eWoman. ¿Qué opinión le merece la celebración de eventos que sacan a relucir las claves del éxito de mujeres líderes dentro del entorno laboral, tecnológico y deportivo?

Eventos como este son muy importantes para sacar del anonimato a aquellas personas que están luchando para hacer de nuestra Región, de nuestro país y de nuestro mundo un lugar mejor. Me parece fundamental dar a conocer y poner voz a las mujeres, que seguro con mucho esfuerzo, han conseguido obtener grandes logros en estos tres ámbitos, y que sirvan de ejemplo para motivar y crear un caldo de cultivo que anime a replicar estos comportamientos.

¿Cuáles son las principales herramientas que pone al alcance de las mujeres emprendedoras?

Los servicios que ofrece el Instituto de Fomento son todo lo que puede necesitar una emprendedora. Las herramientas son un equipo de profesionales que les acompaña y asesora en todo momento y en cada etapa de desarrollo desde la idea hasta la etapa de crecimiento y expansión internacional, líneas de ayuda y de financiación específicas y servicios de apoyo (oficina del emprendedor, oficina financiera, servicio Peral, encuentra tu sitio, incubadoras y aceleradoras, etc).

A título personal, ¿cómo resumiría sus más de dos décadas de trayectoria en el Departamento de Innovación Empresarial del INFO?

Los años que llevo trabajando en el INFO, no solo en el Departamento de Innovación, sino también en el Departamento de Comercio Exterior, Marketing, Cooperación Sectorial o Relaciones Internacionales, me han dado la oportunidad de trabajar codo con codo con empresarias, que han luchado en primera fila y con otras mujeres que, desde otros puestos, no tan visibles, han sido fundamentales para que las empresas y en definitiva el tejido empresarial de nuestra Región crezca y se desarrolle. He tenido la oportunidad de aprender, ayudar y crecer personalmente con todas las mujeres que han tenido un papel importante desde diferentes puestos para nuestro desarrollo.

¿Qué desafíos le ha supuesto y supone desempeñar un cargo de responsabilidad como el que ostenta?

Mi responsabilidad es ayudar a las empresas proporcionando los instrumentos adecuados para facilitar el camino y fomentar el progreso sobre todo en este caso desde el ámbito de la Innovación, un camino por el que deben pasar todas aquellas empresas que quieran ser competitivas en un mundo cada vez más globalizado. La responsabilidad de técnicos como yo en el INFO, es la de escuchar sus necesidades y actuar de correa de transmisión para que estas demandas lleguen a los organismos y personas adecuadas que puedan tomar las decisiones oportunas y acompañar a las empresas en su implementación.

¿Qué consejos daría a las mujeres que están planteándose la oportunidad de emprender?

Mi consejo es que antes de abordar un proyecto y emprender un negocio, se hagan los estudios oportunos, los planes de negocio y empresariales, analizar bien todos lo pros y contras, controlar el mercado, la competencia, las posibles amenazas, las finanzas, etc, apoyándose en organismos como el INFO, que orientan y ayudan a estas mujeres a llevar a cabo estos proyectos minimizando en la medida de lo posible, el riesgo que supone emprender un nuevo proyecto.

¿Qué legado le gustaría al dejar, con su ponencia, al público en estas jornadas?

Animar a que de la forma adecuada luchen por trabajar y remar de forma conjunta para conseguir un mundo mejor en cualquier ámbito, que conozcan organismos como el INFO que estamos aquí para dar apoyo y acompañar en este camino no siempre fácil.

eWoman Murcia pretende dar visibilidad a las mujeres en el sector digital y tecnológico. ¿Son las nuevas profesiones ligadas al sector una oportunidad para conseguirlo?

Nuestro futuro pasa por la digitalización y el uso de las tecnologías en cualquier sector, por eso las profesiones ligadas a estas formaciones tienen un gran futuro, esto no es una moda pasajera es la nueva forma de entender la empresa, que ha llegado para quedarse.