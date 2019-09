La Región necesitaría 27 juzgados más para igualarse a las demás comunidades

López Miras asume la propuesta de Pasqual del Riquelme en la apertura del año judicial y anuncia que convocará a los partidos.

El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, mostró ayer las carencias que la Justicia presenta en la Región durante el acto de apertura del año judicial y enumeró los efectos que la falta de medios humanos y materiales tienen sobre la economía, ya que serían necesarios 27 juzgados más para alcanzar la media de las demás regiones. Pasqual del Riquelme aprovechó la presencia de los dirigentes de los partidos políticos y de las instituciones públicas en el acto y reclamó un Pacto regional por la Justicia para acabar con el atasco judicial que, según sus cálculos, cuesta a los murcianos unos 1.500 millones de euros al año, equivalentes al gasto de la enseñanza. Su pretensión es alcanzar un acuerdo que «permita oír la voz de la Región ante quienes en Madrid tienen que tomar las decisiones para lograr de forma urgente nuevos edificios judiciales para Lorca, Cartagena y Molina de Segura, así como una mayor cuota para la Región en el reparto anual de nuevos órganos judiciales».

Pasqual del Riquelme pidió que también se sumen a esta iniciativa los colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales, para evitar que la desconfianza en la capacidad de respuesta del sistema judicial mine la capacidad de «atraer inversiones» o la llegada de turistas. Recordó que «año tras año, desde hace una década, las memorias e informes de este TSJ han venido insistiendo en la necesidad de más juzgados» y aseguró que «los tribunales de la Región de Murcia se encuentran entre los más productivos a nivel nacional», con 185.846 litigios resueltos el pasado año, lo que representa un 1,2 % más que en 2017.

Según sus cálculos, serían necesarias «veintisiete nuevas unidades judiciales para equiparse a la dotación media de órganos judiciales a nivel nacional. Los murcianos tenemos asignados diez jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Asturias disponen de casi quince jueces por el mismo número de ciudadanos, catorce en Cantabria y trece en Castilla y León».

Sin embargo, «los nuevos juzgados no llegan a nuestra Región. Al menos no en la proporción necesaria. Hacer las cosas, y no solo decirlas, exige un esfuerzo adicional y una voluntad de acuerdo y actuación conjunta». Para conseguirlo, considera necesaria «la implicación coordinada y programada de todas las instancias políticas, económicas y sociales de nuestra Región para reclamar en Madrid lo que, también en Justicia, nos corresponde».

Recordó que el Consejo Económico y Social está realizando un estudio para calcular el impacto del atasco judicial en la economía murciana, aunque avanzó que, en principio, se estima que puede llegar a costar entre tres y cuatro puntos del VAB, lo que equivale a unos 1.500 millones. Añadió que «en aquellas regiones españolas en las que el sistema judicial funciona mejor, la tasa de entrada de nuevas empresas es más elevada y viceversa. Por cada punto que aumenta la congestión en los juzgados ordinarios de la jurisdicción civil cae un 4% la creación de nuevos negocios de emprendedores». Además, «una menor eficacia judicial reduce también la disponibilidad de crédito», mientras que produce inseguridad a los propietarios de las viviendas de alquiler, lo que se traduce en una menor oferta de casas. El atasco de la Justicia se traduce también en unos plazos más largos de bloqueo de las cantidades retenidas en los juzgados, que en este momento se elevan a 114 millones.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que asistió al acto, recogió el guante y se mostró dispuesto a reunir a los partidos políticos para trabajar por un pacto regional de la Justicia y exigir unidades judiciales y recursos materiales y humanos para equipararnos al resto de España».