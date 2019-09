«La mochila del entusiasmo ya está vacía». Con esta afirmación describía el secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Miguel Ángel Soler, el desánimo que está cundiendo en la judicatura ante la falta de expectativas de mejora. Soler, que era el primero en intervenir en el acto de apertura del año judicial, celebrado ayer en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, fue relatando algunas de las medidas para la modernización de los juzgados que se han introducido, como la dotación de «wifi en todas las salas de vistas», la integración en el proyecto Justicia Digital o el establecimiento de cita previa en el Registro Civil. Sin embargo, el secretario de la Sala de Gobierno del TSJ se lamentó con pesar de que «el déficit de personal no se ha corregido». Destacó especialmente las carencias que existen en la plantilla de letrados y consideró que «la situación actual de la nueva oficina judicial no se puede mantener» si no se produce «un rediseño de los puestos a cubrir».