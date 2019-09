El TSJ pone nombre y apellidos a los damnificados por la lentitud de la Justicia en la Región de Murcia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha pedido un Pacto Regional por la Justicia para que sus peticiones lleguen a Madrid durante la apertura del año judicial autonómico. Lee su discurso completo a continuación:

"A todos quiero dar la bienvenida a este acto solemne de apertura del año judicial autonómico que, como cada septiembre, y tras la apertura del año judicial a nivel nacional el pasado día 9 por su SM el Rey, celebramos hoy en nuestra Región, como también hacen el resto de TSJ.

Un año más, tengo que dejar constancia del déficit estructural de juzgados y tribunales que padece nuestra Región, que necesitaría veintisiete nuevas unidades judiciales para equiparse a la dotación media de órganos judiciales a nivel nacional. Los murcianos tenemos asignados diez jueces por cada cien mil habitantes, mientras que en Asturias disponen de casi quince jueces por el mismo número de ciudadanos, catorce en Cantabria y trece en Castilla y León.

Esta infradotación de medios tiene efectos reales y directos sobre los ciudadanos de nuestra Región. Son personas con nombres y apellidos: comerciantes, trabajadores, empresarios, propietarios, consumidores, familias, víctimas de delitos o menores quienes soportan los retrasos derivados de las carencias de medios que padece nuestra Justicia regional.

Dice el célebre historiador Yuval Noah Harari que ni los mejores argumentos pueden cambiar la mente de una persona; que lo único que puede hacerlo es una buena historia. Pues bien, los siguientes son nombres supuestos € pero historias personales reales: Marisa y Antonio, residentes en la Región, tuvieron que esperar 11 meses para obtener su sentencia de divorcio en primera instancia, frente a los 4 meses que tardó un matrimonio navarro, o los 7 de otro balear. Josefa, propietaria de un piso en Murcia, tardó 7 meses en obtener primera sentencia en su reclamación de las rentas impagadas de su inquilino, frente a los 4 meses que habría tardado si el piso estuviera en Cataluña, o los 3 en La Rioja.

Los trabajadores de una empresa murciana tardaron 6 meses en recibir respuesta en primera instancia a su demanda por despido improcedente, frente a los 4 meses de trabajadores de Castilla y León en la misma situación, o los 3 meses en Asturias o en Cantabria. Oscar, comerciante con establecimiento en Cartagena, esperó 11 meses en obtener sentencia en su reclamación de 4.500 € contra un cliente, frente a los 6 meses de una reclamación de la misma cantidad de un comerciante vasco, o los 6 meses de un gallego o de un extremeño. María, víctima de un robo en su vivienda de Lorca, esperó 13 meses para que se juzgara al acusado y viera reconocida su indemnización, frente a los 4 meses que tarda un asunto igual en Cantabria, los 7 en Canarias, o los 5 en Navarra. Todas ellas personas reales, con problemas reales, que merecían un servicio público con los mismos medios que los ciudadanos de otras regiones de España.

El atasco judicial pasa una enorme factura a la economía regional. Es una factura difícil de cuantificar, pero que resulta muy fácil de percibir. El Consejo Económico y Social de la Región está elaborando un estudio en tal sentido que verá a la luz en los próximos meses y nos ayudará a cuantificar por primera vez esa factura a nivel regional. Mi agradecimiento a su presidente y a todo su equipo por tal labor.

Porque es obvio que un mal funcionamiento de la Justicia disminuye el atractivo de un territorio para nuevas inversiones. Si los inversores no confían en que, en caso de litigio, verán reconocidos y aplicados sus derechos en un tiempo razonable, invertirán en otro sitio. Lo mismo cabe decir de los innovadores, a quienes un deficiente funcionamiento del marco normativo les genera una estructura de incentivos adversa.

Un mal funcionamiento de la Justicia produce también efectos negativos y lastra el funcionamiento del tejido productivo y comercial ya existente, haciéndolo menos competitivo al ser mayor el tiempo necesario para obtener una respuesta definitiva a un litigio, al dificultar el cobro de las deudas impagadas o al comprometer el retorno de las inversiones realizadas.

Diversos estudios sitúan en varios puntos del PIB (hasta 4 o 5, según la fuente) la influencia negativa que en la economía puede generar un sistema judicial ineficaz. Partiendo de nuestro PIB autonómico, que se sitúa en 31.259 millones de euros, cada punto de ineficacia judicial significaría una pérdida de 300 millones en dicho PIB. Podríamos estar hablando de hasta 1.500 millones anuales (aproximadamente, el gasto regional en educación).

Por su parte, el dinero retenido en cuentas de depósitos de los tribunales murcianos asciende a 114 millones de euros, que quedan por tanto fuera de su flujo económico natural.

No se si en la Región somos conscientes de lo que todos los estudios económicos señalan de forma unánime. Que un buen funcionamiento del sistema judicial tiene un impacto positivo a escala local sobre el flujo de entrada de nuevas empresas, su tamaño, capacidad de crecimiento y grado de especialización. Que en aquellas regiones españolas donde el sistema judicial funciona mejor, la tasa de entrada de nuevas empresas es más elevada y viceversa. Que por cada punto que aumenta la congestión en los juzgados ordinarios de la jurisdicción civil, cae un 4% la creación de nuevos negocios de emprendedores.

Las ineficiencias en el sistema judicial también pueden obstaculizar el buen funcionamiento del mercado de vivienda. La inseguridad de los propietarios sobre la celeridad del sistema judicial a la hora de responder a la reclamación de las rentas impagadas o para recuperar la posesión redundará, en general, en una menor oferta de viviendas en el mercado de alquiler. Lo que tiene sin duda su importancia si tenemos en cuenta que las actividades inmobiliarias suponen un 10 % de todo el VAB (valor agregado bruto) regional.

Una menor eficacia judicial reduce también la disponibilidad de crédito. Una mejor defensa de los derechos de acreedores y deudores en los contratos de préstamo mejora el desarrollo de los mercados de deuda, lo que se relaciona con préstamos de mayor cuantía, plazos de vencimiento más largos y menores primas de riesgo.

También una adecuada preservación del orden público y bajos niveles de criminalidad son decisivos para promover la llegada de turistas y residentes cualificados, vital en una Región de tan clara vocación hacia esos mercados.

Pero, como he repetido ya muchas veces, la Justicia es más, mucho más, que un factor económico. Es, antes que nada, un instrumento al servicio de la cohesión y la pacificación social, de garantía de nuestros derechos y libertades, mecanismo de corrección de inequidades y presupuesto del estado del bienestar. Cuando la Administración de Justicia no atiende en tiempos razonables las demandas de los ciudadanos, se resiente indefectiblemente la calidad de nuestro sistema democrático y se resquebrajan los niveles de cohesión social. Familias en crisis, mujeres víctimas de la violencia machista, empleados, consumidores, víctimas de los delitos, personas vulnerables o en régimen de exclusión social o económica deben encontrar en el sistema judicial el amparo que necesitan en tiempos razonables de respuesta.

El sistema judicial murciano debe también disponer de los medios necesarios para estar a la altura en un momento especialmente difícil para nuestra Región. Los enormes destrozos ocasionados la semana pasada por la DANA, que asoló zonas muy queridas de nuestra tierra, exigirán un esfuerzo de reconstrucción que deberá ir adecuadamente acompañado por una Justicia que responda con agilidad y eficacia a los litigios que sin duda se generarán. La fuerte presencia del Estado y sus servicios públicos, también del de Justicia, debe estar garantizada más allá de los momentos de emergencia y mantenerse durante toda la fase de reconstrucción.

Todos los que trabajamos en la Administración de Justicia murciana comprendemos la legítima frustración que genera entre nuestros conciudadanos la lentitud de nuestra respuesta y las disfunciones y fallos que en ocasiones se producen. Algunos tenemos, además, la responsabilidad de dar la cara, intentar explicar las causas y, en cualquier caso, disculparnos ante la ciudadanía por lo que hagamos mal. Como escribió Charles Dickens, cada fracaso nos enseña algo que debemos aprender. Pero debo añadir que a quienes trabajamos en la Administración de Justicia murciana se nos acaban las reservas de culpa cuando constatamos, un año más, nuestras carencias estructurales en medios humanos y materiales.

Espero haber sido convincente al trasladarles lo que arriesgan aquellos territorios que no sepan reivindicar y conseguir lo que les corresponde en materia de Justicia. Y aunque todos los indicadores evidencian la necesidad de que nuestra Región sea receptora de más órganos judiciales en los planes anuales del MJU, lo cierto es que año tras año, con gobiernos de distinto signo, el resultado para nuestra Región ha sido desalentador e insuficiente para corregir el desfase de nuestra Región respecto de la media nacional.

En mi experiencia, en la decisión del ejecutivo nacional sobre dónde y en qué número se crean nuevos órganos judiciales existe un decisivo factor político. Es ahí donde año tras año se pone en evidencia la distinta capacidad de influencia de cada una de las comunidades autónomas sobre las instancias políticas que toman tales decisiones.

Año tras año, desde hace una década, las memorias e informes de este TSJ han venido insistiendo en la necesidad de más juzgados para la Región. Desde que llegué a esta presidencia, el TSJ planificó y ha venido ejecutando una estrategia dirigida a incorporar a la agenda política, económica y social de la Región el convencimiento de que necesitamos más órganos judiciales para nuestra tierra. En cada discurso, en cada contacto institucional, en cada declaración en los medios hemos insistido hasta la saciedad en ello. Creemos haber conseguido ese primer paso. Tenemos la impresión que nadie en la Región es ajeno a esta necesidad.

Pero los nuevos juzgados no llegan a nuestra Región. Al menos no en la proporción necesaria. Hacer las cosas, y no solo decirlas, exige un esfuerzo adicional y una voluntad de acuerdo y actuación conjunta. Esto es lo que aquí y ahora les proponemos a todos, instituciones, responsables y partidos políticos, colegios profesionales y actores de la economía y la sociedad civil murciana. Una implicación coordinada y programada de todas las instancias políticas, económicas y sociales de nuestra Región para reclamar en Madrid lo que, también en Justicia, nos corresponde. Un Pacto Regional por la Justicia que permita oír la voz de la Región ante quienes en Madrid tienen que tomar las decisiones para lograr de forma urgente nuevos edificios judiciales para Lorca, Cartagena y Molina de Segura, así como una mayor cuota para la Región en el reparto anual de nuevos órganos judiciales a nivel nacional.

No quiero terminar sin expresar que las carencias y necesidades que acabo de señalar, así como la frustración por los fallos y disfunciones puntuales que hayan podido producirse, no pueden empañar la certeza de que, como señaló hace unos días la Fiscal General del Estado en la apertura del año judicial nacional, disfrutamos de un estado de derecho pleno de garantías, así como de un sistema de Justicia que debe seguir mereciendo la confianza de la ciudadanía por su contribución cotidiana a nuestra convivencia, lejos de protagonismos ni deseados ni deseables.

Como viene ocurriendo en los últimos años, también éste los ciudadanos han tenido la ocasión de apreciar hasta qué punto es vital para una sociedad democrática y para la defensa del Estado de Derecho disponer de jueces y magistrados fuertes e independientes, así como de una Administración de Justicia que sea capaz de afrontar los grandes retos que se le plantean.

Muchas gracias."