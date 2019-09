El Gobierno ve "un error importante" en la presencia de Ruiz Palacios en el teatro

La portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal, ha calificado de «error político importante» la presencia del ex director general de Emergencias Pablo Ruiz Palacios en el Teatro Romea el pasado viernes, mientras que la Región se encontraba en alerta roja por la DANA y varios municipios estaban inundados. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Martínez Vidal explicó que el cese de Ruiz Palacios se retrasó hasta el día 17 porque lo primero era atender la situación de emergencia para restablecer la normalidad. «Estábamos gestionando una emergencia y no podíamos dedicarnos a esa labor», dijo. Explicó que la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, consideró la actuación del ya ex director general «un error importante, que debía tener consecuencias, dada la magnitud de la catástrofe». Recordó que la noche del viernes la Región se encontraba en alerta roja por fuertes lluvias por primera vez en la historia, lo que obligó a desalojar a cientos de personas en los municipios ribereños, parte de las cuales aún no han podido regresar a sus casas todavía.

Sobre la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, que también asistió a una fiesta al día siguiente, 14 de septiembre, cuando el municipio aún estaba en alerta amarilla, la portavoz opinó que «cualquier servidor público debe estar a la altura de las circunstancias, sea del partido que sea».