Un cupón recuerda los 40 años de la mujer en la Policía Nacional

El 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 26 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta celebración.

Juan Carlos Morejón de Girón, Delegado Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Francisco Javier Jiménez, Delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Alfonso Navarro, jefe Superior de Policía, y Teresa Lajarín, Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, acompañados por Pedro Salinas, Jefe del Departamento de Juego de la Delegación Territorial de la ONCE en Murcia, presentado ayer este cupón.

La Policía Nacional abrió sus puertas a la mujer en el año 1979.