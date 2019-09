Palacios deja Cs y afirma que "vine a trabajar" y no a hacer "política de postureo"

Dice que ha contado con el apoyo de Franco, Vidal, Miguélez y Garaulet.

Con expectación lo esperaban los periodistas, incluso de cadenas nacionales de televisión, en el hotel Hispano, donde había convocado a la prensa a las once de la mañana. Apareció casi con puntualidad británica, arropado por amigos y familiares, e impecablemente vestido como si fuera a ir a un juicio tan habituales en si vida diaria debido a que lleva un cuarto de siglo ejerciendo de abogado. Toda su comparencia se basó en mostrar el trabajo realizado durante los días de la alerta roja en la Región y en criticar la decisión de destituirle de Cs, que vino impuesta por la dirección nacional.

Cese fulminante desproporcionado y sin explicación alguna. Así retrató el exdirector general de Seguridad Ciudadana y Emergencias Pablo Ruiz Palacios su salida del puesto de coordinador del 112 tras publicarse una foto en exclusiva en este periódico de su presencia en el teatro Romea en la noche del viernes 13, cuando la Región estaba en alerta roja por la DANA.

Palacios afirmó que no tiene nada que esconder «ni nada de lo que avergonzarme. Ha sido un error de político novato» y añadió que «ha pesado más una foto en mi tiempo de descanso de dos horas que todo el trabajo realizado» durante el tiempo más crítico de las inundaciones. El exdirector, al que la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, comunicó su destitución en una reunión el martes por la tarde, resaltó no compartir la decisión adoptada por Cs nacional y adelantó que ha pedido su baja de Ciudadanos.

Agregó que nadie de la dirección regional le pidió su dimisión tras su escapada al teatro. De hecho, manifestó que habló y recibió entre 300 y 400 llamadas de apoyo, y que mantuvo contacto con la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, al igual que con otros consejeros y representantes de Cs como Ana Martínez Vidal, portavoz del Gobierno; Valle Miguélez, diputada regional y alto cargo de Cs regional, y el diputado en el Congreso, Miguel Garaulet, sin que en ningún momento le señalaran la puerta de salida. Ruiz Palacios insistió en que la decisión se adoptó en Madrid por «imagen» sin que nadie de la dirección nacional le haya llamado «para darme explicaciones». El exalto cargo volvió a calificar su escapada al teatro como un error pidiendo de nuevo disculpas a los ciudadanos y agregó que si volviera hacia atrás lo primero que haría sería contratar a «un asesor de imagen», explicando que la reglas de la política no son las mismas que rigen en el ámbito profesional.

El exdirector general, que fue candidato al Senado en las pasadas elecciones por la formación naranja, indicó en ese sentido que «no vine a hacer política de postureo. Muchos se han hecho fotos estos días en las zonas de inundaciones. Si se fijan yo no he utilizado mis redes sociales estos días. Vine a trabajar. Cs me sedujo por sus ideas. Afronté el nuevo proyecto con ilusión en aportar mi experiencia profesional en un despacho de abogados durante 25 años». Ruiz Palacios, que se incorporará de inmediato a su bufete, tuvo palabras de agradecimiento para el presidente de la Región, el 'popular' Fernando López Miras, «por su sinceridad al decir que cada vez que fue a la Dirección General de Emergencias, estábamos allí, codo con codo; y por su buen hacer en esta crisis».



Polémica El PP de Lorca pregunta por el edil de Ciudadanos

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha exigido a Isabel Franco como «jefa de filas» de Ciudadanos Regió y máxima responsable de esa formación política en esta Comunidad Autónoma, que explique inmediatamente dónde ha estado metido su concejal en Lorca a lo largo de los días en los que la ciudad se encontraba bajo amenaza de inundaciones y con los avisos por alerta roja activados. «Reclamamos que aclare dónde estaba Paco Morales a lo largo de estas jornadas, qué ha estado haciendo y dónde», afirmó el edil popular. Martínez ha añadido que resulta bochornoso e impresentable que el edil de Cs «haya vuelto a salir corriendo de Lorca durante el día de hoy para intentar pasar desapercibido».