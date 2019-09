Montero afirma que incluirá a Murcia en el extra del FLA

Reitera que dentro de poco abonará las entregas a cuenta y dice que no hay por qué hacer recortes en el gasto.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado que su departamento abonará lo que se denomina 'FLA extra' a Murcia y a todas las autonomías a las que les corresponda, no sólo a la Comunidad Valenciana. El anuncio de Montero de que el Ejecutivo del socialista Ximo Puig recibirá este dinero en octubre ha causado malestar entre las demás autonomías, incluso entre las gobernadas por el PSOE. En declaraciones en el pasillo del Congreso, Montero respondió así a las quejas de algunas autonomías por el anuncio de que la Generalitat Valenciana antes del 9 de octubre recibirá 250 millones del excedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este dinero extra se repartirá entre las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit del año 2018 y sirve para cubrir el agujero que genera el desfase presupuestario.

María Jesús Montero explicó que Andalucía o Murcia están en esta situación y también recibirán «su parte correspondiente». Rechazó las críticas que ha provocado su anuncio al socialista Ximo Puig argumentando que fue «una comunicación» y no un privilegio. Según dijo, también ha tenido contacto con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP).

«Cuando el Gobierno actualice el extra del FLA lo hará para el conjunto de las comunidades autónomas -garantizó-. Algunos quieren buscar diferencias o privilegios cuando hay comunicación como la he tenido con el señor Feijóo o Puig o cualquiera que me lo pida».

Por otro lado, la ministra aseguró que su departamento sigue trabajando en la fórmula que le permita traspasar a las comunidades la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. La solución tiene que ser «técnicamente impecable», aseguró, por lo que no se hará ningún anuncio hasta que esté «estructurada». Insistió en que espera que la transferencia de este dinero se pueda realizar en breve y en que en cualquier caso servirá para atajar problemas de tesorería, es decir, de pago de facturas, lo que no justifica hacer recortes presupuestarios. Si alguna comunidad los aprueba antes de final de año, dijo, será por otros motivos y no por el retraso en las entregas a cuenta.