Defensa considera "indudable" que todos sus aviones son seguros para volar

El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, ha considerado este jueves "indudable" que "no hay ninguna circunstancia" en la que un avión o helicóptero del Ejército del Aire vuele si no está en condiciones de hacerlo.

En declaraciones a los medios tras visitar la Academia General del Aire (AGA), de San Javier, donde en las tres últimas semanas se han producido dos accidentes aéreos en los que han fallecido dos instructores y una alumna, ha afirmado que es "prematuro" determinar las causas del accidente de la avioneta Pillán que se estrelló este martes en el mar Menor y cuyos dos tripulantes murieron.

Ha apuntado que hay que esperar a los resultados de las investigaciones del siniestro para determinar si hay que tomar medidas, pero ha remarcado que "por ningún motivo y en ninguna circunstancia vuela ningún avión o helicóptero que no esté en condiciones seguras de volar".

Ha detallado que todas las aeronaves cumplen "todos los requisitos de inspecciones y de seguridad", además de someterse a todas las revisiones "que han tenido que pasar" y contar con "todas las certificaciones que tienen que tener", fruto de los requisitos "muy exigentes" del Ejército del Aire, en coordinación con la empresa suministradora y fabricante de los aparatos.

Sobre el motivo por el que la avioneta Pallín sufrió una parada de motor en la maniobra de despegue ha indicado que la investigación de estos siniestros "lleva su tiempo", porque "no se atiende a elucubraciones", sino a "datos ciertos y rigurosos", por lo que "no se deja nada al albur de interpretaciones que no se soportan en datos objetivos".

Preguntado por el final de la vida útil del reactor C-101 como el que se estrelló en aguas de La Manga del Mar Menor el pasado 26 de agosto, cuando murió el comandante Francisco Marín, ha apuntado que "cualquier técnico aeronáutico" podrá decir que "no tiene nada que ver la edad de un avión con el motivo del accidente".

Ha subrayado que lo que provoca la edad de los materiales y de los aviones es que los "mantenimientos se incrementen" y, seguramente, que su disponibilidad baje, pero las condiciones de seguridad "son las mismas" en todas las aeronaves.

En este sentido, ha recordado que el Pallín no tiene prevista su sustitución hasta dentro de unos años y que el C-101 concluirá sus vuelos en 2021, por lo que ya se ha iniciado el proceso de licitación para la compra del nuevo modelo.

Finalmente, ha anunciado que lo "lógico" es restablecer la actividad en la AGA con normalidad "desde el primer momento en el que se pueda", tras lo que ha trasladado su "solidaridad y apoyo" a las familias del comandante Daniel Melero, de 50 años, y la alférez Rosa Almirón, de 20, cuyo funeral se celebrará en la intimidad a partir de las 19 horas de hoy.

Los dos accidentes aéreos y las inundaciones que ha sufrido la AGA a causa de la gota fría de la pasada semana han generado, según Olivares, un momento de "especial estrés y tensión", pero se ha mostrado "absolutamente convencido" de que los "valores" de los miembros de las fuerzas armadas les permitirán "salir de este trance".