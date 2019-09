Rosa Ríos: "La tecnología es una gran aliada de la diversidad"

La directora de Área de CaixaBank en Murcia, Rosa Ríos, trabaja desde hace veintiséis años en una empresa que predica con el ejemplo en la incorporación de la mujer a puestos directivos. Por este motivo, «nunca» ha tenido la sensación "de que este fuese un mundo de hombres", aunque reconoce que "aún queda camino por recorrer".

¿Cuál es su trayectoria profesional y qué funciones desempeña en CaixaBank?

Comencé en CaixaBank hace veintiséis años y siempre he trabajado en la Región de Murcia. He desempeñado diferentes funciones en diferentes áreas en el banco. Como Directora de Área de Negocio llevo 10 años. Actualmente dirijo un equipo de 80 personas que damos servicio a la zona Metropolitana de Murcia.

¿Qué retos le ha supuesto y le supone como mujer dirigir un Área de Negocio en una empresa de estas características?

Tengo la suerte de trabajar en una entidad en la que siempre he visto mujeres en puestos directivos. Yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo comparativamente superior al de mis compañeros hombres, aunque soy consciente de que en nuestra sociedad nos queda mucho trabajo por hacer para que esto sea la norma.

Quedan etapas por recorrer en muchos sectores laborales, también en el financiero. No obstante, si tuviera que destacar cuál es el reto más importante para mí, diría que es el de gestionar personas, el de liderar equipos de trabajo.

A través de programas como Wengage, CaixaBank es una de las entidades más concienciadas con el impulso de la igualdad de género y del refuerzo del rol de las mujeres en las empresas. ¿Hasta qué punto esto influyó en usted a la hora de optar al puesto que ocupa en la actualidad?

Tradicionalmente CaixaBank ha contado con programas que han ido apostando en el tiempo por la incorporación de la mujer a puestos directivos. De hecho, una de las cosas que más me sorprendieron de esta entidad cuando comencé a trabajar en ella fue que, ya entonces, el número de mujeres en puestos directivos destacaba sobre la media del sector.

¿Por qué cree que ha costado tanto que la banca, un sector tradicionalmente masculino, confiara en la mujer?

Desde luego no vivimos la misma situación que hace veinte o treinta años. Hemos avanzado muchísimo desde entonces y no sólo la banca ha cambiado. También lo han hecho las necesidades de los clientes. Y eso hace que las entidades necesiten estructuras diferentes y más flexibles, que se adapten y anticipen, con más rapidez, a las demandas del mercado.

Hoy en día ya no puede decirse que la banca es un sector de hombres, pero aún queda camino por recorrer. Como hemos comentado, en mi caso, tengo la suerte de trabajar en una entidad pionera en la diversidad de género, por lo que nunca he tenido la sensación de que este fuese un mundo de hombres.

¿Qué diferencia a una mujer y a un hombre en cargos de responsabilidad como el que ostenta Rosa Ríos? ¿Puede decirse que hay rasgos femeninos o masculinos a la hora de tomar decisiones?

Por supuesto que hay diferencias, y son precisamente estas diferencias las que enriquecen a las organizaciones que apuestan por la diversidad.

Hace años, cuando las mujeres comenzamos en puestos directivos, a veces observaba compañeras que adoptaban roles masculinos, quizás creyendo que era lo que se esperaba de nosotras, hoy afortunadamente esto ya no se da. Somos mujeres y nos comportamos como tales, y esto es totalmente compatible con el desarrollo de puestos de responsabilidad.

Como rasgos femeninos diferenciales destacaría la intuición y la capacidad de escucha que creo es una de nuestras grandes cualidades y que tanto ayudan a la gestión de equipos.

¿A qué cosas tiene que renunciar una mujer por el hecho de tener un plus de responsabilidad dentro de una empresa?

Cuando un puesto de responsabilidad requiere mayor dedicación, efectivamente tiene un coste, pero lo tiene tanto para hombres como para mujeres, no me gusta pensar en renuncias prefiero pensar en planteamientos distintos de vida, sobre todo en el ámbito familiar.

¿Podría avanzarnos cuál va a ser el tema en torno al que girará su ponencia en eWoman Murcia?

Estoy trabajando en ella durante estos días, pero trataré, además de mostrar la apuesta de CaixaBank por la diversidad, de contar mi experiencia personal, de revisar las creencias limitativas que impiden a las mujeres levantar la mano, vigilar la autoexigencia y, por otro lado, no tener miedo a romper moldes y aprovechar al máximo lo que nos diferencia.

Me gustaría que hablásemos de la capacidad de impactar y de influir, de nuestra fuerza como mujeres y directivas, para que por medio del trabajo colaborativo mejoremos y potenciemos nuestro futuro y el de las siguientes generaciones.

Son ideas que tengo en la cabeza y que trataré de ordenar en los próximos días para que lleguen a todos los participantes de las jornadas.

¿Qué legado le gustaría dejar en estas jornadas y qué opinión le merece que se celebren eventos de este tipo en la Región de Murcia?

En el ámbito de la empresa se están produciendo cambios culturales que están contribuyendo a consolidar el papel de la mujer, es importante cualquier iniciativa que permita dar visibilidad a este hecho, de cara a las nuevas generaciones.

Creo que formo parte de una generación de mujeres que hemos estado y estamos dispuestas a tener una vida profesional plena sin necesidad de renunciar a su vida familiar, es importante que nuestra experiencia llegue al máximo de mujeres.

Por ello, estos foros no sólo me parecen enriquecedores. También me parece que son necesarios. Espacios donde poner en común las experiencias que todas tenemos que nos ayudarán a sacar importantes conclusiones y seguir avanzando.

¿Cómo contempla, en líneas generales, la presencia de las mujeres en internet y las nuevas tecnologías?

Creo que tanto Internet como las nuevas tecnologías abren un mundo de posibilidades, tanto para la vida profesional como para conciliar mejor la vida personal. Vivimos en un mundo cuya mayor ventaja es que la información está al alcance y al servicio de todos con un solo click, lo que conllevará un aumento del talento.

La movilidad en CaixaBank es un hecho. Mi despacho es el coche, un Smartpc y un móvil. Las empresas eficientes no gestionan por presencia, gestionan por eficacia y eficiencia y en la nuestra eso es una realidad. La tecnología es una gran aliada de la diversidad.