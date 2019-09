"En Faberin brindamos una puerta de salida al talento de diseñadores de todo el mundo"

Faberin Spain SL irrumpió en 2017 en el panorama empresarial fruto de la experiencia en la industria del mobiliario y la decoración de un equipo humano encabezado por Vicente Cánovas, CEO de una empresa que en sus dos años de vida no ha dejado de evolucionar.

Obtuvieron el año pasado el premio Índicex de InnoBankia La Opinión a la digitalización por su plataforma (faberin.com), que pone en contacto a diseñadores, fabricantes y clientes de muebles, iluminación, vajillas y accesorios de decoración. ¿Cómo surgió esa idea y desde cuándo pudo materializarla en una web?

Faberin surge hace dos años, en 2017, a partir de nuestra experiencia en una empresa de fabricación de mobiliario. Durante nuestra experiencia en la industria del mobiliario y la decoración, observamos que la mayor cantidad de valor de la industria se concentraba en el departamento de marketing. La creación de productos, la promoción y la distribución sumaban más del 50% del valor, y eran los departamentos que aportaban más valor diferencial en las empresas. Por otra parte, la digitalización y los nuevos modelos de negocio basados en plataformas que han transformado sectores empresariales completos.

Hasta el momento habían surgido plataformas de intercambio de bienes y servicios, donde se conecta el proveedor del bien o servicio con el consumidor. El reto era ir un paso más allá, y visionamos que la nueva generación de plataformas serán las de creación y fabricación de bienes y servicios.

Unidos estos conceptos, visionamos Faberin como la fábrica del futuro, que permite conectar una comunidad de diseñadores internacionales con una red global de fabricantes locales, donde no hay stock, el consumo y la fabricación es local, y los recursos son significativamente más eficientemente utilizados. Hablamos de fabricación local, consumo responsable y diseños originales y exclusivos.

La web la lanzamos en junio de 2017, mediante una landing que nos sirvió para dar a conocer la idea, recibir feedbacks, y perfilar el proyecto. En Septiembre de 2018 finalizamos lo que consideramos nuestra primera versión (Producto Mínimo Viable), y desde entonces nuestra comunidad no ha dejado de crecer.

¿Cuántos diseñadores, diseños y fabricantes tienen registrados en la plataforma? ¿Hay muchos murcianos entre ellos? ¿Y de otros países?

Los datos de nuestra comunidad crecen cada día, cada hora, cada minuto. Actualmente hay más de 600 diseñadores y 400 fabricantes. En cuanto a la representación murciana contamos con unos 50 usuarios entre diseñadores y fabricantes.

En Faberin hay representados más de 60 países a través de su comunidad. Destacando en número, después de España, Italia, México y Estados Unidos.

¿Hasta qué punto desde la web han 'descubierto' diseñadores que de otro modo serían desconocidos?

En Faberin brindamos una puerta de salida al talento de diseñadores de todo el mundo, así diseñadores que trabajan para importantes empresas de diseño, suben sus diseños y encuentran en Faberin un lugar donde dar a conocer las creaciones que no pueden realizar en las empresas para las que trabajan.

Así hemos dado ha conocer diseñadores que ha sido llamados a exponer en Ferias o bien han sido contactados por empresas, una vez que hemos dado ha conocer su trabajo en Faberin.

La exclusividad de los diseños debe ser, en principio, un estímulo para fabricantes locales. ¿Está siendo buena la respuesta de éstos en la Región de Murcia? ¿Tienen muchos talleres artesanos registrados para hacer realidad esos diseños?

Es indudable que ofrecer un catálogo de diseños exclusivos, de carácter internacional, y procedente de diseñadores profesionales, es un gran aliciente para los pequeños fabricantes.

Sobre todo destacamos la facilidad con que acceden a ellos, ya que en tan sólo tres clicks pueden seleccionar el diseño que mejor se adecúe a sus habilidades y ponerlo a la venta.

La respuesta en la Región de Murcia ha sido excelente, destacando varios diseñadores y artesanos que confiaron en Faberin desde el principio, y que sin su apoyo no habríamos alcanzado las cotas logradas hasta ahora. Es de destacar a Javier Mañas, profesor de la Escuela de Diseño, que con su proyecto Lonelamp nos apoyó cuando éramos tan sólo una idea. Le estaremos infinitamente agradecidos.

Se supone que la relación entre fabricante y cliente (envíos, seguridad de los mismos, empaquetado, etc.) generará algunas dudas entre unos y otros. ¿Resolvéis vosotros esas dudas? ¿Surgen conflictos? ¿Tenéis estadísticas de devoluciones?

En Faberin disponemos de un servicio de atención al cliente que ayuda a resolver todas las dudas de nuestra comunidad, las entregas y si hay algún tipo de conflicto intermediamos para que se resuelva satisfactoriamente para todas las partes.

Nuestros procesos contemplan los pasos necesarios para que se produzcan las entregas sin incidentes, y si no es así, se produce la devolución del dinero al comprador.

Los conflictos entre partes se han resuelto, y no suponen más del 1% de las operaciones. En este sentido, la calidad de nuestra comunidad, fabricantes, diseñadores y consumidores hace que las relaciones sean fluidas y muy responsables.

¿Tienen previsto ampliar la plataforma a otros campos del diseño que también puedan tener salida comercial?

En estos momento no valoramos la introducción de otro tipo de productos. En Faberin estamos concentrados en el sector del mobiliario y la decoración, con una gama de productos muy interesante para el sector de la restauración, con vajillas de diseño único, artesanas y que dan valor a las creaciones de los cocineros más exigentes.

Y por otro lado una gama de productos de iluminación fabricados en impresión 3D que hacen las delicias de nuestros fans, ya que son productos muy atractivos, fabricados en materiales biodegradables, y algunos de ellos socialmente responsables, como la lámpara Lonelamp, del diseñador murciano, Javier Mañas, que colabora con la ONG Openarms con cada venta que realiza.

El premio InnoBankia La Opinión que recibisteis el año pasado, además de servir de estímulo, ¿ha aumentado el movimiento en faberin.com? ¿Consideráis suficiente el conocimiento de vuestra plataforma por parte de la sociedad murciana, sobre todo de diseñadores, fabricantes y posibles clientes?

El Premio InnoBankia La Opinión fue, sin duda, un impulso al proyecto gracias a la visibilidad, tanto a nivel regional como nacional. Este tipo de premios son vitales para el crecimiento de proyectos como el nuestro, ya que nos aportan la visibilidad y, sobre todo, el impulso de energía que es necesaria para que una startup como la nuestra encuentre los caminos del éxito.

El conocimiento del proyecto en la región es notable, y estamos profundamente agradecidos al CEEIM, al Info, y el resto de entidades que nos han apoyado desde el principio.