Sánchez: "España va a ayudar a reconstruir las zonas afectadas"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró ayer en su visita a la zona del Mar Menor y del municipio de Los Alcázares que el Ejecutivo central «no va a escatimar» ningún tipo de recurso material y humano para dar respuesta a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que calificó como un «extraordinario fenómeno meteorológico».

Tras reunirse con las principales autoridades regionales y locales en el Centro de Coordinación de Emergencias de Los Alcázares, uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias de los tres últimos días, Sánchez consideraba «factible» que el Gobierno central declare las áreas afectadas como zona catastrófica, pero pidió esperar a que baje la lámina de agua para evaluar completamente los daños. Sánchez estuvo acompañado en su visita de los ministros en funciones de Agricultura, Luis Planas; e Interior, Fernando Grande-Marlaska

«El Gobierno de España va a ayudar y a reconstruir y recuperar, desde el punto de vista material, no del emocional porque se habrán perdido muchas cosas, los daños ocasionados por la DANA», subrayó. El jefe del Ejecutivo mostró el «compromiso político» de su gabinete y concretó que los afectados por la 'gota fría' «tienen que saber» que se pueden recuperar «muchos de los daños» ocasionados por la DANA.

Así, explicó que «todavía es muy pronto» para determinar el alcance de los mismos para los municipios y para un sector «tan importante» para la Región de Murcia como es el agrícola. Tras mostrar la solidaridad del Gobierno con los afectados y las condolencias a los familiares de las víctimas de este episodio de fuertes lluvias torrenciales, Sánchez ha reivindicado la cooperación y la coordinación institucional entre las Administraciones central, autonómicas y locales en esta «crisis de protección civil». Además, pidió a los ciudadanos que sigan «muy pendientes» de los consejos y recomendaciones de las autoridades, al tiempo que apuntó que las fuerzas dependientes del Gobierno central, como la Unidad Militar de Emergencia, el resto de cuerpos de las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a continuar en las zonas afectadas hasta que «se responda a esta crisis».

En el municipio alicantino de Benferri era localizado ayer el cuerpo de un hombre sin vida al que se le estaba buscando. Se trata de la sexta víctima de la 'gota fría', segunda en la provincia de Alicante.

Reunión extraordinaria en el 112

El Consejo de Gobierno aprobó también solicitar al Estado la declaración de 'zona catastrófica' al haber quedado toda la comunidad autónoma 'gravemente afectada por una emergencia de protección civil en su mayor extensión'. Así lo comunicó en rueda de prensa el presidente regional, Fernando López Miras, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, que se celebró en las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Murcia.

Miras señaló también que el Ejecutivo hizo un balance inicial de daños, que es todavía «muy prematuro», ya que muchas zonas siguen aún anegadas por el agua. No obstante, señaló que la lluvia dañó toda la zona de cultivos tanto del campo de Cartagena como del Valle del Guadalentín y afectó también a la producción de uva de mesa en el Altiplano y Jumilla, entre otros. En cuanto a las carreteras, se hizo una valoración preliminar de daños cuantificada en unos 25 millones de euros, si bien insistió en que la cifra puede variar porque muchas vías siguen anegadas y se desconoce su estado real.

En cuanto a las personas que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas, López Miras indicó que «son miles», pero no contaba con un dato concreto, ya que durante la noche de ayer se siguió evacuando a personas, principalmente de las áreas de la huerta de Murcia y de Beniel. En ese sentido, señaló que aunque la Región ya no está en alerta, «queda mucho por hacer» y «la situación es dramática», por lo que todas las administraciones deberán coordinar sus esfuerzos. Hoy, dijo, «empieza la reconstrucción», que consistirá no solo en desalojar el agua, sino también, y principalmente en «recuperar las infraestructuras», comenzando por las viviendas afectadas y la reposición de agua potable y electricidad en los puntos en los que se han visto afectados esos suministros.