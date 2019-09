Gota fría en Murcia: En directo | La AEMET sitúa el aviso en nivel naranja hasta mañana

20.00 horas. La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado su boletín de fenómeno adverso por lluvias de nivel amarillo a naranja para Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Para la zona del Campo de Cartagena no hay ningún aviso activo. Se tiene previsto que este aviso finalice a las 07.00 horas de mañana sábado, por lo que podría volver a ser una madrugada complicada en muchas partes de la Región que siguen sufriendo los estragos de la gota fría y los caudales podrían crecer aún más.



Podría darse una precipitación acumulada de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.



19.30 horas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha visitado diferentes puntos afectados de la Región junto a la vicepresidenta del gobierno regional Isabel Franco.





Muchas gracias, @Albert_Rivera, por visitar hoy la Región de Murcia y acompañarnos en estos momentos tan duros para nosotros. Gracias por tu apoyo y por las gestiones para declarar cuanto antes zona catastrófica al territorio afectado por el temporal. Juntos lo superaremos ???? pic.twitter.com/QOp7yVsFWX — Isabel Franco (@ifranco) September 13, 2019

ACTUALIZACIÓN: se va a comenzar a aliviar la capacidad máxima del canal del embalse de Santomera (unos 10 m3/s). Cuando alcance la cota 97,15 se aliviará 15 m3/s y cuando alcance cota 98 se entrará en escenario 1. Por favor, atentos a comunicados oficiales. pic.twitter.com/1wOcUOooO7 — Confederación Hidrográfica del Segura (@chsriosegura) September 13, 2019

Ante la evolución de los acontecimientos, la alcaldesa de Santomera transmite al delegado del Gobierno que los nucleos de población a desalojar son los de El Siscar, orilla del Azarbe y todas las viviendas aledañas al embalse y el barrio de La Mota de Santomera — DelegGobMurcia (@DelegGobMurcia) September 13, 2019

El casco urbano de Beniel y la huerta de Tabala se encuentran totalmente inundados por el desbordamiento de los canales de El Reguerón, El Indiano y El Orcajo. Los vecinos han sido evacuados al Centro Social, pero se precisa rescate vía aérea de personas en zonas no accesibles. pic.twitter.com/QbjJdV4210 — DelegGobMurcia (@DelegGobMurcia) September 13, 2019

Precipitaciones registradas día a día y total acumulado hasta esta mañana en este episodio #DANARMurcia pic.twitter.com/0L4C7o4SKy — AEMET_Murcia (@AEMET_Murcia) September 13, 2019

Las dos pedanías afectadas son El Siscar ,1200 habitantes y La Matanza, 1000 habitantes. @regiondemurcia empleará nueve autobuses para desalojar a los vecinos, que podrán estacionar sus vehículos en un parking frente a la iglesia de El Sicar. — DelegGobMurcia (@DelegGobMurcia) September 13, 2019

????La rambla de San Roque baja con bastante caudal y ha derribado un muro de una de las fincas adyacentes. No se puede transitar por esta zona #DANARMurcia #GotaFría pic.twitter.com/k1jUx7nsNO — Ayuntamiento Blanca (@Ayto_Blanca) September 13, 2019

Trasladada a centro sanitario la mujer que a sido arrastradas por la Rambla del camping el castillejo presencia de @guardiacivil #bomberosceis policia local fortuna y voluntarios de @pc_fortuna #DANARMurcia pic.twitter.com/s43QBoA8oA — @pc_fortuna (@pc_fortuna) September 13, 2019

Aconsejamos a los ciudadanos que se retiren de las inmediaciones de los puentes.#DANARMurcia pic.twitter.com/z1acOO875p — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 13, 2019

ATENCIÓN!! ??

Se procede a cortar el tráfico en todos los puentes del río Segura en la ciudad de Murcia — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 13, 2019

?? IMPORTANTE.

Aguas de Murcia informa que el agua potable en Murcia y pedanías esta garantizado, salvo en Lobosillo donde ahora mismo se recomienda no beber agua de la red — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 13, 2019

?? En las próximas horas vamos a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar daños y poder solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para la Región de Murcia. #DANARMurcia — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 13, 2019

?? Se recomienda a los vecinos del Reguerón que desalojen sus viviendas. Si no tienen otra vivienda a la que acudir pueden alojarse en el pabellón Cagigal o en el pabellón de El Esparragal



Contacte con el 092 si necesita ayuda — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 13, 2019

Así se encuentra el Reguerón a su paso por Algezares pic.twitter.com/euCj94U1RD — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 13, 2019

La rambla de Churra impide a los vecinos salir o acceder de sus casas. Mucha precaución y colaboración con los servicios municipales pic.twitter.com/XPvP2jFd4d — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 13, 2019

Desbordamiento del Río Segura en la Ctra. de Beniel, Alquerías y hacia El Raal. pic.twitter.com/rG7PPrZTUt — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 13, 2019

Así está el río a la altura de la feria en la fica, parece increíble q no nos digan nada y q no recibamos ninguna ayuda cuando queda menos de 1 metro para q el río entre al recinto @MurciaPolicia @AytoMurcia #DANAseptiembre #DANAsetembre #dana #DANAmurcia #DANARMurcia pic.twitter.com/EsMK180xuc — jovi_g_d (@jovigd1) September 13, 2019

Situación del río Segura a su paso por la ciudad de Murcia. pic.twitter.com/8IuV62fgHd — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 13, 2019

ACTUALIZACIÓN: A pesar del importante caudal, el río Segura no va a desbordarse en Murcia. Equipos de la CHS trabajan en quitar la bardomera que se ha formado en La Fica. En Orihuela el río acaba de desbordar. Seguiremos informando. Por favor, extremad las precauciones. pic.twitter.com/iqXe73JqoH — Confederación Hidrográfica del Segura (@chsriosegura) September 13, 2019

El río no ha llegado a desbordar durante la noche. En la zona del Rincón de Beniscornia el agua ha llegado a los 6,54 metros teniendo una altura de desborde de 8,50 metros mientras que en Alquerías ha llegado a los 5,72 m con una altura de desborde de 7,80 m — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 13, 2019

Suspendido el servicio en la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos por condiciones meteorológicas adversas. — INFOAdif (@InfoAdif) September 13, 2019

Equipo de @CRE_Emergencias de @CruzRojaMolina se encuentra habilitando 25 camas y 25 sacos de dormir en #Beniel a petición de @AytoBeniel Además llevan consigo kits de alimentación para adultos, niños y bebés pic.twitter.com/hqGBxGwyuR — Cruz Roja Región de Murcia (@CruzRojaMurcia) September 13, 2019

El Ayuntamiento de Murcia ha confirmado, a través de su cuenta de Twitter, el descenso paulatino que está viviendo el cauce del Río Segura a su paso por la ciudad. En concreto, ha explicado que en la última hora y media ha bajado 10 centímetros a la altura del Puente de los Peligros.El consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que esta tarde ha quedado abierta la Autovía del Mar Menor. Díez de Revenga explicaba que "esta mañana corría un metro y pico de agua, tierra y lodo", pero que finalmente "esta vía importantísima para la Región de Murcia" ha quedado de nuevo abierta. "Este es el gran trabajo que hacen los profesionales de la Consejería de Fomento de la Región de Murcia".El Ejército del Aire, ante la situación provocada por el episodio de Gota Fría que vive la Región de Murcia, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, el despliegue de dos helicópteros para apoyar las tareas de la UME. Se trata de dos SAR Sikorsky S76 del Ala78.El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, se ha mostrado desolado por la desaparición de las playas que bañan Santiago de la Ribera. Luengo ha escrito "será muy duro reponernos de esto, pero entre todos lo lograremos", y añadía, "nos quedamos sin playas en Santiago de la Ribera".Adif ha restablecido el servicio de Cercanías entre las estaciones de Murcia El Carmen y Lorca Sutullena, además de la línea Feve entre Cartagena y La Unión, cuya circulación se cortó este jueves a causa de las fuertes lluvias producidas en el sureste español.Desde el Ayuntamiento de Blanca avisan de que se están volviendo a producir lluvias intentas y bastante violentas en el municipio, por lo que instan, una vez más, a no realizar desplazamientos en coche.Los diputados murcianos Miguel Garaulet y José Luis Martínez han registrado hoy una Proposición No de Ley con el fin de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a "decretar las zonas afectadas" de la Región como "zona catastrófica".El director general de Emergencias de la Región de Murcia, Pablo Ruíz, ha dicho que los principales focos de atención están ahora en Santomera, por el desembalse del pantano; en Los Alcázares, donde se siguen rescatando personas y en Beniel y El Raal, donde sufren las crecidas del río Segura.. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha hecho un llamamiento a todos los empleados municipales, especialmente a los de servicios públicos para que se pongan a disposición del dispositivo de actuación desplegado tras las intensas lluvias caídas durante la pasada madrugada que a esta hora mantienen cerradas todas las vías y accesos al municipio y que obligó a desalojar a 75 personas que fueron trasladadas al pabellón deportivo. En estos momentos se continúa con el rescate de personas en Los Pozuelos donde quedan 15 personas resguardadas en buhardillas o terrazas. En el centro cívico de San Javier se ha habilitado un servicio de comedor para los vecinos que lo precisen.Se restringe durante el fin de semana el suministro de agua potable en. El Ayuntamiento ha informado de que, debido a un problema de desabastecimiento, las restricciones tendrán lugar este viernes, de 20.00 a 22.00 horas; y el sábado y el domingo de 8.00 a 10.00 y de 20.00 a 22.00 horas. Asimismo, y por este motivo, las autoridades piden un uso responsable.El aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murica pasa a ser amarillo. Desalojan a los vecinos de El Siscar, en Santomera por el desembalse . Comienzan a aliviar la presión en el desembalse.El río Segura se desborda en El Raal.15.08 horas. Cruz Roja ha habilitadoesta noche, durante la DANA en las localidades de Murcia, Cartagena, Los Alcázares, Santomera, Cieza, Molina de Segura, Beniel.. El agua anega el recinto de La Fica e inunda las atracciones de la feria.Continúan retirando cañas de la zona del río en La Fica.ha presentado esta mañana una Proposición No de Ley para que el Gobierno proceda a lapara paliar los daños producidos por la gota fría en las provincias de Murcia, Alicante, Almería, Valencia y AlbaceteA causa de las últimas lluvias el servicio de, pendiente del arreglo de una rotura y también permanece cortado en La Escarihuela donde buscan el punto de la rotura. En la pedanía depor los mismos motivos, hay muchas probabilidades de que también se corte el suministro en toda la población, según fuentes municipales.. Comienza el alivio del pantano de. Amplían la zona a desalojar en, que han quedado totalmente inundadas.. Dan a conocer lasestos días en los municipios de la RegiónLa Guardia Civil pide voluntarios enpara ayudar a sacar gente de las casas debido a la importante crecida del agua, que supera el medio metro en la zona de la huerta.. Laha dado aviso al Ayuntamiento dede que el embalse de esta localidad ha recibido aportaciones de agua inesperada en lo que va de mañana y, por lo que insta al, como El Siscar, antes de tres horas. La Policía Local está recorriendo las calles con megafonía instando a los vecinos a proceder a desalojo inmediato de las zonas que podrían verse afectadas por la apertura de compuertas del embalse de Santomera.. El presidente del Gobierno,y Alicante para seguir las labores contra los efectos del episodio de la gota fría. Sánchez tiene previsto comprobar los estragos de la gota fría tanto en el sur de la provincia de Alicante como en parte de la Región de Murcia, especialmente en Los Alcázares.. La rambla de San Roque enbaja con bastante caudal y derriba un muro.. El río Segura se desborda a su paso por La Arboleja, en Murcia.. Trasladan al centro sanitario a una mujer que ha sido arrastrada por la Rambla del camping el Castillejo en FortunaLapide a los vecinos que se alejen de los puentes del río.. Lapor encima de la Autopista AP7. Guardia Civil ha derivado tres embarcaciones ligeras y patrullas disponibles11.20 horas. Cortan el tráfico en todos los puentes del río Segura a su paso por Murcia.. El agua potable no está garantizada en Lobosillo. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado en su cuenta oficial de twitter que en las próximas horas van a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar daños. La misma petición han realizado desde las organizaciones agrarias UPA y COAG.Además en el citado consejo de gobierno López Miras anuncia que se tratará la solicitud al Gobierno de España de lapara la Región de Murcia.Piden a los vecinos de Beniel que se alejen del río y que vayan a las zonas más altas del municipio . El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pablo Ruiz, pide a la población de Beniel que se alejen de la zona próxima al río Segura, "porque puede producirse, en cualqueir momento, una subida", aunque no se esperan más lluvias, ha acentuado, "el riesgo se mantiene por la posible subida del río" y recomienda subir a las zonas más altas del municipio.De hecho, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recomendado desalojar las viviendas cercanas al Reguerón en Los Garres y Algezares por la crecida del río. "El río Segura ha roto en Alquerías".. El Ayuntamiento de Murcia pide a los vecinos del Reguerón que desalojen sus viviendas.. Los bomberos están rescatando a estas horas personas impedidas entre la Machanta y Alquerías.. Unapone el alerta a los vecinos de Algezares.Labaja con fuerza e impide salir a los vecinos.La CHS ha advertido de que ha habido una nueva crecida en el río que ha hecho subir el nivel en Murcia.La crecida del río a su paso por Murcia ha dejado estampas como esta. Los Molinos del Río inundados por completo.El, donde ayer se evacuó a decenas de vecinos ante la previsión de que el río creciera demasiado.Eleste viernes a su paso por el municipio de Beniel, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, María del Carmen Morales, en torno a las 9.20 de la mañana en una entrevista en Onda Regional.Morales ha subrayado que el nivel del agua sube ya por encima del cauce del río y(UME), para hacer frente a la situación.La mayoría de avenidas y calles del municipio están cortadas, y la primera edil ha reiterado el llamamiento a la población para que eviten desplazamientos y procuren no salir de sus viviendas.. La Guardia Civil corta la A-30 a su paso por el Puerto de la Cadena, en Murcia.La Policía Local corta el túnel del Rollo.La Administración regional"Es prioritaria la seguridad de las personas. Si no tienen claro poder llegar al lugar de trabajo, no lo intenten".. Algunos feriantes situados en, han pedido a través de redes sociales ayuda y han alertado de que el agua se encuentra a tan solo un metro del recinto.El río Segura se encuentra muy crecido a su paso por Murcia.Cruz Roja monta un albergue enpara Bomberos, personal de la UME e intervinientes en la zona.Elha anunciado que se ha suspendido la actividad en los órganos judiciales de los partidos de Molina y San Javier.Laha descartado que el río Segura vaya a desbordarse en Murcia. Donde sí lo ha hecho ha sido en Orihuela a primera hora de este viernes.El Centro de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido desde ayer y hasta las 7.00 horas de este viernes un total de 2.386 llamadas que han supuesto la gestión de 2.030 incidentes relacionados con la lluvia, casi la mitad (975) entre las 22 horas de ayer y las 7 horas de esta mañana. Además, ha informado de que8.00 horas. El Ayuntamiento de Murcia ha informado de que el río no ha llegado a desbordarse, aunque ha experimentado una importante crecida, llegando a los 6,54 metros en Rincón de Beniscornia y casi a los seis en Alquerías.. Ceutí ha sufrido importantes lluvias esta madrugada. Desde Protección Civil han anunciado que todos los accesos al pueblo están cortados, salvo la carretera hacia Archena.??Aviso Rojo@AEMET_MurciaSituación muy complicada en todo #Ceuti. Lluvia muy fuerte y tormenta eléctricaTodos los accesos al pueblo están cortados, salvo la MU533 por Archena.No salga de casa si no es imprescindibleLa AP-7 y la A-30 están cortadas.??Atención a las incidencias en las carreteras.Autopista AP-7 #Cartagena-Alicante cortada por lluvias y también la autovía A-30 #Murcia-#Cartagena.. Debido a las fuertes precipitaciones, el servicio de tren se ha visto interrumpido entre Cartagena y Los Nietos. Así se encontraba el río Segura a su paso por Murcia, en el puente de la Fica, a primera hora de esta mañana.El Ayuntamiento de Beniel solicitó anoche y esta madrugada asistencia a Cruz Roja para habilitar 25 camas y 25 sacos de dormir para alojar a vecinos. Los equipos han llevado también kits de alimentación para adultos, niños y bebés.(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. 