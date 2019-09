Gota fría en Murcia: López Miras: "Aunque ha salido el sol, la situación de emergencia es extrema"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido de que "aunque ha salido el sol" en la mayoría de municipios de la comunidad autónoma y ha parado de llover, "la situación de emergencia extrema se mantiene", por lo que la población debe seguir extremando las precauciones.

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Los Alcázares para conocer de primera mano el alcance de las inundaciones en la zona, ha insistido en que la situación, a pesar de que han pasado las alertas meteorológicas, continúa siendo "muy preocupante", ya que "toda la Región está inundada y anegada".

En el caso de Los Alcázares, pasadas las 14.00 horas aún se estaba intentando llegar al centro del municipio, donde todavía hay numerosos vecinos esperando a ser rescatados de sus casas, una labor muy complicada en la que está participando la UME, además de particulares propietarios de vehículos de gran tonelaje.

En otros puntos, como Santomera, está previsto un desembalse controlado de su embalse, por lo que se está desalojando a los vecinos de El Siscar y otras pedanías colindantes que podrían verse afectados por las inundaciones.

Son solo dos ejemplos de por qué, aunque ha parado de llover, "no ha pasado el riesgo", ha dicho, y ha insistido en las recomendaciones de no coger el vehículo privado ni desplazarse si no es estrictamente necesario.

Miras ha agradecido las llamadas de apoyo recibidas por parte del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, y ha confirmado que convocará esta tarde un Consejo de Gobierno extraordinario para solicitar la declaración de "zona catastrófica" para toda la comunidad autónoma.