Gota fría en Murcia: La DANA pone en alerta a la Región y lleva al límite a varios municipios

9.17 horas. El río Segura se ha desbordado en la carretera que une Beniel y Alquerías, donde ayer se evacuó a decenas de vecinos ante la previsión de que el río creciera demasiado.





Desbordamiento del Río Segura en la Ctra. de Beniel, Alquerías y hacia El Raal. pic.twitter.com/rG7PPrZTUt — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 13, 2019

Así está el río a la altura de la feria en la fica, parece increíble q no nos digan nada y q no recibamos ninguna ayuda cuando queda menos de 1 metro para q el río entre al recinto @MurciaPolicia @AytoMurcia #DANAseptiembre #DANAsetembre #dana #DANAmurcia #DANARMurcia pic.twitter.com/EsMK180xuc — jovi_g_d (@jovigd1) September 13, 2019

Situación del río Segura a su paso por la ciudad de Murcia. pic.twitter.com/8IuV62fgHd — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 13, 2019

ACTUALIZACIÓN: A pesar del importante caudal, el río Segura no va a desbordarse en Murcia. Equipos de la CHS trabajan en quitar la bardomera que se ha formado en La Fica. En Orihuela el río acaba de desbordar. Seguiremos informando. Por favor, extremad las precauciones. pic.twitter.com/iqXe73JqoH — Confederación Hidrográfica del Segura (@chsriosegura) September 13, 2019

El río no ha llegado a desbordar durante la noche. En la zona del Rincón de Beniscornia el agua ha llegado a los 6,54 metros teniendo una altura de desborde de 8,50 metros mientras que en Alquerías ha llegado a los 5,72 m con una altura de desborde de 7,80 m — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 13, 2019

Suspendido el servicio en la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos por condiciones meteorológicas adversas. — INFOAdif (@InfoAdif) September 13, 2019

Equipo de @CRE_Emergencias de @CruzRojaMolina se encuentra habilitando 25 camas y 25 sacos de dormir en #Beniel a petición de @AytoBeniel Además llevan consigo kits de alimentación para adultos, niños y bebés pic.twitter.com/hqGBxGwyuR — Cruz Roja Región de Murcia (@CruzRojaMurcia) September 13, 2019

. La Guardia Civil corta la A-30 a su paso por el Puerto de la Cadena, en Murcia.La Policía Local corta el túnel del Rollo.La Administración regional"Es prioritaria la seguridad de las personas. Si no tienen claro poder llegar al lugar de trabajo, no lo intenten".. Algunos feriantes situados en, han pedido a través de redes sociales ayuda y han alertado de que el agua se encuentra a tan solo un metro del recinto.El río Segura se encuentra muy crecido a su paso por Murcia.Cruz Roja monta un albergue enpara Bomberos, personal de la UME e intervinientes en la zona.Elha anunciado que se ha suspendido la actividad en los órganos judiciales de los partidos de Molina y San Javier.Laha descartado que el río Segura vaya a desbordarse en Murcia. Donde sí lo ha hecho ha sido en Orihuela a primera hora de este viernes.El Centro de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido desde ayer y hasta las 7.00 horas de este viernes un total de 2.386 llamadas que han supuesto la gestión de 2.030 incidentes relacionados con la lluvia, casi la mitad (975) entre las 22 horas de ayer y las 7 horas de esta mañana. Además, ha informado de que8.00 horas. El Ayuntamiento de Murcia ha informado de que el río no ha llegado a desbordarse, aunque ha experimentado una importante crecida, llegando a los 6,54 metros en Rincón de Beniscornia y casi a los seis en Alquerías.. Ceutí ha sufrido importantes lluvias esta madrugada. Desde Protección Civil han anunciado que todos los accesos al pueblo están cortados, salvo la carretera hacia Archena.??Aviso Rojo@AEMET_MurciaSituación muy complicada en todo #Ceuti. Lluvia muy fuerte y tormenta eléctricaTodos los accesos al pueblo están cortados, salvo la MU533 por Archena.No salga de casa si no es imprescindibleLa AP-7 y la A-30 están cortadas.??Atención a las incidencias en las carreteras.Autopista AP-7 #Cartagena-Alicante cortada por lluvias y también la autovía A-30 #Murcia-#Cartagena.. Debido a las fuertes precipitaciones, el servicio de tren se ha visto interrumpido entre Cartagena y Los Nietos. Así se encontraba el río Segura a su paso por Murcia, en el puente de la Fica, a primera hora de esta mañana.El Ayuntamiento de Beniel solicitó anoche y esta madrugada asistencia a Cruz Roja para habilitar 25 camas y 25 sacos de dormir para alojar a vecinos. Los equipos han llevado también kits de alimentación para adultos, niños y bebés.