Los bulos de la gota fría en la Región de Murcia

La DANA a su paso por la Región de Murcia está copando los grandes titulares de la actualidad en las redes sociales. Sin embargo, no todos son ciertos y algunos rumores están siendo compartidos por muchos usuarios sin ser verídicos. Algunos de ellos son:



El embalse de Santomera se va a romper

ACLARACIÓN: El embalse de Santomera no se va a romper. NO es cierto. Se está desaguando de manera controlada.



El río Segura se ha desbordado en su tramo urbano

El hospital Reina Sofía ha sido desalojado

El agua del grifo de Murcia ya no se puede beber

Un hipopótamo pasea suelto por Murcia

Se ha viralizado un(que pueden ver a continuación) en el que la alcaldesa de Redován (Alicante), Nely Ruiz Peral, avisa de quey de que los vecinos de su municipio son los primeros que van a "recibir el agua" de este pantano. Además, aconseja que todos los ciudadanos que suban "todo lo que puedan lo más alto posible".Nada más lejos de la realidad. Según la), esta información es falsa. "Se está desaguando de manera controlada", aseguran.a su paso por la capital de la Región. A pesar de que el agua ha llegado a estar muy cerca del límite, sobre todo en La Fica, no se ha llegado a ese punto.Sí que se han llegado a inundar zonas alejadas del tramo urbano , como el Rincón de Seca, y en las pedanías de cola del municipio de Murcia, como son El Raal, Alquerías, Zeneta y Santa Cruz; además de en los municipios de Beniel y Santomera.En ningún momento se ha ordenado el. Se ha difundido porunen el que una mujer aseguraba que a los sanitarios del complejo les han pedido que se fueran a casa por riesgo de inundación y que iban a funcionar solamente los servicios mínimos. Esta información es falsa. A continuación pueden escuchar el audio completo:De lo que sí tiene constancia esta Redacción es de que muchosdel centro sanitario.. Aguas de Murcia informó de que el suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) a Lobosillo quedó afectado por las lluvias y presenta alta turbidez, por lo que se empezó a suministrar agua no potable hasta nuevo aviso., informan, dependiendo de la afectación que haya habido al canal de suministro de Taibilla y lo que tarde en desarrollarse la operación de limpieza.. A través de las redes sociales se ha difundido un vídeo en el que se puede observar a un hipopótamo caminando suelto por una rotonda en un día muy lluvioso. No es de estos días ni ocurrió en Murcia.Este suceso tuvo lugar en el mes de abril en el municipio almeriense de Roquetas de Mar tras conseguir el animal escaparse de un circo.