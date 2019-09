Miriam Alegría: "Las mujeres tenemos grandes capacidades para el liderazgo y la gestión de equipo"

Miriam Alegría lleva en las venas el emprendimiento y las relaciones comerciales. Resolutiva y autónoma desde edades tempranas, estudió la carrera de diseño gráfico y, poco a poco, la fue dirigiendo hacia la fotografía, una de sus grandes pasiones. Ahora tiene la oportunidad de trabajar para gente enamorada, cuyas historias inmortaliza con su cámara y, por eso, anima a todas las mujeres que tengan una idea de negocio a que emprendan. Ése es, precisamente, el legado que le gustaría dejar en la ponencia con la que obsequiará a las asistentes a la cuarta edición de eWoman Murcia.

Un vistazo a la página web www.miriamalegria.com basta para deleitarse con la espectacularidad de su trabajo. Pero prefiero que se defina usted€ ¿Quién es Miriam Alegría y cuál es su trayectoria profesional?

Soy una mujer emprendedora, he logrado con esfuerzo y constancia aunar mis dos pasiones, la fotografía y el amor. De forma que me dedico a contar historias únicas a través de imágenes. Además, tengo la suerte de viajar por todo el mundo para ello.

¿Por qué decidió dedicarse a la fotografía y cuándo entendió que era el momento de emprender, con las dificultades que ello conlleva?

Vengo de una familia hostelera, nací detrás de una barra de bar, así que llevo casi innato las relaciones comerciales y el emprendimiento. Siempre he sido resolutiva, y autónoma desde pequeña. Estudie la carrera de diseño gráfico y poco a poco la fui dirigiendo hacia la fotografía. Un conocido me pidió que le hiciera su boda, así que me lance sin miedo, y sin tener casi ni idea. ¡Locura total, ahora no lo haría!

¿Qué retos le ha supuesto y le supone embarcarse en la difícil aventura de ser empresaria en los tiempos que corren?

Bueno, lo cierto es que tengo un sistema de organización muy completo, que me permite llegar a todo. Al dedicarme a las bodas, me pierdo todos los fines de semana, con lo que eso conlleva. Pero por lo general soy dueña de mi tiempo y mi propia jefa. Para mi tiene muchas más cosas positivas que negativas. Como reto, vamos a ciudades que no conocemos, países extranjeros (hablamos inglés) y trabajamos mucho con la improvisación durante la boda porque dependemos del entorno y situación.

¿Qué cualidades debe tener una mujer para seguir los pasos de Miriam Alegría, independientemente del sector en el que trabaje?

Tanto mujeres como hombres, ser valiente. No tener miedo al fracaso, pues puede ser el mejor aprendizaje. Tener un carácter abierto y comercial, valorarse y ser ambicioso para buscar siempre tu mejor versión. También tener empatía con tu cliente y tirar de inteligencia emocional (risas).

¿Qué consejos daría a las mujeres que estén pensando en emprender?

¡Adelante mis valientes! El emprendimiento es maravilloso, y con una buena organización puedes tener la vida que deseas. Si consigues comercializar tu sueño, no sentirás el trabajo como una obligación. Cada día voy súper ilusionada, porque cada día es diferente. Si eres una mujer ambiciosa creo que es tu lugar. Haz un buen estudio de mercado, valora los riesgos y el beneficio, y ¡a por ello! Estoy cansada de gente que quiere ser funcionaria, para tener las tardes libres y hacer lo que realmente le gusta, súper triste.

¿Qué es lo que más le atrae del mundo laboral en el que se mueve?

Conocer las historias de amor de mis clientes que acaban siendo mis amigos. Poder captar a sus personas favoritas que lamentablemente algún día ya no estarán, el poder darle eternidad a través de la imagen y el vídeo, me parece mágico. Y además viajar ¡nos encanta!

¿A qué cosas tiene que renunciar una mujer por el hecho de tener que llevar las riendas de un negocio?

En mi caso fines de semana, pero compenso con otros días libres. Y por desgracia en este país no se trabaja la conciliación familiar, así que el tema de la maternidad es una asignatura pendiente para mi. Me gustaría ser mami en algún momento, pero lo cierto es que no nos lo ponen fácil. Siempre que le pregunto a alguna amiga emprendedora y mami, me dicen: Miriam, espérate porque tu carrera laboral se frena.

¿Podría avanzarnos, en líneas generales, cuál va a ser el tema en torno al que girará su ponencia en eWomanMurcia?

El día 15 de septiembre doy un curso sobre eficacia para autónomos, así que voy a aprovechar para dar algunos tips que les harán ahorrar mucho tiempo.

¿Qué legado le gustaría dejar en estas jornadas y qué opinión le merece que se celebren eventos de este tipo en la Región de Murcia?

Me gustaría, sobre todo, motivar para que emprendan y lideren sus propios equipos. Pueden diseñar su propia vida y vivirla, aunque suene utópico, es posible.

¿Cómo contempla, en líneas generales, la revolución de las mujeres en internet?

Con respecto a la revolución de las mujeres, me considero feminista, que no hembrista. Creo que es muy necesaria la igualdad entre hombres y mujeres.

¿Ve factible el aumento progresivo de la presencia de mujeres directivas en el entorno digital?

Lo veo posible cuando haya una reforma laboral real, que fomente la conciliación. Cuando los hombres no se vean presionados a renunciar a su baja de paternidad por miedo al despido, entonces existirá una verdadera igualdad. Yo lidero un equipo de cuatro hombres y pienso que las mujeres tenemos grandes capacidades para la gestión de equipo y el liderazgo.