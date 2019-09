Gota fría en Murcia: Al mal tiempo, buena cara

La gota fría ha comenzado a provocar incidencias de mayor gravedad en distintos puntos de la Región de Murcia y el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha reiterado en repetidas ocasiones que, a no ser que se trate de un asunto de máxima urgencia, no se salga de casa ni se coja el coche. Sin embargo ha habido también quién ha preferido desoír estos avisos y no sólo ha salido a la calle, si no que ha aprovechado las calles inundadas y la fuerza de la tormenta para tirar de humor y salir a 'navegar', una conducta arriesgada y que los servicios de emergencia aconsejan que no debería repetirse.



Kayak, balsas inflables, colchonetas...todo servía hoy: