Gota fría en Murcia: Desalojos, más de 50 rescates y el Segura desbordado

La gota fría ha comenzado a provocar incidencias de mayor gravedad en distintos puntos de la Región de Murcia. Un total de 51 rescates de personas que estaban atrapadas en sus vehículos por el agua o porque se inundaba su casa han sido registrados por el teléfono único de emergencias 112 este jueves, sin que ninguna requiriese asistencia médica.



El 1-1-2 ha gestionado hasta las 17:00 horas 745 asuntos relacionados con las lluvias. La mayoría de ellos, 342, han sido solicitudes de información.



El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado además, en redes sociales, que el canal del trasvase Tajo-Segura se ha desbordado a la altura de Campotéjar Alto, en Molina de Segura.



El '112' insiste y pide que no se utilice el coche "si no es absolutamente imprescindible".







Murcia

16:00 h estado actual de La Rambla de El Carmen, Cabezo de Torres. pic.twitter.com/XoWtJHcXSK — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 12, 2019

Desprendimiento de una roca de grandes dimensiones en el Puerto del Garruchal.

Se protege la zona y se da paso alternativo, hasta que se retire.#DANARMurcia pic.twitter.com/nxx8vI33yj — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) September 12, 2019

Abanilla

► INFORMACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ABANILLA: Se comunica a los usuarios del Centro de Salud de Abanilla, que por motivo de las lluvias torrenciales, el centro debe ser cerrado y solo se atenderán urgencias. — Ayuntamiento de Abanilla (@AbanillaAyto) September 12, 2019

?? PRECAUCIÓN ??



Así se encuentra las ramblas en estos momentos en el término municipal de #Abanilla.

Crta. RM-A9 Macisvenda-Abanilla #DANARMurcia pic.twitter.com/HwzkjQaMZ6 — P.Civil 112 Abanilla (@112_PcAbanilla) September 12, 2019

?? PRECAUCIÓN ??



Así se encuentra las ramblas en estos momentos en el término municipal de #Abanilla.

Crta. RM-A21 Mahoya-Los Baños de Fortuna#DANARMurcia pic.twitter.com/ITOQaFTpp4 — P.Civil 112 Abanilla (@112_PcAbanilla) September 12, 2019





Cartagena

Molina de Segura

Llueve copiosamente en #MolinadeSegura, donde #BomberosCEIS están realizando rescates de personas atrapadas en vehículos #DANARMurcia https://t.co/alEoKk44fx — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) September 12, 2019

La capital del Segura ha sufrido el corte de varias carreteras y la inundación en varias zonas, como la zona del Carrefour Zaraiche.Sin embargo, la zona más afectada de Murcia están siendo Cabezo de Torres y Espinardo en donde las ramblas se llevan por delante todo lo que se les cruza.Un equipo deestáque se encuentran en la calle y acercándolos al Centro de Día.Latambién "ha reservado 14 plazas dispuestas en el Centro de Acogida ante esta alerta, así como tres más en la pensión social que gestiona la institución", según ha informado en un comunicado."Ante esta alerta roja por lluvia y viento, estamos especialmente atentos con nuestro equipo de calle y con todos los recursos de Jesús Abandonado disponibles, ante las consecuencias que pueda tener para las personas sin hogar en Murcia", explica May Penín, responsable del área social de la institución.Ha añadido que "las puertas del Centro de Día se mantendrán abiertas de manera ininterrumpida hasta las 19.00 horas, así como la oficina de orientación, información y asesoramiento, donde sus profesionales no cerrarán al medio día y estarán disponibles hasta las 21.00 horas".La pedanía murcia deha comenzado a desalojar de formaa aquellos vecinos cuyas viviendas están situadas cerca del Segura.Una de las localidades más afectadas por el momento es, donde se ha tenido que clausurar el centro de salud debido a lasque se están registrando. Según ha comunicado el Ayuntamiento, solo se atenderán urgencias este jueves.En, en una de las carreteras cercanas a la zona de El Corte Inglés se ha hundido parte de la calzada. La zona ha sido acordonada para que el tráfico no pueda circular.Ense han realizado variosde personas atrapadas en vehículos a los que ha sorprendido la lluvia. La calle San Juan del municipio arrastra una gran cantidad de agua hasta la Plaza de España, donde está situado el Ayuntamiento molinense. En estos momentos la zona es intransitable.El ayuntamiento de Molina ha recomendado ela los vecinos de zonas inundables de huerta del municipio, así como de la pedanía de laante la alerta roja por lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas prevista para la este jueves.Según han informado fuentes del consistorio molinense, se ha hecho un llamamiento a los vecinos con casa en la huerta de arriba y de abajo de Molina, a los dely a los de la zona de lapara que desalojen sus viviendas hasta que finalice el riesgo de inundaciones, así como a los de las

Cieza





Por la tarde han comenzado las labores de limpieza en el municipio, para retirar el agua y el barro que ha anegado las calles.



Los desalojados serán reubicados en un albergue que el ayuntamiento ha habilitado ante la situación de emergencia que se prevé continúa hasta mañana. Además, se han cortado al tráfico varias carreteras de acceso al municipio, que han quedado inundadas.Por la tarde han comenzado las labores de limpieza en el municipio, para retirar el agua y el barro que ha anegado las calles.

Blanca

Archena







Si éstos no tuvieran donde quedarse esta noche, el ayuntamiento ha habilitado un centenar de camas en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) donde los afectados por los desalojos podrán quedarse. La alcaldesa de Molina, Esther Clavero, ha presidido una reunión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local con el objetivo de activar el Plan Territorial de Protección Civil.Enlos efectivos de Emergencias han desalojado este mañana a los vecinos del, en Cieza, ante la alerta roja por lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas prevista para la este jueves.Según han informado fuentes de Protección Civil de Cieza, el desalojo de esta barriada del extrarradio del municipio se ha iniciado a las nueve de la mañana ante la posibilidad de que se produzcan inundaciones y corrimientos de tierras.En Blanca han tenido que serpor riesgo de inundación de esas viviendas.Se va a habilitar el Centro Cultural Miguel A. Fernádez Abenza para todos aquellos que tengan que ser desalojados.El río Segura se ha desbordado a su paso por Archena y ha hecho 'desaparecer' el paseo:



La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha informado que se han habilitado las dependencias del Pabellón Deportivo Municipal 'Joaquín Fontes' para acoger a los desalojados de de las viviendas afectadas por estas fuertes lluvias caídas en las últimas horas. Es un punto de Atención de Emergencias, que ya cuenta con los medios e infraestructuras suficientes para pasar el resto de horas que dure la tormenta y hasta que la situación vuelva a la normalidad.

Informa la primera regidora, igualmente, que se sigue manteniendo la alerta roja hasta el día de mañana y que las medidas puestas en marcha desde ayer dentro del Plan de Emergencias Municipal siguen operativas al cien por cien, así como la Comisión Técnica Municipal que permanece reunida de forma permanente para ir solucionando problemas e incidencias.



Alguazas

Beniel y Santomera

El Ayuntamiento de Alguazas comunica el posible, por lo que recomienda a los vecinos de la pedanía deque se desplacen a una zona más segura, "preferiblemente el casco urbano del municipio para pasar la tarde e incluso la noche".Para aquellos que no tengas otro lugar donde alojarse, han habilitado el Pabellón Municipal de Deportes con la colaboración de la Cruz Roja.Las localidades dey depodrían ser las más afectadas esta madrugada por el episodio de gota fría o DANA (depresión aislada en niveles altos), que dejará lluvias de más intensidad aún que las registradas hasta el momento en la Región de Murcia, por lo que la población debe extremar las precauciones.De hecho, ya han comenzado a desalojar a los vecinos que viven cerca de la mota del río Segura en Beniel. Varios coches de Policía han pasado por la zona con megafonía pidiendo que todos los vecinos se reúnan en el centro social lo antes posible.Así lo ha advertido esta tarde el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, tras la reunión de coordinación celebrada entre los efectivos dependientes de la administración estatal y los de la regional para hacer frente a este episodio de alerta roja, que pasará a naranja a las 6:00 de la mañana del viernes.Santomera y Beniel, ha apuntado el presidente, son las zonas que más preocupan, que podría sufrir desbordamientos en esas zonas,, según las previsiones meteorológicas.(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).