Preguntas y respuestas sobre el IRPH

¿Qué es el IRPH?

Es un índice con el que se sacan los tipos de interés de las hipotecas, igual que el Euribor que es el mayoritario, que usaron sobre todo las cajas de ahorros y algunos bancos sobre todo en el año 2006 y 2007. Es un índice engañoso para los usuarios porque no se pueden entender semejantes fórmulas ni los inconvenientes ni las ventajas, y fue comercializado fraudulentamente aunque era legal. Como todos los índices mientras no sean declarados ilegales por un juzgado.

¿Por qué era engañoso?

Porque se comercializaba como las cláusulas suelo, como un beneficio para el consumidor. Se decía que iban a estar más protegidos, pero no era verdad. El índice se ha movido en posiciones siempre perjudiciales para el usuario en relación con el Euribor.

¿Cuántos consumidores se ven afectados?

ADICAE siempre peleó contra las cajas que son las que más lo utilizaron porque veíamos que salía perjudicado el consumidor. Pero la banca lo continuó usando, como las cláusulas suelo, para salir más beneficiado y ganar más dinero. Cuando ya se vio claramente la bajada del Euribor, nadie sabía que iba a llegar tanto en negativo, sino la comparación de índices hace ya más de diez años, decidimos poner demandas, hasta que un juez se fue a Europa. El TJUE se tiene que pronunciar. Se ha pronunciado ya la CE, siguiendo el ejemplo de las cláusulas suelo, no hablando de la legalidad sino de la transparencia, obligatoria en todos los contratos europeos. Bien, mañana se pronuncia el Abogado General, que es el último trámite antes de la sentencia.

¿Por dónde van a ir los tiros?

El Supremo ha cedido lo mismo que cedió con las suelo al principio. El Gobierno, el abogado del Estado, también se pronunció contra los usuarios. Este Gobierno, el anterior y el anterior, todos se pronuncian a favor de la banca. Creemos que se pronunciará a favor de los usuarios, aunque las presiones sobre ellos son muy grandes. En Europa la protección de los consumidores es fundamental. Esperamos que se haga justicia y no hay njingún motivo para no hacerlo. La banca tiene que ganarse la confianza de lo usuarios.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Nadie lo sabe, solo la banca y el Banco de España. Y también saben cuánto dinero. Se hablaba de 900.000 hipotecas, 20.000 millones de euros. Ambas cifras son exageradas son infinitamente menos. Hay un pico gordo porque son varios miles, pero ni esos afectados ni ese dineral que se dice. Los consumidores son buenas personas,. Lo que no queremos es que nos hagan trampa. Los bancos llevan ya diez años ofreciendo tipos fijos muy altos. A nuestros socios les han ofrecido condiciones trampa porque la banca tiene un ejército de empleados... así que cuando salga saldrá una cifra muy pequeña.

Entre 3.000 y 44.000 millones dependiendo de si hay retroactividad o no.

Cuando se dan esas cifras se está diciendo que no se tiene ni idea de lo que puede suceder. En cuanto a la retroactividad. Cuando una clausula es declarada nula se tiene que devolver todo lo que se ha cobrado indebidamente más intereses de demora. Esto es así, se vio en las cláusulas suelo, que la banca negocia e intenta imponer ciertas cosas, que el Supremo y los Gobiernos ayudan a la banca para evitar una catástrofe que no queremos los consumidores.

¿Se tendría que devolver todo?

El concepto retroactividad es mejor explicar nulidad de pleno de derecho. La nulidad de cualquier contrato implica devolución de todo lo indebido más intereses de demora, que es el 3, 3 y pico porque es el interés legal del dinero.

Se dice que el Euríbor sí tiene un cierto control que carece el IRPH. ¿Debería desaparecer este IRPH y vincularse todo al Euribor?

Primero ya está legislado. Las cláusulas abusivas son nulas tanto en la legislación Europea como en la española. ¿cómo debería regularse? Ya hay en marcha el nuevo Euribor que mejora el actual. Estamos vigilantes, cualquier indice que se ponga supervisado y que sea consensuado será legal, aunque en Europa se puso el Euribor y ahora va a ser renovado.

Los consumidores medios tenían la capacidad para saber y darse cuenta de lo que habían firmado.

En España hay polémica con jueces, TS y la banca sobre qué es cláusula abusiva. Esto ya fue clarificado por Europa con la directiva 93/13 que en España no se ha interpretado bien nunca. Ni siquiera por el Tribunal Supremo. Y en estos momentos todavía quedan reticencias. La 93/13 habla de la transparencia en los contratos financieros y exige una doble transparencia. No basta con informar al usuario o que el usuario se informe porque puede ser abusivo en si mismo y el producto no ser transparente, es el caso del IRPH. Aunque el usuario lo hubiera entendido hubiera habido abuso de cualquier modo.