La Comunidad no descarta acudir a los tribunales para reclamar las entregas a cuenta

Celdrán trata de unir fuerzas con la Comunidad Valenciana y Andalucía

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, que este lunes presidió la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento, asegura que Murcia tratará de unir fuerzas con la Comunidad Valenciana y con Andalucía para conseguir que el Ministerio de Hacienda libere los 234 millones de euros de las retenciones a cuenta que mantiene retenidos. Celdrán no descarta que la Comunidad llegue a plantear un recurso contra la decisión del departamento de María Jesús Montero de retener el dinero, dado que obligará a Murcia a aumentar su deuda. También el presidente valenciano, Ximo Puig, que hoy se entrevistará con la ministra, trata de arrancar una solución al Gobierno central.

El retraso de los ingresos que el Estado debe mandar a las comunidades en concepto de entregas a cuenta de la financiación autonómica, que alcanza los 5.000 millones en total, está poniendo contra las cuerdas a las autonomías. El Ministerio de Hacienda mantiene que no puede liberar este dinero al no haber sido aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Javier Celdrán avanzaba ayer que el Gobierno murciano está dispuesto a utilizar todos «los resortes jurídicos» a su alcance para reclamar los 234 millones retenidos por Hacienda, 85 de los cuales corresponden a la recaudación del IVA del último mes de 2017.

El consejero afirmó ayer que no descarta la posibilidad de recurrir a los tribunales, aunque precisó que en «este momento mantenemos la lealtad institucional. Lo que queremos es escuchar a la ministra. En el momento en que nos diga lo que pretenden hacer o si no pretenden hacer nada, tendremos que tomar decisiones».

Añadió que Murcia no actuaría en solitario, sino que trataría de consensuar esta decisión con la Comunidad Valenciana y con Andalucía, que se encuentran en la misma situación, y recordó que el bloqueo de las entregas a cuenta «es un problema de Estado».

El consejero murciano considera que la propuesta de la ministra de Hacienda de «perdonarnos a las comunidades autónomas que incrementemos el déficit» para poder financiar las cantidades retenidas no es una opción aceptable, puesto que «hará que tengamos más deuda; eso no soluciona el problema para nada».

En este momento la Región debe unos 9.500 millones y ha optado por acudir a los bancos para conseguir los 234 millones pendientes mediante pólizas de crédito, lo que aumentará el endeudamiento y los gastos financieros. Celdrán reiteró la petición de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y pidió al Gobierno que «nos diga cuándo abonará el dinero».

Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, que hoy se entrevista con la ministra de Hacienda, apuntó que «quien tiene que dar las respuestas es el Gobierno, nosotros le facilitaremos o diremos cuáles son las ideas que podemos aportar, pero quien tiene la responsabilidad de dar una solución» es el Ejecutivo central. Añadió que no iba «a avanzar cuál es la solución, porque no me corresponde. Lo que sí me corresponde es reivindicar que aquellos recursos asignados a la Comunidad Valenciana vengan lo más rápidamente posible».

Por su parte, el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este lunes que la ministra de Hacienda «va a intentar todo lo posible para que los servicios básicos que prestan las autonomías no se vean afectados», al no haberse transferido las entregas a cuenta de la financiación. La ministra está «estudiando una solución» y de hecho, ya «tiene en mente varias», según avanzó Ábalos ayer en Valencia.