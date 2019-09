Nicolás Toledo: "Hace unos años nadie podía imaginar que uno pudiera ir a la cárcel por un chiste"

«No me preguntes por casos particulares, eso sería solo morbo mediático», me dice. «No acompañes el reportaje de fotos de crímenes, sería mero sensacionalismo», me dice. Y yo pienso que esto va a salir regular nada más. Pero el café avanza y se le suelta la lengua. Me reconoce que el caso de la Región que más le atrae es el del asesino de la catana, dada la intrincada psicología del autor y la brutalidad de los hechos. Pero no le gusta bajar al ejemplo, se siente cómodo entre datos y teorías. De hecho, apenas lee ficción; el ensayo, más árido pero más instructivo, es su lectura natural. Nacido en Abarán y criado en Murcia, habla con ilusión del proyecto que se trae entre manos: levantar el Colegio Profesional de Criminología de la Región. Cuenta historias duras de escuchar de su época como voluntario en Protección Civil y de su actual cometido como técnico del Punto de Encuentro Familiar de Murcia. Estudió el Grado en Criminología en la Universidad de Murcia. Recientemente realizó un curso de técnico en violencia de género, con la intención de especializarse en la violencia intrafamiliar, concretamente en la de pareja. En septiembre comenzará el Máster en Análisis y Prevención del Crimen en el centro para el estudio y la investigación de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Todo muy académico. Todo muy sobrio. Y lo que se aprende en un café con él.

Es el decano del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia.

Efectivamente. Hace dos años, desde la Asociación Criminología y Sociedad comenzamos a trabajar en la creación del colegio, lo cual se materializó con la Ley 5/2018 del 28 de mayo de creación del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia. Posteriormente y tras un arduo trabajo conseguimos constituirlo el 29 de marzo de 2019. Los compañeros depositaron su confianza en mí y fui nombrado como primer decano.

¿A qué se dedica un criminólogo?

El criminólogo es, básicamente, el especialista en el ámbito del crimen. Estudiamos el crimen en todas sus manifestaciones, sus causas, las personas autoras de las acciones criminales, las víctimas, los medios de control social y el comportamiento criminal. Las funciones de los criminólogos se hallan relacionadas con la detección, el análisis, la prevención y la intervención de la criminalidad; la investigación y formación académica, en cualesquiera de sus niveles, y el asesoramiento profesional. Nuestro campo de trabajo, en definitiva, viene dado por todo lo relacionado con la criminalidad, el delito, los criminales, las víctimas y los medios de control social.

Pocas salidas laborales tiene un criminólogo actualmente.

En la actualidad española, el criminólogo se va abriendo camino en el mundo laboral, pero nuestro principal problema es que nuestro perfil profesional es desconocido en muchos ámbitos. Antiguamente sí que existieron los puestos de jurista criminólogo en las penitenciarías. Actualmente se está trabajando para incluir el puesto de criminólogo en estas, debido a que somos un perfil profesional idóneo para desarrollar la formación y competencia necesaria para la emisión de informes para los tribunales de vigilancia penitenciaria, elaboración y evaluación de planes de reinserción, evaluación de reos? He de destacar que las personas que forman las fuerzas y cuerpos de seguridad no están obligados a cursar los estudios en Criminología, pero actualmente muchas de estas los han superado y gran parte del alumnado de los grados en Criminología cursa estos estudios con la intención de convertirse después en miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es alentador ver que estas personas poseen una formación directamente relacionada con sus funciones y que sirve de un complemento y perfeccionamiento de su trabajo. A lo que más nos dedicamos los criminólogos en España es a la seguridad privada, a la emisión de informes periciales en juzgados, al compliance penal, detección de fraude, ciberseguridad, formación universitaria y formación no reglada, oficinas de atención a las víctimas, casos de abuso y un largo etcétera. Al fin y al cabo, estamos allí donde se produce el crimen y la victimización, ya que poseemos un perfil interdisciplinar. Conviene matizar que el criminólogo es a la criminología lo que el jurista al derecho; hay que especializarse en un determinado sector. Al igual que un jurista se especializa en civil, constitucional, penal, etc., un criminólogo ha de hacerlo en el ámbito en el que quiere ejercer: violencia de género, criminalística, victimología, ciberseguridad, perfilación criminal, etc.

Todo esto de los crímenes está de moda.

No exactamente. Por un lado, el problema radica en el sistema penal que estamos creando: cada vez se tipifican más conductas y las penas impuestas cada vez son más duras. Por otro lado, la sociedad actual se está volviendo cada vez más y más susceptible y ahora se consideran crímenes conductas que hace unos años estaban totalmente normalizadas. Por un lado, esto es correcto y necesario, pero, por otro, a veces habría que plantearse ciertas cuestiones. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el humor; hace unos años nadie podía imaginar que, por muy de mal gusto que fuera, uno pudiera ser sentenciado a más de un año de prisión por un chiste. A pesar de todo ello, España es uno de los países más seguros del mundo, donde la criminalidad registrada es muy baja.

¿Pero está aumentando la criminalidad?

En realidad, no podemos saberlo, porque, cuando hablamos sobre si la criminalidad aumenta o disminuye, estamos hablando de los datos que conocen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la fiscalía o los jueces, pero esos datos no son toda la criminalidad que sucede en un lugar durante un periodo de tiempo determinado, sino la que cada una de esas entidades conoce. Solo podemos afirmar que aumenta o disminuye la criminalidad registrada, pero es casi imposible pronunciarse sobre la criminalidad real. No obstante, también hay que tener en cuenta las circunstancias de cada sociedad y época para saber si esta aumenta o disminuye, pues la criminalidad es una construcción social que varía con esta. Un ejemplo de esto lo encontramos en los delitos contra la libertad sexual: en lo que va de año ha aumentado significativamente este tipo de denuncias respecto al año anterior. Esto puede ser debido a múltiples causas, pero el dato no nos dice, por sí solo, que haya aumentado este tipo de delitos.

¿Está aumentado la violencia machista en nuestra comunidad?

No. La violencia machista no está aumentando en la Región de Murcia, a pesar de que los medios de comunicación se empeñen en afirmar esto varias veces al año en sus titulares. Es literalmente imposible conocer el número real de víctimas de violencia machista como para afirmar que está en aumento. A esto se le conoce como la cifra negra: la criminalidad que sucede, pero no podemos conocer. Lo que sí podemos afirmar, y eso es lo que sucede en la Región de Murcia, es que cada año aumenta el número de denuncias por casos de violencia machista. A simple vista esto puede ser interpretado como algo negativo, ya que erróneamente podemos deducir que, a mayor número de denuncias, mayor número de víctimas. En otro tipo de delitos, como puede ser el hurto, seguramente esto sea así. En el caso de la violencia machista, donde a la mujer a veces le supone un esfuerzo sobrehumano interponer la denuncia, esta deducción, como digo, no se cumple, pues el número de víctimas de violencia machista siempre será superior al de denuncias. Y digo que esto no debe ser interpretado como algo negativo, sino como algo positivo, porque quiere decir que cada vez más víctimas de la violencia machista hacen uso de los sistemas y recursos que hay a su disposición para ayudarlas. En otras palabras, lo que se debe afirmar es que el trabajo contra la violencia machista que se está haciendo en la Región de Murcia es uno de los más efectivos de España.

¿Es la Región de Murcia un lugar peligroso?

No, nuestra comunidad, así como nuestro país, es un lugar muy seguro. Es más, en la Región de Murcia la tasa de homicidios y asesinatos es muy baja. Por el contrario, lo que más se registran son delitos contra la propiedad (hurtos y robos).

¿Existe el crimen perfecto?

El crimen perfecto es aquel donde nadie cree que se haya cometido un crimen. En otras palabras, sí, existe, pero es muy raro que esto pueda suceder, ya que las técnicas de investigación mejoran cada año.

¿Somos todos capaces de matar?

Toda persona es capaz de cometer un crimen, sea el que sea, incluido matar. Para que esto suceda, dependiendo de cada persona, deberán darse unas circunstancias y factores concretos.