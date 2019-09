Casi mil estudiantes se presentan a la última EBAU de septiembre

La Universidad de Murcia ha recibido 992 matrículas para la Fase General de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este mes, la última prueba que se va a celebrar en un mes de septiembre en la Región.

Siguiendo la tendencia de los dos últimos años desde que se puso en marcha la EBAU, ha descendido el número de aspirantes a universitarios en medio centenar respecto a la convocatoria anterior (en 2018 fueron 1.039 alumnos) y en casi 130 respecto a 2017 (cuando se apuntaron 1.120).

Cuando la prueba se denominaba PAU también descendió cada año el número de matriculados a estas pruebas, lo que desde la Universidad de Murcia se explica como «que es la tendencia general en la Región pero también a nivel nacional», apunta Joaquín Lomba, coordinador de la EBAU.

Y añade que esa situación tiene que ver sobre todo con que tras la convocatoria de junio se agotan las plazas para estudiar muchos títulos y que los alumnos «optan por otros caminos», como pueda ser la Formación Profesional o incluso, directamente, el mercado laboral.

Las universidades de la Región han conseguido, tras una década demandándolo, que sea la última convocatoria de estos exámenes en septiembre, ya que, a partir del próximo curso 2019/2020, se celebrarán en julio.

Lomba participó en la elaboración del informe último que la Universidad remitió a la Consejería de Universidades con el argumentario a favor. El coordinador de las pruebas asegura que esta medida presenta dos beneficios, principalmente.

Por un lado, los estudiantes de esa convocatoria extraordinaria podrán empezar las clases el mismo día que el resto de matriculados en su Grado y no un mes más tarde como ocurre hasta ahora, lo que les obliga a perder clases.

«Es un lastre que podemos evitar con ese cambio de fechas; estos alumnos deben tener las mismas oportunidades que el resto», apunta el profesor.

Otro de los motivos que han llevado a las universidades públicas murcianas a proponer este cambio de fechas es que los alumnos de la Región podrán matricularse en universidades del resto del país que cierran sus procesos de admisión en julio.

En concreto, 13 de las 17 comunidades autónomas españolas ya han trasladado la convocatoria extraordinaria a julio, con una distancia entre el día que finalizan las pruebas de junio y el de julio entre los 25 y 26 días en la mayoría de ellas.

En la actualidad, solo cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cataluña y la Región de Murcia) mantienen las pruebas en el mes de septiembre.



Cambios en la ESO y Bachillerato

Este cambio afecta al calendario escolar de 2º de Bachillerato porque va a ser necesario adelantar una semana la convocatoria ordinaria en junio y, por tanto, también las pruebas de final del curso para los estudiantes de este curso.

Los directivos de educación secundaria no solo han recibido bien los cambios en la EBAU y segundo de Bachillerato, sino que dan un paso más, y reclaman que la convocatoria de septiembre desaparezca en toda la ESO y Bachillerato.

«Está más que demostrado con cifras que no solo no perjudica al alumnado, sino que los resultados de estos exámenes extraordinarios mejoran; en ningún caso son peores», apunta Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación de Directivos de Enseñanza Secundaria (ADES). Añade que las comunidades que solo han hecho cambios para 2º de Bachillerato «ratifican» que los resultados obtenidos no son tan buenos como cuando se ha planeado la desparición de la convocatoria en toda la Secundaria.

«Lo llevamos reclamando desde hace años y lo que tenemos claro es que dejarlo solo para 2º de Bachillerato es, organizativamente, un lío», indica De los Reyes, que reclama el adelanto en una semana del inicio de las clases de este último curso.