El plus de las bajas por enfermedad impide romper el bloqueo en la hostelería

El plus que complementa la nómina de los trabajadores de la hostelería cuando están de baja por enfermedad sigue bloqueando la negociación del convenio. La reunión que este miércoles celebraron las patronales Hostemur y Hostecar con los sindicatos Comisiones obreras y UGT tampoco permitió ningún acercamiento, a pesar de los intentos del consejero de Empleo, Miguel Motas, por auspiciar el acuerdo. Los empresarios mantienen su decisión de eliminar el complemento que cubre el cien por cien del salario durante los periodos de incapacidad laboral transitoria, mientras que los sindicatos rechazan totalmente la pretensión empresarial y se niegan a renunciar a este plus.

El bloqueo del convenio supone el mantenimiento del calendario de movilizaciones convocadas por CC OO y UGT y de la huelga de la hostelería anunciada para la última semana de septiembre. Los sindicatos recuerdan que la hostelería «es uno de los sectores con mayor valor estratégico y económico para el PIB de la Región, que emplea a 35.000 trabajadores de forma directa y que afecta a otros 12.000 de forma indirecta».

Según explicó la representante de CC OO Teresa Fuentes, las conversaciones vuelven a estar rotas, ante las discrepancias que existen entre ambas partes. La mesa negociadora volvía a reunirse ayer con la participación de la Oficina de Mediación y Arbitraje a instancias del consejero de Empleo, que ha puesto especial interés en resolver el conflicto.

Los empresarios hicieron público un comunicado en el que reiteran que están dispuestos a mantener el plus para «el catálogo de enfermedades graves, la hospitalización y el accidente laboral», al tiempo que niegan que el convenio lleve desde 2008 sin revisarse, dado que «en los últimos años han negociado subidas salariales que suman un 5%». También mostraron «sorpresa e indignación ante el rechazo sindical a una subida salarial del 6,6% en tres años».

Por su parte, la representante de CC OO precisó que esta propuesta supone un subida del 2,2% anual, mientras que los sindicatos reclaman un 4,3% para 2019, 2020 y 2021.

Añadió que los empresarios tampoco tienen intención de abonar el 2,2% de subida correspondiente a este año con efecto retroactivo desde enero, «sino a partir de la firma del convenio, por lo que en la práctica supondría una revisión mucho menor», dado que solo se aplicaría en los últimos meses de 2019.

Hostemur y Hostecar sostienen que «la propuesta sindical es totalmente inviable, irreal e inasumible» y añaden que «el sector no puede afrontar frontal en ese periodo una subida de sueldos del 14%». Con su férrea oposición están condenando a más de 35.000 trabajadores a no tener subidas , paralizando el sector», advierten Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, y Juan José López, de Hostecar, quienes no entienden «por qué no han aceptado ese aumento del 2,2% cada año».

CCOO y UGT piden a las patronales Hostemur y Hostecar que «dejen de hacer caja con los sueldos y las condiciones míseras de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería».