Garre: "Nos faltó tiempo y nos sobró Vox"

Augura que el primer Gobierno regional de coalición no durará toda la legislatura

Su currículum asociado a la política se remonta a 1987. Treinta y dos años dedicados a una actividad en la que comenzó siendo concejal en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, localidad que le vio nacer hace 67 años. Después ha sido diputado en la Asamblea Regional de Murcia y en el Congreso de los Diputados. El último cargo público antes de abandonar el Partido Popular fue la presidencia de la Comunidad Autónoma, que ostentó desde abril de 2014 hasta julio de 2015. Se volvió a enganchar a la política meses después y creó un partido, Somos Región, siendo presidente del mismo hasta ayer, día en el que anunció su retirada. Con esta formación política fue candidato a presidente de la Región en las pasadas elecciones autonómicas. Abogado de profesión, ahora, dice, le toca disfrutar de la familia y de su nieto de corta edad.

¿Cómo se deja una actividad que ha sido el centro de media vida?

Tras meditarlo mucho. Creí que iba a ser más difícil pero una vez tomada la decisión me siento absolutamente feliz. Son muchos años y si sigo aquí me embarco en otras elecciones ya con 70 años y... apaga y vámonos.

Dejar el cargo de presidente de Somos Región se puede entender, pero ¿realmente va a ser capaz de abandonar la política?

Sí. Es una decisión personal de abandonar la vida pública, no se trata solo de una dimisión de un cargo.

¿Cuál ha sido el momento más duro de su paso por la política?

Sin duda los catorce meses de la presidencia del Gobierno de la Región. Pero no me arrepiento de ninguna de las decisiones tomadas, especialmente la aprobación de la Ley de Transparencia y la de limitación de mandato; o la rescisión del contrato con Sacyr del aeropuerto de Corvera. Fueron todas ellas muy fundamentadas. ¿Que pude haberme equivocado? Claro que sí, somos humanos. Pero solo tengo palabras de agradecimiento para quienes me han apoyado en la defensa de mis ideas todos estos años, que no han cambiado nunca.

¿Algún reproche al que ha sido su partido durante tantos años, el PP?

Reproches, ninguno; agradecimiento para todos. Y disculpas si en este tiempo me he equivocado en algo que he dicho o hecho. Creo, sinceramente, que no tengo enemigos, y si alguno me considera así, yo no lo tengo como tal.

Hablemos de Somos Región, el partido que fundó hace poco más de un año. ¿Qué ha fallado, porque se llegó a pensar en este partido como el que iba a tener la llave para la constitución del Gobierno regional que saliera de la urnas?

Nos faltó tiempo y nos sobró Vox. Tiempo para constitución de más juntas locales, porque solo comparecimos en 15 de los 45 municipios. Y aun así obtuvimos 13.000 votos, siete veces más que cualquier otro partido político de corte regionalista que se haya presentado a unas elecciones autonómicas. Fue un resultado muy honroso que catapulta a este partido a tener el poder de decidir en el futuro muchas cosas.

Pero irrumpió Vox.

Sí, otro partido más con sede en Madrid, para recibir instrucciones directas desde allí, del señor Abascal. Como ocurre con otros partidos, como Ciudadanos, como ellos mismos reconocen. El único partido que ahora mismo representa una opción puramente regional, con vocación nacional, es Somos Región. Con sede aquí, gente de aquí, y que aboga por la defensa de la Región.

¿Este paso atrás suyo incluye abandonar también el partido?

No, qué va. Seguiré perteneciendo a él, aunque sea en el anfiteatro... Empecé con un partido independiente, el de Torre Pacheco, y en un partido independiente he terminado de estar en primera fila política; salvo que necesiten de mi aportación para alguna cuestión de suma gravedad en esta Región o en esta nación.

Por primera vez la Región de Murcia tiene un gobierno de coalición, PP-Ciudadanos. ¿Qué futuro le augura?

No creo que dure toda la legislatura, porque tendrán que ir fijando posiciones de cara a las siguientes elecciones, tanto generales como autonómicas. Pero les deseo lo mejor, aunque lo tienen muy difícil, por la deuda, el déficit económico, el problema del agua, las infraestructuras... El panorama es feo. Deben ponerse a trabajar, sin dinero, para responder a las principales necesidades del millón y medio de murcianos.

¿Está satisfecho del desarrollo de esta Ley de la Transparencia? Ha habido muchas críticas, sobre todo del presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, por las dificultades en el desarrollo de su trabajo.

Creo que el señor Molina alguna razón tiene. Y creo que en su contra él puede tener el haber sido consejero de un gobierno socialista. Eso genera recelos, muchas veces infundados. Si los partidos políticos practicaran lo que tanto predican, el sentido común, verían que tanto en el PSOE, como el PP, como en cualquier otro, se debe aprovechar lo bueno que cada uno tiene, aunque esté enfrente. Y si no, mal vamos.

Acabamos de conocer nuevos casos de corrupción en el PP, en este caso en Madrid con el caso Púnica. ¿Tan difícil es mantener la política alejada de la corrupción?

La corrupción es el mayor de los males de una democracia, que se basa en la confianza. Yo quizá pequé de exceso, por mi vocación jurídica, en mi ataque a los corruptos, y eso me ha traído más de una complicación; pero estoy satisfecho y otra mucha gente también lo ha dicho. Y respecto al caso reciente de Madrid, no es nuevo; ha ocurrido en el pasado. Mi percepción es que la corrupción ha descendido.

Usted ha tenido siempre el agua, y la defensa del Trasvase Tajo-Segura, como uno de sus objetivos más importantes en todos estos años. ¿De verdad cree que ahora es cuando más peligra su continuidad?

Sin duda. Estamos en el momento más crítico del Trasvase. Nunca lo ha habido antes y está pasando casi desapercibido. Y me temo que todo se va a hacer utilizando una coartada aparentemente perfecta: hay que salvar el Mar Menor. Y para ello hay que cerrarle las puertas al Campo de Cartagena y se recortan las necesidades de agua. Los agricultores deben estar muy atentos y espero que quienes les representan estén a la altura y no pensando ni en la desalación ni en una gran desaladora nueva... No es justo que solo se les culpe a ellos. No todo depende de la agricultura.