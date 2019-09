Los sindicatos rechazan la subida salarial de 6,6% en tres años que ofrecen los hosteleros

La patronal de la hostelería ha mostrado su sorpresa e indignación ante el rechazo sindical de una subida salarial del 6,6 por ciento en tres años, propuesta hoy en un nuevo encuentro de la negociación el convenio colectivo de hostelería de la Región de Murcia.

"La propuesta sindical es totalmente inviable, irreal e inasumible, el sector no puede afrontar en ese periodo una subida de sueldos del 14%", se quejan los presidentes de las patronales, Jesús Jiménez (Hostemur) y Juan José López (Hostecar), que no entienden por qué no han aceptado ese aumento del 2,2 por ciento cada año. "Con su férrea oposición están condenando a más de 35.000 trabajadores a no tener subidas salariales, paralizando el sector", denuncian. "Es sorprendente, además, que la media de subida en 2019 en la Región de Murcia no supera el 1,55 por ciento, según los datos del Ministerio de Trabajo publicados ayer", señalan.

Otra de las quejas de los hosteleros son los falsos argumentos que utiliza la parte sindical, que amenazaba con iniciar protestas en septiembre, para argumentar su postura. "Es mentira de que el sector lleve 11 años sin convenio", recuerdan desde la patronal, donde apuntan que hay documentos firmados por la patronal y los sindicatos, que confirman que el texto está activo y que incluso se han realizado tres subidas salariales a cuenta de un 5,5 por ciento en los últimos tres años.



También bajas por enfermedad

Una negociación en la que la patronal de la hostelería sigue con sus intenciones de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. "Durante todas las reuniones se ha ido negociando punto a punto y aprobando mejoras en aspectos tan importantes como la ultra actividad, la externalización, la formación, mejores primas en los seguros y la conciliación familiar, para lo que los empresarios hemos tenido que ceder", explican los hosteleros.

Sin embargo, al llegar a la subida salarial y al complemento por enfermedad común los sindicatos siempre se han cerrado en banda. Ante las bajas por enfermedad común -no las profesionales- la patronal solicita una correcta regularización, ya que para el sector es fundamental porque detrás de muchas de ellas se esconde un serio problema de absentismo laboral. "Estamos dispuestos a recoger dentro el catálogo de enfermedades graves la hospitalización y la enfermedad y accidente laboral al 100%", adelantan los hosteleros.

"Nuestra propuesta cubre enfermedades profesionales y graves, siempre al cien por cien y desde el primer día durante la vigencia del convenio, y para el resto lo que marca la ley", apuntan desde la patronal, donde no entienden que los sindicatos les critiquen cuando el Gobierno considera que con las coberturas de la Seguridad Social es suficiente y además el 95 por ciento de los convenios colectivos no lo recogen.

"Nuestro objetivo es actualizar y modernizar un texto anacrónico que data de principios de siglo y que cuenta con muchos aspectos totalmente desfasados que perjudican a todo el sector", señalan los hosteleros, que manifiestan que si no se aprueba el convenio el sector está condenado a "seguir anclado en el pasado porque no podrá actualizar aspectos tan importantes como salarios, externalización, vacaciones y distribución de la jornada".



"Inmovilismo" de la patronal

Los sindicatos UGT y CCOO denuncian el "inmovilismo" de la patronal y la acusan de dilatar la negociación del convenio regional de hostelería "con propuestas prácticamente idénticas a las de hace tres meses".

Ambos sindicatos se han mostrado dispuestos a negociar el complemento por Incapacidad Temporal, pero el rechazo patronal, que la quiere eliminar, genera mayor indignación entre los representantes de los trabajadores, declaran en comunicado de prensa.

Tras lo que anuncian que sigue en pie la manifestación del próximo viernes en Cartagena y recuerdan que el sector de hostelería en la Región de Murcia es uno de los sectores con mayor valor estratégico y económico del PIB, que emplea a 35.000 trabajadores y trabajadoras de forma directa y que afecta a otros 12.000 de forma indirecta.

Así se han manifestado tras las reunión de este miércoles entre las patronales del sector, Hostemur y Hostecar, y los sindicatos más representativos, UGT y CCOO, "sumando ya 28 reuniones y sin acuerdo, desde el año 2017".

UGT y CCOO insisten en que el convenio regional de hostelería viene del año 2008, y cuya vigencia inicial (2006-2008) ya terminó, no habiéndose modificado ni negociado un nuevo Convenio Colectivo tras once años de infructuosas negociaciones.

Los sindicatos aseguran que la patronal sólo ha llevado hoy una mínima variación de su propuesta anterior: de proponer una subida salarial del 1,8% durante todo el año 2019 ha pasado a ofrecer hoy una subida del 2,2% pero desde la firma del convenio, ahorrándose abonar como poco todo 2018 y los nueve primeros meses del año 2019 de atrasos, algo que los sindicatos han rechazado directamente, según detallan los sindicatos.

A lo que añaden que ambos sindicatos ya habían planteado en su propuesta negociadora una reconfiguración del complemento de Incapacidad Temporal, para poder llegar a un acuerdo con los empresarios.

Por ello, UGT y CCOO denuncian la "táctica maximalista" de las patronales hosteleras, y critican que éstas "quieran aprovechar la negociación para perjudicar más aún a los trabajadores del sector".

Los actos de protesta van a seguir, como ya se han ido realizando durante todo este año 2019. El siguiente será una manifestación en Cartagena este próximo viernes 6 de septiembre, a las 12.00 horas, con salida desde el hotel Cartagonova, en dirección hacia la sede de la patronal Hostecar, en la Plaza de España.

Desde CCOO y UGT vuelven a pedir a las patronales Hostemur y Hostecar que "dejen de hacer caja con los sueldos y las condiciones míseras de trabajo de los trabajadores de la hostelería", que apuesten por modernizar las condiciones laborales, formar a sus trabajadores y apostar por servicios de calidad, con trabajadores cualificados y bien pagados, así como "una lucha real contra la economía sumergida que inunda este sector".