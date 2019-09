El Supremo aún puede exigir cuentas por las pérdidas de la desaladora

El Supremo será finalmente el encargado de resolver si los altos cargos que formaron parte del desaparecido Ente Público del Agua y de las empresas públicas creadas para gestionar los caudales de la desaladora de Escombreras tienen que resarcir a la Comunidad Autónoma por las pérdidas que el contrato con el grupo ACS ha causado a las arcas regionales. Mientras que los tribunales de la Región investigaban las responsabilidades penales de una treintena de ex altos cargos, directivos de las empresas de ACS y socios murcianos de las compañías propietarias de la planta, el caso de la desaladora ha seguido otro proceso paralelo en el Tribunal de Cuentas durante los últimos tres años, que ha llegado hasta el Supremo a raíz de un recurso interpuesto por la Fiscalía para impedir que también se le dé carpetazo al procedimiento abierto en la vía administrativa.

La Comunidad, que en este caso es la perjudicada por los contratos leoninos firmados en 2006 que le obligan a pagar a la propietaria de la planta -la sociedad de ACS Hydro Management- casi 600 millones de euros en caso de impago o rescisión, no ha llegado a recurrir el auto de archivo del Tribunal de Cuentas ante el Supremo, tal y como hizo la Fiscalía. No obstante, según se recoge en el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que lleva fecha de marzo de este año, los Servicios Jurídicos de la Administración regional no se han opuesto «a la casación» interpuesta por la Fiscalía.

La resolución que adopte el Supremo sobre la legalidad del archivo acordado por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas puede permitir que se mantenga abierta la puerta a la restitución del perjuico económico causado.

El procedimiento sobre la posible responsabilidad contable en la que pudieron incurrir los responsables de los contratos de la Comunidad con ACS y de la compra de las acciones de la empresa Desaladora de Escombreras, titular del contrato de alquiler que mantiene a la Comunidad entre la espada y la pared ante su casero, es independiente de las investigaciones realizadas por el Juzgado de Instrucción número 5, que el pasado mes de junio quedaron truncadas en parte. La Audiencia Provincial ha suspendido las diligencias realizadas a partir de septiembre de 2018 por el juzgado que investiga el caso La Sal al haber sido aceptada fuera de plazo la 'complejidad' de la causa, lo que reduce la investigación a seis meses.

El Tribunal de Cuentas fue el primero que empezó a investigar las irregularidades detectadas por los Servicios Jurídicos y por la Intervención de la Comunidad Autónoma en los contratos firmados por el Ente Público del Agua, que obligan al Gobierno a gastarse 18,4 millones de euros al año para costear el funcionamiento de la planta. Además, la Comunidad cedió a la empresa promotora los terrenos en los que construyó y en los que también había gastado dinero, con un contrato de subarriendo.

De hecho, la querella de la Fiscalía que ha dado lugar a la imputación de una treintena de antiguos altos cargos del gobierno, directivos de ACS, los socios murcianos y el primer letrado del Ente Público del Agua se inició a raíz del informe de fiscalización de la cuentas de la Comunidad del año 2010, en el que se detectó que el Ente Público del Agua presidido por Antonio Cerdá pagaba el agua a unos 10 euros por metro cúbico y la vendía a un precio inferior a un euro.

En junio de 2016 este órgano fiscalizador de las instituciones públicas abrió un procedimiento para investigar si la actuación de los antiguos altos cargos que formaron parte del Ente Público del Agua, encabezados por el ex consejero de Agricultura Antonio Cerdá, habían causado un perjuicio económico a la Comunidad y si los responsables de estas pérdidas debían resarcir a la Administración regional. Este procedimiento, denominado legalmente 'reintegro por alcance' fue abierto por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas hace algo más de tres años, pero antes de que este órgano fiscalizador llegara a determinar si se produjo una responsabilidad contable suspendió sus investigaciones, debido a la apertura de diligencias en los tribunales de Justicia. La investigación del Tribunal de Cuentas, que viene a ser una especie de juicio contable, volvió a ser suspendida varias veces a medida que iban expirando los plazos legales establecidos, hasta que el 16 de octubre de 2017 decidió el archivo definitivo, recurrido al Supremo.