Madre hay más que una

Ha llegado el momento de separarse, hay que volver al trabajo. El bebé nunca está lo suficientemente preparado para ese momento, mamá y papá aún menos. Para sustituirles en esta tierna edad existen las guarderías, los abuelos, las niñeras o canguros, o las madres de día. Esta opción, generalizada en el resto de Europa donde lleva existiendo unos 30 años, está extendiendose en España poco a poco.

En la Región ya existen al menos seis madres de día que ofrecen su hogar a un máximo de cuatro bebés de hasta tres años de edad. Lugares en los que los pequeños encuentran un hogar alternativo. La diferencia más evidente con las guarderías es el número de niños por cuidador. De ahí nacen el resto de diferencias: la madre de día tiene tiempo para adaptarse al ritmo y necesidades de cada niño, para establecer un vínculo y una relación personal con él, según coinciden todas ellas. Cuidan a los niños como si se tratara de sus propios hijos, algunas veces junto a ellos.

Los amigos de Ángela Martínez le pidieron que se encargara de sus hijos cuando ella se quedó en paro. De ahí surgió la idea de ser madre de día: un espacio en su propio hogar donde los niños se sintieran como en casa. Ángela decidió formarse y crear la casa nido 'El Cesto de Mimbre', en San Ginés, en 2015. Desde entonces ha estado todos los años completa, incluso con lista de espera. «Esto es una forma de trabajo con la que estoy segura que muchos padres estarían de acuerdo, de hecho los que lo conocen ya no se plantean otra cosa para su siguente hijo». Tiempo después fue madre ella misma y su hijo se está criando con los niños que cuida.

Giovanna Brignone es madre de día desde hace cuatro años también, cuando su amiga Irene Lizcano fue madre y decidieron poner en marcha juntas el proyecto La Luciérnaga, en Alguazas, en la casa de su amiga. Dos años más tarde, cuando ella misma vivió la maternidad, ampliaron con La Luciérnaga-La Cueva, en Monteagudo, en su propia casa. «Se necesita que esta labor se conozca más, está poco visibilizada, las familias interesadas no son muchísimas, no están demasiado convencidas, suena como a algo alternativo aún. Se necesita más información», dice. Un espacio diferente para el juego y el descanso, un espacio abierto al aire libre, las casas de las madres de día deben tener unas características para permitir el desarrollo natural de los niños. Ella misma fue a una guardería pública, pero el resto del día «vivía junto a mis primos, éramos ocho niños que crecían juntos como una pequeña tribu, no había reglas».

Miriam Toribio es la madre de día de Lori-Lori, en Altorreal, y la presidenta de la Asociación de Madres de Día de la Región de Murcia. «Una madre de día es una profesional de la educación, una persona formada en Educación Infantil, Psicología, Pedagogía o Trabajo Social».

Ante la falta de regulación, la asociación se creó para poder ofrecer a los padres información y asesoramiento sobre las madres de día que ejercen en la Región: «Nuestro objetivo es que se conozca bien la figura de la madre de día y establecer los criterios para pertenecer a la asociación, de manera que podamos ofrecer a las familias la seguridad de que se cumplen los requisitos de espacio, seguridad, número de niños y formación de las madres de día». Cuando más demanda tienen es en septiembre, porque «los periodos de adaptación son muy duros en las escuelas infantiles». En la casa de la madre de día el periodo de adaptación lo hacen los padres con los niños, de forma que conviven simultáneamente durante un periodo de tiempo padres, niños y cuidadora.

De esta forma el niño «hace el vínculo con la persona que le va a cuidar pero con la seguridad de que su padre o su madre está ahí». El precio está entre los 300 y los 500 euros mensuales, «con una escuela infantil pública hay bastante diferencia pero con una privada no hay tanto, y desde luego los cuidados no son los mismos», explica Miriam. En la Región de Murcia hace ahora tres años que la Asamblea Regional propuso una regulación de su actividad para darles cobertura legal, tanto a trabajadoras como a usuarios.

A día de hoy siguen esperando. «Pedíamos entre otras cosas apoyo económico para hacer este servicio accesible para todas las familias». Entre otras cosas, la asociación organiza las jornadas Infancia Consciente. MªCarmen Fernández creó 'El Bambú Mágico' hace tres años, antes ejercía como psicóloga en una residencia de ancianos. A raíz de ser madre decidió dedicarse a la infancia, se formó en Congress Indians, un centro público pionero en España en emplear pedagogías alternativas. En su casa son una gran familia «en la que también están los padres y madres, con quienes se organizan actividades, meriendas y convivencias».

Cada uno a su ritmo

Cada madre de día tiene un estilo de crianza, basado en pedagogías como Montessori, Waldorf o Pickler, pero coinciden en dejar a los niños de estas edades tan tempranas que vayan desarrollándose a su propio ritmo, un ritmo lento. «Normalmente propongo una actividad al día, pero no es obligatoria», comenta Ángela, de 'El Cesto de Mimbre'. «Sobre todo les propongo juegos para experimentar con sus manos, con su cuerpo, pintar con su cuerpo, actividades con música». También realizan yoga infantil y expresión con el cuerpo, «¿cómo saben si una distancia es lejos si no la has recorrido?». El objetivo es no interferir en el desarrollo sano del niño, sino simplemente acompañarlo de una manera respetuosa. En su caso salen mínimo tres veces a la semana al parque, «es importante el contacto con la naturaleza, potenciar su propia curiosidad», explica.

La disciplina positiva consiste en que imaginen ellos mismos una solución a los problemas, según María Montessori «cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo». No hay prisas en las rutinas, ni es necesario que aprendan algo que en ese momento no les interese. Porque el juego y la libertad de movimiento es el pilar en que se desarrollan los niños en estos hogares alternativos.