"El casco debería ser obligatorio, no opcional"

La mayoría de los usuarios de este tipo de vehículos se muestran satisfechos con el desempeño que les permite realizar día a día. «A mí me gusta usarlo porque es ecológico, barato y muy rápido, porque para trabajar me ha salvado la vida más de una vez: la agilidad que tienes para moverte por la ciudad me ha permitido llegar antes a los lugares que si hubiera utilizado un coche o una moto» declara Luis Colomo, conductor asiduo.

Con respecto a la normativa añade: «Con la normativa actual estoy bastante cómodo, porque aquí en Murcia han instalado los carriles bici y entonces es muy fácil desplazarse de un lado a otro rápidamente, pero creo que el uso del casco debería ser obligatorio y no opcional, porque es necesario ya que se alcanzan velocidades de 25 kilometros por hora, y un accidente a esa velocidad puede hacerte mucho daño».

Mejor que la bici

Jessica, otra usuaria habitual, admite que desde que se compró el patinete eléctrico no utiliza la bicicleta. «Es más rápido y no es tan complicado guardarlo cuando vas a sitios como ocurre con la bicicleta, te da más libertad», dice la conductora.

Admite que le gustaría que se crearan más kilometros de carril bici para poder ir tranquilamente sin tener que ir por la acera junto a los peatones porque es peligroso para ambos. «Si se cruza un niño jugando y vas a mucha velocidad nos podemos hacer mucho daño los dos» declara.

Además, Jessica desconocía que vaya a implementarse una nueva normativa en los próximos meses para regular el tránsito de vehículos como el suyo, aunque se muestra a favor de que «sea más clara y segura para todos».