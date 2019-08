El Supremo rebaja la pena a un murciano que abusó de una niña de 3 años

El Tribunal Supremo ha rebajado la pena a un sujeto que fue condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a pasar tres años entre rejas por abusar sexualmente de una niña de 3 años de edad.

Con la revisión del Alto Tribunal, la condena se le queda en dos años de cárcel. El individuo, que ahora tiene 55 años, no tiene antecedentes penales ni policiales, así que no llegará a ingresar en prisión. Esta resolución ya es firme y contra ella no cabe recurso.

Los hechos tuvieron lugar en una cafetería, donde estaban los padres de la niña en compañía de ésta. Entonces llegó el individuo, que era amigo de los padres, y se tomaron el aperitivo. En un momento dado, el sujeto dijo a la pequeña «si quería que la montara en el caballito metálico que había en la cafetería y la menor aceptó».

«Estando la menor subida en el caballito, el hombre, actuando con ánimo libidinoso, mientras la mecía con una mano, con la otra empezó a tocarle entre sus piernas por sus partes íntimas, parando de repente cuando fue sorprendido por el padre», se lee en el relato de hechos probados.

El padre, «al acercarse a ellos se puso delante y vio que el acusado tenía puesta su mano en la parte delantera íntima de su hija. Ante ello, su primera reacción fue coger a la niña y llevársela al baño y preguntarle por lo sucedido, manifestándole la niña que le había tocado 'el ratón', expresión utilizada en familia para designar los genitales de la menor», apunta el Tribunal Supremo, al que individuo recurrió tras ser condenado a tres años por la Audiencia Provincial de Murcia.

«Se trata lógicamente de un tipo de delito en el que se busca la clandestinidad u ocultación pública a fin de no ser descubierto. Los actos que determinan la condena tuvieron breve duración gracias a la oportuna intervención del padre de la menor», detalla en su sentencia el Supremo.

Apostilla que «la niña no llegó a sufrir ningún tipo de lesión y tampoco le ha quedado ningún tipo de secuelas». «Por lo que se refiere a las circunstancias personales del acusado, nacido en Murcia, el mismo carece de antecedentes penales y policiales y ha llegado a consignar 200 euros para su entrega a la perjudicada, pese a que resulte insuficiente para considerar una reparación relevante del perjuicio. Todo ello aconseja la estimación en este punto del presente motivo, debiendo ser reducida la extensión de la pena de prisión impuesta a dos años», considera la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.