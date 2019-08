Pocas plazas de Formación de Enfermeros Especialistas para tantas necesidades

Enfermería es la titulación que sufre el mayor incremento de plazas, un 34%, pasando de las 1.092 de la anterior convocatoria a las 1.463 que se ofertarán este año. Además, cabe destacar que la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria ha experimentado un incremento importante, con un total de 521 plazas que frente a las 339 plazas que se ofertaron el año pasado, lo que supone un incremento del 53%. Cabe destacar que, por primera vez, Enfermería Familiar y Comunitaria supera a Enfermería Obstétrico- Ginecológica (matronas) en cuanto al número de plazas ofertadas.

Para el Colegio de Enfermería "no existía precedente, desde la aprobación del Real Decreto de especialidades enfermeras, de un incremento notable en el número de plazas de formación de enfermeros especialistas. Y esto, sin duda, demuestra un esfuerzo que hay que agradecer al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Sin embargo, nuestra obligación es velar por la seguridad de los pacientes y por la calidad asistencial y, por tanto, no podemos obviar la realidad, que pasa porque el número de especialistas sigue siendo insuficiente, ya que las nuevas cifras siguen estando muy lejos de las que serían necesarias para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población. Una población cada día más marcada por el incremento del número de pacientes crónicos, muchos de ellos, polimedicados y complejos, y el envejecimiento de la población, dos factores que implican una necesidad creciente de cuidados especializados que nuestra sanidad no está preparada para prestar si no cuenta con suficientes enfermeros especialistas"

Según la institución colegial "la sanidad española necesita el desarrollo real de las especialidades enfermeras para poder prestar una asistencia adecuada a la población. Y hay una clara demanda en la profesión, las enfermeras españolas están dispuestas a hacer el esfuerzo necesario para obtener el título de especialistas y prueba de ello es el número de aspirantes que suelen presentarse a la prueba EIR y que el año pasado fue de 13.000 profesionales. Sin embargo, con el actual número de plazas (1.463) sólo el 10% de los enfermeros que lo desean podrá llegar a formarse en una de las seis especialidades produciéndose, por tanto, "un desfase entre oferta y demanda que, además, impide cubrir las necesidades de enfermeros especialistas que tiene nuestro sistema sanitario".

Cambios en el examen

Desde el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social también se han anunciado cambios en la prueba, con reducción del número de preguntas y del tiempo del examen. Este año la prueba tendrá una duración de cuatro horas, en lugar de cinco, y se tendrán que contestar 175 preguntas más 10 de reserva en lugar de las 225 más 10 de reserva de años anteriores.

Para el Colegio de Enfermería de Murcia "también debería fijarse, de una vez por todas, un temario concreto para la realización de este examen. No es de recibo que en un ámbito tan importante como la formación sanitaria especializada se carezca de un listado concreto de temas a tratar. De existir, se garantizaría la seguridad jurídica de los aspirantes, ya que tendrían claro qué entra y qué no en una prueba en la que se juegan su futuro profesional. Con ello, además, se evitarían algunas de las preguntas incongruentes que hemos podido ver en las convocatorias anteriores"