Pedro Moreno Cuéllar: "Hallar 999 maneras de cómo no hacerlo es donde está el éxito presente y futuro"

­A pesar de su corta trayectoria (11 años de existencia), IDEA Ingeniería trabaja en grandes proyectos multidisciplinares en los cinco contienentes.

¿Hasta qué punto ha sido posible esta consolidación gracias al uso de las nuevas tecnologías?

IDEA nació con el convencimiento de que la única apuesta segura era la innovación continua. Desde nuestros inicios, en 2008, cuando en ingeniería prácticamente todo se hacía en 2D, nos diferenciamos por el uso del BIM (Building Information Modeling), una metodología de trabajo 3D a partir de elementos inteligentes, que centra su potencial en la capacidad de cálculo y simulación, que le proporciona la información asociada a cada uno de esos elementos. A partir de ahí, la evolución ha sido constante, estando siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías del mercado, para poder dotar a nuestros clientes de las mejores soluciones. Es una labor que requiere de un esfuerzo constante y que nos llevó a crear hace unos años el departamento de transformación digital, desde donde se testean todos los nuevos avances para luego ser implementados en el conjunto de la empresa.

Ustedes utilizan herramientas avanzadas como realidad aumentada, drones y escáner en sus proyectos. ¿Son útiles estas herramientas para lograr simulaciones y cálculos complejos con mayor precisión y en menos tiempo?

La mayoría de las tecnologías que empleamos fueron concebidas inicialmente para otros campos y sectores, por lo que hacerlas extensibles al mundo ingenieril es un verdadero reto diario. La máxima es probar siempre todo de primera mano, para empaparse de cada nueva tecnología. Y así, en base a nuestros conocimientos en ingeniería, dar luz a nuevas aplicaciones que, de algún modo, mejoren las soluciones existentes. A veces esta mejora competitiva radica en cálculos y simulaciones más precisas o veloces. Pero en otras ocasiones la clave está en facilitar la labor diaria del cliente, haciéndola más eficiente, ágil y segura, aumentando así su calidad de vida a nivel laboral.

IDEA también trabaja con modelos virtuales inteligentes (gemelos digitales) para adelantarse a los problemas de una instalación industrial. ¿Qué acogida tiene este tipo de tecnología avanzada?

Nuestra solución en este campo, conocida como IDEA BIM Digital Twin, es un nuevo modelo disruptivo de gemelo digital, no intrusivo y de rápida implantación; que pretende sacar al máximo partido al modelo BIM (modelo 3D inteligente con información asociada) de una instalación, edificación o infraestructura. Este producto, que ha sido desarrollado en colaboración con ILBOC, uno de nuestros más fieles clientes, ha sido reconocido por el Consejo de Ingenieros Industriales como el mejor proyecto industrial a nivel nacional en 2019, lo cual nos ha servido para dar mayor visibilidad a uno de nuestros productos insignia, que cada día está más extendido, ya no sólo a nivel oil & gas, sino en otros ámbitos como el industrial, el sanitario o la administración pública. Contar con una solución de gemelo digital como base de operación y mantenimiento es una garantía de mejora continua a todos los niveles y estratos de funcionamiento interno.

IDEA trabaja en los sectores petrolero y gasístico, minería, energía y arquitectura. Y también la consultoría. ¿Entra alguna vez en conflicto el proyecto de sus clientes con la legislación vigente en el país?

Dentro de nuestras labores de consultoría está precisamente la de acompañar al cliente durante todo el proyecto para que el desempeño sea el más idóneo, y evitar, dentro de lo posible, contratiempos burocráticos de cualquier índole. Es decir, nuestra labor de consultoría no sólo se centra en el análisis transformacional de la empresa, que hay que realizar al inicio, sino que, una vez determinado el mejor camino, apoyamos el cliente en todo el proceso. E incluso, en nuestros ámbitos de competencia, desarrollamos de forma propia, o a través de nuestros partners habituales, las propias herramientas que darán solución a todo, o parte, del proceso.

Participan en concursos internacionales de grandes proyectos. ¿De qué sirve elaborar un proyecto que más tarde no se lleva a cabo porque otros ganan el concurso?

Tenemos pleno convencimiento de que la experiencia que adquirimos en la elaboración de cada uno de esos concursos internacionales, o de cualquier otro ámbito, lo que hace es acercarnos más y más a la excelencia en nuestro trabajo diario. Excelencia que luego repercute en la satisfacción de nuestros clientes, que son nuestro principal valor. Por tanto, cada nuevo reto no es más que un nuevo paso hacia un mejor posicionamiento para futuros proyectos. Y en esa línea, en la de descubrir 999 maneras de cómo no hacerlo, es donde está el éxito presente y futuro.

Además de los proyectos y su ejecución (diseño, suministro y construcción), ustedes incluyen en sus servicios el reclutamiento o la subcontratación y la transformación digital de una planta industrial. Parece que la innovación va pareja a su trayectoria como empresa€

Lo que se pretende es que el cliente encuentre en nosotros un partner con el que satisfacer sus necesidades en todos los aspectos. Desde todas y cada una de nuestras unidades de negocio, trabajamos por la mejora continua, alineando nuestro crecimiento a nuestra capacidad de ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado e integral 360º, donde IDEA sea capaz de cubrir todas sus necesidades en cualquier fase del proyecto. Este año, por ejemplo, hemos dado un paso más allá, dentro del servicio de Reclutamiento& Outsourcing, incorporando la gamificación en la formación a nuestros trabajadores para hacerla más ágil y productiva. Lo que pretendemos es proporcionar un nuevo valor añadido y diferencial en nuestro trabajo. Esto nos permite, en consecuencia, crecer en paralelo a nuestros clientes y ampliar horizontes de otra manera difícilmente explorables. Así, el crecimiento, se vuelve exponencial y nos da mayor margen para dedicar mayores medios a la innovación; lo cual, al final, es la verdadera clave y lo que nos permite diferenciarnos.

¿Están ustedes atentos a las últimas novedades en nuevas tecnologías aplicables a su sector?

Contamos con un observatorio tecnológico propio, lo cual, en esencia, es un grupo de trabajo específico que se dedica de forma periódica a indagar sobre cualquier avance tecnológico nuevo que pudiera ser de utilidad en nuestro campo. Así, se realizan pruebas de concepto con las tecnologías donde se ven más posibilidades, para luego dar paso a pequeños prototipos rápidos, que sirven de testeo para conocer la verdadera viabilidad de su aplicación en campo. A día de hoy, tratamos con tecnologías BIM, gemelo digital, desarrollo de software ingenieril, drones, nubes de puntos, tours virtuales 360º, realidad aumentada, virtual y mixta e, impresión 3d / fabricación aditiva.

¿Qué supuso para IDEA Ingeniería el premio Innobankia La Opinión en la categoría de Industria 4.0 en 2018?

Primero, este tipo de premios nos sirve para corroborar que estamos trabajando en el camino correcto, nos impulsa en nuestro convencimiento de que la innovación es la única respuesta posible. Y es que, para una empresa como la nuestra, una pyme de 130 empleados, supone un grandísimo esfuerzo destinar recursos exclusivamente para una labor de innovación. Una innovación que es una carrera de fondo donde la constancia es el verdadero valor diferencial. Prueba de la innovación dentro de nuestra empresa son los cinco galardones obtenidos en 2018, mencionando en especial el de Gestión e Innovación Empresarial por la AEDEEC, Mejor Web de empresa por el diario La Verdad, pyme más innovadora en el sector industrial por el COIIM, o del que estamos hablando.

Reconocimientos que nos hacen seguir definiéndonos como empresa innovadora dentro del sector. IDEA también ha sido reconocida recientemente como la primera ingeniería de España certificada con la ISO 45001:2018 por AENOR; premiada en la categoría de Mejor Proyecto de Ingeniería por el CGCOII por su proyecto de Smart Factory para la empresa ILBOC y seleccionada en los EBA (European Business Awards). Todos estos galardones, aparte de la obvia repercusión, notoriedad y publicidad que nos supuso, que no es poco, sirvió para que nuestros clientes, si no lo estaban ya, se convencieran de que IDEA era la solución en su salto a la Industria 4.0. Y no sólo eso, sino que hizo que nuevos partners aparecieran en nuestro camino con el afán de crecer juntos.