José María Alonso: "Ponemos todo de nuestra parte para extremar la seguridad, pero así es esta profesión"

Subdirector de la AGA y miembro de la comisión de investigación del siniestro, está intentando, como el resto de los que forman ese equipo, ponerse en la cabeza del piloto fallecido para intentar comprender qué pudo ocurrir que desencadenara el fatal desenlace.

El teniente coronel Alonso forma parte de la comisión de investigación que se abrió el lunes por la tarde para dilucidar las causas que provocaron el accidente de avión que conducía el comandante Francisco Marín, exmiembro de la Patrulla Águila y uno de los instructores de la Academia. Ambos compartieron una misión aérea la pasada semana, ya que el fallecido impartía clases de instrucción a oficiales como es el caso de Alonso. La AGA ya ha anunciado que cuando se encuentren los restos mortales se llevará a cabo un funeral con todos los honores.

Tras más de 30 horas de búsqueda en el mar, ¿han conseguido hallar más restos de la aeronave?

El frente de la tarde ha complicado las cosas, aunque se siguen recogiendo objetos que llegan flotando a la playa. En el fondo se ha localizado una masa metálica grande, lo que puede ser el fuselaje, pero no hemos podido sacarla aún porque ha encallado una embarcación de la Armada y eso ha demorado las tareas de rescate. Seguimos pendientes del estado del mar, que ahora está muy revuelto.

¿Hay ya alguna hipótesis sobre las causas de la tragedia?

Es difícil ponerse en la situación. El comandante Marín era un piloto experimentado, muy instruido. En las imágenes que hemos visto, y que ha visto todo el mundo, se puede apreciar cómo intentó recuperar la aeronave del picado, así que no se puede valorar si fue por causa del piloto, por un fallo del avión, por la meteorología o por nubes. Hay tantas circunstancias alrededor que es muy difícil valorar eso en estos momentos. La Comisión de Investigación de Accidentes Militares está ahora mismo intentando recomponer la situación y ponerse en la cabeza del piloto. Cuando recuperemos el resto de la aeronave analizaremos si esta tenía algún problema antes del impacto, pero en estos momentos ese extremo es muy difícil saberlo.

¿Cómo afronta la AGA un suceso de estas características?

Lamentablemente, algo así puede ocurrir en cualquier momento. Siempre ponemos la seguridad en vuelo, tanto los que somos pilotos como los que están en tierra ayudando a tripulaciones aéreas. Siempre intentamos poner todo de nuestra parte para que no haya accidentes, pero sabemos que esto nos lo podemos encontrar en cualquier momento. Así que mucha concienciación. Somos una unidad pequeña y nos conocemos prácticamente todos, así que nos damos mucho ánimo y nos decimos que hay que seguir adelante. Pararemos cuando haya que parar para honrar al comandante Marín. Cuando tengamos aquí su cuerpo, procederemos con la capilla ardiente, el funeral, los familiares...mientras tanto, intentaremos seguir con nuestros cometidos diarios que, al fin y al cabo, es la mejor manera de honrarle.

¿Conocía personalmente al comandante fallecido?

Poco. Yo estuve en la AGA en una atapa anterior a él. Luego, en los años que él ha estado en la Academia, sí que he tenido algo más de contacto porque he venido por aquí. Y este verano tuve la oportunidad de conocerlo ya que he me han vuelto a destinar a la Academia. Él nos daba instrucciones desde las cabinas traseras a los oficiales que nos teníamos que volver a capacitar en el avión. De hecho, el viernes pasado volé en la misma formación que él, en otro avión pero en la misma misión. Así era el comandante; si tenía que estar aquí en verano para sacar adelante a los nuevos profesores y que estuviéramos todos listos para empezar el curso la semana que viene, lo estaba.

Diferentes voces se han pronunciado en los últimos días para denunciar que el material del Ejército está obsoleto. ¿Usted también lo cree?

No lo veo así. Es verdad que tiene sus años pero cualquier sistema de armas, aparato o maquinaria, tiene un periodo de vida. En el caso del avión C-101, he de decir que está cumpliendo su misión perfectamente. Es cierto que está en la parte final de su ciclo vital, pero por eso se ha empezado ya con todo el proceso de adquisición de nuevo material, que está previsto que llegue durante los próximos años. Por tanto, esa aeronave tiene que aguantar, y aguanta. Con sus horas de vuelo en producción, sus revisiones...sigue siendo un avión operativo hasta que sea próximamemente sea reemplazado por un nuevo sistema de armas.

¿Qué le va a decir a los nuevos alumnos de la AGA que comienzan sus clases en los próximos días?

Hace tan solo tres horas, en el comedor del campamento de Los Alcázares, he comido con los alumnos que se incorporarán a la Academia primeros se septiembre, y que llevan en el campamento de Los Alcázares desde el pasado lunes, así que lo han visto todo. Les he explicado que, como es ponemos todo de nuestra parte para que esto no pase nunca, pero al final es nuestra profesión. Sabemos que tenemos aviones en las manos, que tenemos una gran responsabilidad y que hay que estar prevenidos porque podemos sufrir un mal trago como este. Cuando toque tienen que saber que seremos una piña, que estaremos siempre al lado de la familia y que saldremos delante.