La hostelería parará en septiembre si no se garantiza el plus de las bajas por enfermedad

La hostelería irá a la huelga en la última semana de septiembre si no se alcanza un acuerdo que permita revisar el convenio pactado hace once años. A pesar de los intentos del Gobierno regional por desbloquear la negociación, las patronales Hostemur y Hostecar y los sindicatos CC OO y UGT mantienen el pulso por el plus que complementa la nómina de los trabajadores cuando están de baja por enfermedad para que cobren el sueldo íntegro, por lo que volverán a la mesa de negociación sin dar su brazo a torcer.

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, que este lunes se reunía con los representantes de los empresarios y de los trabajadores, ha propiciado un nuevo encuentro entre ambas partes para la próxima semana con la intervención de la Oficina de Mediación y Arbitraje, pero ni las patronales ni los sindicatos parecen dispuestos a rebajar sus exigencias.

El presidente de Hostecar, Juan José López Escolar, asegura que durante las negociaciones que precedieron a la ruptura «se tocaron todos los artículos del convenio», pero las posibilidades de acuerdo se truncaron al encallar en la supresión del complemento de las bajas por enfermedad. «No vemos lógico que se enroquen, pero no quieren escuchar», aseguró López Escolar.

El presidente de los hosteleros de Cartagena explicó que «solo un pequeño porcentaje de empresas sufre el absentismo», pero, como el problema de las bajas afecta a las empresas con plantillas más amplias, como los hoteles, adquiere mayores proporciones.

Por su parte, el secretario general de CC OO, Santiago Navarro, considera que los trabajadores «no pueden renunciar a un derecho adquirido» para que se renueve su convenido colectivo. Navarro asegura que los sindicatos están decididos a mantener el mes que viene las movilizaciones iniciadas en julio y avanzó que, en caso de no llegarse a un acuerdo, la hostelería irá a la huelga «en la última semana de septiembre».

Recordó igualmente que el bloqueo de las negociaciones ha impedido aplicar en el sector la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales, que debía estar pagándose desde enero.

También hay discrepancias entre empresarios y sindicatos por la subida salarial, dado que los representantes sindicales aspiran a conseguir que se recupere el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la crisis y reclaman una revisión anual del 3,5%, mientras que la patronal apunta que «el 14% que piden es excesivo». López Escolar advierte de que «la huelga no es buena para la imagen del sector» y defiende que la realidad de la hostelería regional «no es la que ellos reflejan». Recuerda que una habitación de hotel en la Región cuesta 60 euros, mientras que «en Alicante llega a 130», y defiende que «debemos luchar para que el sector sea potente».