El consejero de Empleo intenta mediar en el convenio de hostelería

Anuncia que la Oficina de Mediación volverá a intervenir para que se reanuden las conversaciones

La Comunidad Autónoma trata de mediar entre los sindicatos y la patronal para que retomen las negociaciones del convenio de hostelería de la Región, que afecta a más de 35.000 puestos de trabajo directos y unos 12.000 indirectos. El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, se reunió este lunes con representantes de la patronal y los sindicatos de este sector para intentar conseguir un acercamiento entre ambas partes que permita desbloquear el convenio. Las conversaciones quedaron rotas hace meses, pero la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral volverá a intervenir para propiciar la negociación.

Los trabajadores de la hostelería de la Región están movilizándose desde el mes de junio para reclamar la revisión del convenio colectivo, que desde hace once años no se ha modificado. Esta mañana están convocados a una nueva protesta en Cartagena. Los sindicatos, que el pasado mes de julio desconvocaron la huelga prevista para el día 29, no descartan ir al paro en septiembre.

Además del consejero Motas, en el encuentro participaron el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) en la Región, Santiago Navarro; el de la Unión General de Trabajadores (UGT), Antonio Jiménez; el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Jesús Jiménez; y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cartagena (Hostecar), Juan José López.

El consejero dijo que se ha puesto «a disposición de los agentes económicos y sociales, porque estamos convencidos de que se puede alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas».

Motas afirmó que la negociación colectiva «es un instrumento fundamental para lograr la paz social, la seguridad jurídica, la estabilidad y la mejora en las condiciones de trabajo».

El consejero anunció que en próximas fechas la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral intervendrá para agilizar las negociaciones, que quedaron rotas hace varios meses, a pesar de los intentos realizados por este servicio de resolución extrajudicial de conflictos. Las conversaciones quedaron empantanadas cuando la patronal propuso eliminar el plus que complementa las retribuciones abonadas por la Seguridad Social para que los empleados de baja cobren el cien por cien de la nómina.

CC OO y UGT tratan de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los once años que el convenio lleva sin revisarse, pero las patronales Hostemur y Hostecar consideran excesivas las pretensiones de los representantes sindicales. El bloqueo de las conversaciones ha impedido hasta ahora aplicar la subida del salario mínimo interprofesional de 900 euros a los trabajadores de las categorías con retribuciones inferiores en los hoteles, bares y restaurantes.