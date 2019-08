La vuelta al cole arrancará el 6 de septiembre en la Región

La consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha analizado los retos de la nueva legislatura apenas unas semanas antes de la vuelta al 'cole', con los centros educativos a punto de volver a abrir sus puertas. En una entrevista concedida a Onda Regional, ha avanzado que las clases comenzarán, de manera escalonada por municipios, a partir del 6 de septiembre, que quiere que sigan bajando las tasas de abandono escolar y que las 14 escuelas infantiles de la Comunidad serán gratuitas por primera vez, al tiempo que ha hablado de los siguientes pasos a dar para la preservación del barco fenicio de Mazarrón.

Entre los retos que se ha marcado quiere, principalmente, que esta legislatura se conozca, "como la de la igualdad de oportunidades, que ningún alumno quede atrás". Así, "potenciaré ese objetivo porque creo que debe ser inherente a la Educación", ha asegurado.

La consejera apuesta por un Pacto Regional de Educación. "El consenso, donde tiene que primar, es en la educación", ha asegurado. Moreno ha reconocido que le "encantaría" conseguir materializar ese consenso en un Pacto Regional, pero es consciente de que "tenemos que encontrar puntos de encuentro entre todos" y ha apuntado que "lo importante no es quién lo lidere, sino que se haga realidad".

También tiene en cuenta la mejora de infraestructuras. "Tenemos un parque de edificios del que nos tenemos que sentir orgullosos pero que requieren de reformas", como las referentes a la climatización. La responsable de Educación ha señalado que se realizarán auditorías energéticas en todos los centros educativos "para determinar las necesidades y las medidas más óptimas a nivel medioambiental y energético".

También ha hablado del programa de desamiantado de los centros escolares. La consejera ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha recordado que "un material que no ha sido manipulado no es peligroso". Ha señalado que, ante cualquier sospecha, se envía "rápidamente" la Unidad técnica y el Servicio de Riesgos Laborales de la consejería "para garantizar que no hay peligro y, si lo hubiere, se lleva a cabo una obra de emergencia inmediatamente".

Moreno ha asegurado que el objetivo de la Consejería es cumplir los plazos que marca la Unión Europea, que obligan a que todos los centros estén libres de amianto en 2028 y ha avanzado que se está elaborando ya un plan para abordar este asunto y que espera poder presentar antes de final de año.

Otro de los principales focos de atención de la consejera es "todo lo que tenga que ver con la mejora académica de nuestro alumnado" ya que "el alumno es el centro de la educación, es el protagonista y nosotros nos debemos a él". Para ello, considera necesario impulsar programas educativos "que mejoren sus resultados, evaluarlos, potenciar aquello que funcione y cambiar aquello que esté dando no los resultados que pudiéramos esperar".

Con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, el curso 2019/2020 se plantea con 265.000 alumnos, que llegarán a las aulas a partir del 6 de septiembre, de manera escalonada, dependiendo del municipio. Aunque la Región de Murcia ofrece desde hace años la posibilidad a los municipios de elegir la fecha de inicio y de fin del curso escolar, este año hay una novedad.

Y es que, la consejería que dirige Esperanza Moreno ha fijado dos "fechas tope": el día más temprano en el calendario en el que se pueden empezar las clases y el último día en el que podrían terminar. "Los centros nos explicaban que, a nivel organizativo, necesitan ese tiempo para preparar el cole y otro tiempo, posterior, para cerrar el curso", ha señalado.

Antes de la llegada al colegio, los menores pueden acceder a alguna de las 14 escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma, y que a partir de este curso serán totalmente gratuitas. Además, para quienes no acudan a esas escuelas, hay, también por primera vez, becas de hasta mil euros anuales para subvencionar el gasto de la escuela infantil elegida por los padres.

Moreno ha hablado también de la otra rama de su consejería, la de Cultura, sobre la que ha dicho "qué mejor compañero de viaje para Cultura que Educación", para realizar sinergias constructivas y "crear el germen de la curiosidad por la cultura".

La consejera ha apostado por el cuidado del patrimonio cultural e histórico de la Región, ya que "es nuestra obligación cuidarlo y preservarlo". Además, ha considerado que es necesario "mimar" a los creadores murcianos y que ellos sientan el apoyo de la Comunidad Autónoma.



Barco fenicio

Sobre el barco fenicio bajo aguas de la costa de Mazarrón, Moreno ha avanzado que la consejería está esperando a un último informe que valorará "si procede extraer el barco y los cuidados que requiere posteriormente", un caso para el que "ya tenemos preparado el plan", o si es preferible seguir protegiéndolo sumergido.

Será una decisión "técnica", avalada por los expertos, ya que "los políticos no debemos poner piedras en el camino ni entrar en luchas de protagonismo".



Abandono escolar

Uno de los problemas que más preocupa en la comunidad educativa es la elevada tasa de abandono escolar en la Región, de las más altas de la Unión Europea. Aunque, como ha recordado Moreno, "desde 2008 se ha reducido del 40% al 24,1%".

"No estamos satisfechos", pero "estamos realizando medidas que están funcionando y debemos seguir potenciando". Ha subrayado que entre las chicas "casi hemos alcanzado ya el objetivo europeo", ya que la tasa de abandono educativo temprano femenino está en un 16,7%, cerca ya del 15% que marca la Unión Europea.



Próximos programas

Entre los programas que se van a poner en marcha en esta legislatura, seguirá implementándose el programa de refuerzo escolar vespertino, que permitió el curso pasado a alumnos de Educación Primaria y ESO recibir clases de apoyo totalmente gratuitas por las tardes en materias sobre las que tenían dificultades. Más del 80% de los participantes han superado estas asignaturas.

Así, para el nuevo curso, se ampliará a alumnado de 5º y 6º de Primaria y, en la ESO, 1º, 2º y 4º. Se trata de grupos reducidos, que van de los siete a los 15 alumnos, y las clases son impartidas por los propios docentes del centro. En estas sesiones, ha destacado la consejera, además de reforzar contenidos, se dan estrategias de estudio o técnicas de relajación y de planificación.

Otra de las medidas estrella a seguir potenciando es el Programa Brújula, que detecta los alumnos que han ido abandonando el sistema educativo y les ofrece oportunidades de acceso al sistema educativo "para que se reincorporen".

Una de esas opciones es la Formación Profesional, que el Gobierno regional lleva ya años potenciando y que este año vuelve a ampliar el número de plazas. Así, habrá 30.500 plazas de FP en sus diferentes ramas.



Libre elección de los centros por parte de los padres

La consejera ha defendido en Onda Regional el derecho de los padres de elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos, "sea público o concertado". En este sentido, ha asegurado que "queremos la mejor educación pública y la mejor educación concertada".

La elección del centro educativo "es una de las decisiones más importantes de una familia cuando su hijo alcanza los tres años" y, por ello, ha valorado que en la Región, en torno al 95% de los menores acuden al colegio que eligieron sus padres.



'Adoctrinamiento' en las aulas

La consejera ha recordado su etapa como maestra y ha asegurado que "no he visto nunca" adoctrinamiento político en las aulas, pero se ha mostrado firme en "garantizar que no pase".

Así, ha asegurado que "debemos garantizar que se cumple la ley y de que eso no ocurre" y ha trasladado a las familias "tranquilidad", al tiempo que ha resaltado "la labor estupenda y dedicación absoluta que tenemos con los inspectores de Educación, que cada día garantizan que el funcionamiento en las aulas sea el correcto".