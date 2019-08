Trifulca en el consultorio en Cartagena

«Nos recibió chillando, diciendo que no nos iba a atender más. Mi marido está cinco meses de baja, con migrañas, y la doctora nos ha atendido de muy mala manera». Así se expresa Zoila Cortés para hablar del incidente que este martes vivió en el centro de salud de la calle San Vicente de Cartagena, donde acudió acompañando a su esposo, que se encontraba con fiebre.

La vecina explica que solicitaron una cita de urgencia en el centro de salud porque su pareja pasó la noche muy mal.

Fueron al ambulatorio junto a su hijo de dos años. Cuando estaban en la sala de espera, aguardando a ser atendidos, vieron, ya que la puerta de la consulta estaba abierta, cómo un paciente que estaba ya dentro estaba «contándole su vida» a la doctora. No hablando de temas médicos, sino de asuntos personales. «Le estaba contando dónde se casa su hijo y cosas de su vida», apostillan.

Entonces fue cuando su esposo dijo: «Vaya tela, hemos venido aquí a hablar». Y comenzó la riña.

El paciente salió y, según la mujer, se enzarzó en una pelea verbal con su marido. La doctora, siempre según el relato de esta vecina, se puso de parte del primero y llegó a amenazar a la pareja con no atenderles más.

«Hemos puesto dos hojas de reclamación», denuncia la mujer, que insiste en que la doctora «nos ha gritado».

En la misma línea se expresa José David Sánchez-Osorio, el esposo de Zoila. «La doctora se ha puesto a decirme que me cambie de médico, que no me va a atender. Chillándome. No tengo que permitir que una doctora me chille», manifiesta.

Desde la Consejería de Salud indicaron que «el paciente ha sido atendido en tiempo y forma como estaba previsto en la cita médica», así como que «a nivel asistencial todo ha sido correcto y no se han registrado incidencias».