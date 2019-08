"Las palomitas empezaron a comerse por 'Los Gremlins', antes eran torraos"

Proyeccionista de cine y coleccionista. Con 12 años entró en la profesión de proyectista de cine en las salas Coliseum y Monroy, ambas de Cartagena. «Y el 2 de octubre de 2015 me jubilé», apunta. Con una memoria prodigiosa, Santos es una enciclopedia viva del séptimo arte. Y tiene 10.000 prospectos de cine y un centenar de máquinas de proyección.

«Empecé hace 52 años, el 11 de mayo del 67, en los cines de Santa Lucía (Cartagena) y me jubilé el 2 de octubre de 2015», apunta Alfonso Santos García, último proyeccionista de cine de la ciudad portuaria. «Antes, para ver cine, había que ir al cine; ahora lo puedes ver en casa», asume el veterano coleccionista, que asegura que posee 10.000 prospectos de cine.

¿Dónde guarda usted tanto material de cine?

Tengo 10.000 prospectos, que son como carteles pequeños, y cien máquinas de cine pequeñitas de 8 y de Súper 8. Algunas de 16. Lo guardo todo en mi casa, en el trastero y en casa de mis hijos. Y en el Teatro Circo, que fue mi segunda casa.

¿La gente joven es consciente de lo que se ha perdido al no conocer el cine de antaño?

Una persona joven no sabe lo que se ha perdido porque no lo ha conocido. Ahora todo es digital. Antes había bobinas, sacos muy pesados... la virtud de un buen operador no era su inteligencia, sino estar atento. Los cines de ahora, para mí, son impersonales. Hay un señor que te parte la entrada y te dice dónde pasar. Pero no tienes acomodadores, si tienes una queja no sabes a quién dirigirte, no encuentras a nadie... es mucho más frío. Antes te atendía la señora de los lavabos...

¿Había una señora en los lavabos de los cines?

Tenía su sillita a la entrada de los lavabos y, cualquier cosa que necesitaras, como un papel, jabón para lavarte las manos... En todos los cines había una señora en los aseos, para los dos, damas y cabellos. Lógicamente, no veía cómo hacía cada uno sus necesidades, pero estaba por si necesitabas cualquier cosa. Tenía su sueldo de la empresa y, aparte, si alguna persona generosa quería darle una propina. Ahora vas a un cine de esos modernos y tienes a una chica en un ordenador.

¿Algún empleado peculiar más en los cines antiguos?

Bueno, en Cartagena había un operador, que le llamábamos 'El Cantinflas', que hacía unos montajes muy peculiares. Al final de la película El peñón de las ánimas, de Jorge Negrete, el protagonista muere, y eso a él no le gustaba nada. Así que proyectó la palabra 'Fin' cuando faltaban 35 minutos para acabar la película.

¿Y el Cine Rex de Murcia lo ha conocido usted?

Naturalmente que lo he conocido. Mucha gente no sabe que los primeros empresarios del Rex eran los hermanos García Molero, que eran de Cartagena. Y que la película que más tiempo duró proyectándose en toda la Región fue El último cuplé, de Sara Montiel. Estuvo varios meses, ahí en el Rex, en una época en la que estaban como cinco días.

¿La gente comía palomitas ya en los cines de los 50 o eso es una cosa más moderna?

Antes se comían otras cosas: pipas y torraos (garbanzos fritos). Lo de las palomitas aquí empieza a principios de los 80, con la película de Los Gremlins. La proyecté en el Teatro Circo más de cien veces. Me chocó mucho, los gremlins iban con su paquete de palomitas. No te digo que en Madrid y Barcelona no las comieran ya, pero aquí fue a raíz de eso.

Se sabrá usted un montón de anécdotas de aquellos tiempos. Cuéntenos una que se le haya quedado grabada.

Cuando acabó la contienda civil, la gente se iba al cine a tener un poco de intimidad. Una vez una joven que iba con su novio, al terminar la proyección, dijo que se le había perdido una pulsera que le regaló su padre. El acomodador, el portero... empezaron a preguntar, de forma muy educada, a la gente si habían visto la pulsera. Pero no aparecía. Hasta que vieron algo que brillaba en la bragueta del novio. La chica no se puso colorada: se puso como el arco iris. Además, la película que se estaba dando se llamaba La mano que aprieta. A partir de entonces, la gente, cuando veía a esta joven por la calle, se tocaba en el hombro y decía: «Ahí viene la chica de la mano que aprieta».