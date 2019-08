Solo dos de cada diez empresas murcianas forman a sus trabajadores en TIC

Un 22,1% de las empresas murcianas proporcionan actividades formativas en TIC a sus plantillas. El dato viene a confirmar la estadística a nivel estatal, que indica que el 22,6% de las empresas españolas invierten en este tipo de formación, si bien estos valores varían según el tamaño empresarial.

Así se pone de relieve en la estrategia España Empresa Digital que ha elaborado la Cámara de España, a través de su Comisión de Digitalización. Así, en las empresas en las que trabajan entre 10 y 49 empleados el porcentaje de ellas que forman a sus empleados en nuevas tecnologías asciende a un 18, 5%; le siguen las empresas de entre 50 y 249 empleados con un 37,4%. Estas cifras contrastan con el 66,1% de las grandes empresas que realizan acciones de formación especializada en TIC para sus trabajadores.

En cuanto a empresas que emplean especialistas en TIC, el 19,2% de las pequeñas y medianas empresas emplean expertos en tecnologías de la información y comunicación. También se aprecian diferencias según el tamaño. De 10 a 49 empleados, sólo el 13,5% disponen de algún empleado TIC, el 41,4% de las pymes entre 50 y 249 empleados cuentan con ellos; y el 72% de las grandes corporaciones tienen en sus plantillas expertos en esta materia. En el caso murciano, un 13,7% de las empresas de más de diez trabajadores emplean a especialistas en TIC. Sin embargo en las microempresas, empresas de menos de diez trabajadores, el dato es de sólo el 1,5%.

En los centros de formación solamente un 20% de los alumnos que acuden a cursos relacionados con TIC son empleados de empresas, la gran mayoría de los cursos que proporcionan son para desempleados. Así lo confirma la coordinadora de Grupo Euroformac en Murcia: «Las empresas no suelen invertir en ese tipo de formación, quizá los trabajadores no lo demandan o las empresas no son capaces de ver los beneficios».

La inversión en la formación del personal tiene ventajas, como que «los empleados sean más eficaces, más rápidos, más ágiles y que sean capaces de resolver problemas en su puesto de trabajo más fácilmente», declara. La gama de cursos relacionados con TIC que ofrecen este tipo de centros es amplia, desde desarrollo de productos multimedia, seguridad en red, firma digital, protección de equipos, protección de software o sobre redes sociales, entre otros.



España Empresa Digital

Estos datos muestran una escasa formación y capacitación en actividades TIC en el marco de las pymes. Por este motivo, la Cámara de Comercio de España ha desarrollado unos ámbitos de actuación para acelerar la digitalización de las pymes. Entre ellos, la Guía básica para la transformación digital de la pyme, que contiene un Plan para abordar la digitalización en tres pasos. En primer lugar, conocer el estado de madurez digital de la pyme. En función de los objetivos de negocio, buscar el nuevo posicionamiento deseado con respecto a la transformación digital y crear una hoja de ruta que priorice las necesidades. Por último, elegir los socios tecnológicos adecuados para alcanzar los objetivos fijados.

De esta manera, permitirá mejorar la productividad, siendo más eficientes y flexibles; aumentar las ventas y la relación con los clientes; y conseguir más ahorro y control de las infraestructuras.

Asimismo, la Cámara de España solicitará al nuevo Gobierno que implante incentivos económicos y fiscales para las pymes que inviertan en infraestructuras, servicios y formación relacionada con la transformación digital. Del mismo modo, solicita el desarrollo de un certificado de 'pyme 100% digital' para que las empresas que lo obtengan puedan acceder a ventajas fiscales.

Toda la estrategia España Empresa Digital está recopilada en la web Empresa Digital (www.empresadigital.camara.es), donde se podrá acceder a un completo catálogo de las ayudas y herramientas existentes, tanto a nivel nacional como autonómico, para que las pymes puedan llevar adelante su proceso de transformación digital.