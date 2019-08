Condenada por golpear a su pareja por no haberle comprado droga

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de una mujer contra una sentencia que la condenó a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por golpear a su compañero sentimental cuando volvió a casa sin haberle comprado la droga que le había encargado.

La sentencia del juzgado de lo penal de Murcia declaró probado en noviembre de 2018 que el incidente se produjo en el domicilio familiar, cuando la mujer se sintió molesta porque no había atendido su petición lo agarró del cuello y le propinó varios golpes sin lesionarlo.

La sentencia la condenó además a mantenerse alejada de él durante seis meses.

La denunciada reconoció el incidente, pero alegó que no había golpeado a su pareja, pero el tribunal comenta ahora que los hechos quedaron suficientemente probados y que la víctima no actuó impulsado por móviles espurios, ya que tras presentar la denuncia pidió a la policía que no se detuviera a la acusada.

Su testimonio quedó corroborado por un hermano de él, quien aseguró que el denunciante llegó a su casa "llorando y muy asustado" por lo que había ocurrido.