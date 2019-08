La mitad de los murcianos no puede permitirse ni una semana al año de vacaciones

En el 18% de los hogares no se pueden costear el aire acondicionado.

Alrededor de un millón de personas residen en la Región de Murcia y casi la mitad de ellas no tiene dinero para permitirse una semana de vacaciones.

Así se desprende de los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), con fecha del año 2018. En concreto, los moradores del 43,3% de los hogares murcianos no tienen otro remedio que quedarse en casa en verano, un dato más alto que en el esto de España, ya que en el conjunto del país, el INE cifra en 34,2% el porcentaje de las familias que no pueden cogerse una semana de vacaciones.

En cuanto a las fechas de 2017, entonces eran 38,3% las familias que no podían pagarse una semana de asueto. En 2016, el 48,7%, detalla el mismo informe.

No es que estas personas no tengan días de vacaciones: es que no pueden pagarse ni una semana fuera de sus casas, porque los sueldos que tienen no se lo permiten. Por tanto, estas personas tienen tiempo libre, pero sin otro remedio que aguantar en su ciudad o pueblo natal. «Matando el tiempo como se puede, con la tele y delante del ventilador», comenta Manuel, jubilado que reside en el centro de Murcia. «Un erial» los domingos de agosto, pero que aún tiene «vidilla» entre semana, con las terrazas que abren en la Plaza Mayor y la calle Santa Teresa, en su zona, en las que «al menos se ven paisanos», apunta.

A falta de dinero para pagarse un alquiler en una semana en la playa, lo más factible para darse un chapuzón e intentar mitigar un poco los calores del estío murciano, entre termómetros que llegan a marcar 47 grados, es la piscina. La de Murcia Parque, por ejemplo, estará abierta hasta el próximo 15 de septiembre.

Más cosas. El 16,9% de los hogares murcianos, a fecha de 2018, no podía permitirse poner el aire acondicionado. Ni la calefacción en invierno. Y eso en un momento en que «las ciudades son un horno», apunta Pepe, vecino de Cieza, que tampoco puede permitirse este año ver la playa.

Asimismo, un 47,3% de las familias no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Y un 11,2% de ellas ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos doce meses.

En el 6,2% de los hogares de la Región no hay dinero para mantener un coche, mientras que el 11,9% de las familias no puede permitirse disponer de un ordenador personal.

La tasa del riesgo de pobreza en la comunidad murciana estaba en 2018 en el 28,6%, según el INE. En 2017, la tasa se situaba en el 30,1%, por lo que ha experimentado un ligero descenso.

La renta media por hogar en la Región de Murcia está en 24,801 euros, con cifras del año pasado.

En un estudio de la Agencia Tributaria, hecho público este mismo año, constaba que los 30 códigos postales o barrios con menor renta están situados todos en ciudades de Murcia, Andalucía y Valencia. Gea y Truyols, con una renta media de 14.878 euros anuales, salía como la población la más pobre de la Región.