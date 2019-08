Los agricultores reclaman soluciones para afrontar una nueva sequía

Las organizaciones agrarias que ayer se reunieron en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, reclamaron al jefe del Ejecutivo soluciones para afrontar una nueva sequía. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, que intervino también en nombre de Coag, UPA y Asaja y de las patronales de la industria FIAB y de las grandes superficies Asedas, le transmitió a Pedro Sánchez la preocupación del campo por el agua.

«Necesitamos una política de agua real que dé estabilidad a un sector tan importante como el nuestro. Todos entendemos que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay personas en los campos, no hay industria y también pone en dificultades el consumo y el poder tener en cada uno de nuestros supermercados la lechuga o tomate fresco», subrayó.

Por su parte, el presidente de Coag en la Región, que asistió al encuentro como número dos de la organización nacional, apuntó que los cultivos de secano del campo murciano «están entrando en una nueva etapa de sequía», dado que las elevadas temperaturas del verano llegan después de muchos meses sin lluvia.

Las organizaciones presentes en el encuentro se quejaron también de las consecuencias de tener «unos presupuestos prorrogados», que impiden cualquier reforma.