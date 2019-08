La ONCE da trabajo ya a más de 1.300 personas en la Región de Murcia

El Grupo Social ONCE «superó por primera vez en su historia, al cierre del ejercicio 2018, los 3.000 millones de euros en facturación, impulsado por el crecimiento de un 8,5% en las ventas de productos de juego de la Organización y de un 9,2% en las procedentes de sus empresas Ilunion. Esto supone afianzar un modelo socioeconómico que reinvierte íntegramente su capacidad en inversión social para personas ciegas o con cualquier discapacidad», indican desde esta organización.

En esta línea, durante 2018 impulsó un puesto de trabajo para 11.937 personas (11.571 con discapacidad), de las cuales 480 lo lograron en la Comunidad Autónoma de Murcia y realizó, además, 1.033 contratos indefinidos a agentes vendedores de la Organización, de ellos 49 en la Comunidad Autónoma de Murcia, explican las mismas fuentes.

El Grupo Social ONCE fue responsable el pasado ejercicio de uno de cada 195 contratos generados en España, uno de cada 191 ocupados por mujeres. Así se desprende del Informe de Valor Compartido 2018, resumen ejecutivo agregado de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, publicado por la organización con los datos más destacados del ejercicio, que el Grupo Social ONCE cierra con una plantilla total de 71.393 trabajadores y trabajadoras, el 58% con discapacidad y 30.217 mujeres (42,3%). En la Comunidad Autónoma de Murcia, genera empleo para 1376 personas, la mayoría con discapacidad.

«El informe muestra la suma de un grupo que combina la sinergia de tres áreas: la gestión de juego responsable de la ONCE, cuyos beneficios son el motor económico de la ayuda a personas ciegas; la formación, accesibilidad e inclusión laboral de personas con discapacidad, a través de la aportación a Fundación ONCE; y la realidad de Ilunion, que genera valor a sus clientes y empleo de calidad para personas con discapacidad», detallan las fuentes.

El delegado territorial de la ONCE Juan Carlos Morejón de Girón, y la presidenta del Consejo Territorial, Teresa Lajarín, destacaron durante la presentación del informe que son cifras positivas que persiguen un fin último, crear empleo para personas con discapacidad conocedores de que un salario digno es la mejor manera de inclusión posible. Y subrayaron que, en un arranque de siglo XXI marcado por las palabras crisis y paro, el Grupo Social ONCE ha generado 111.327 empleos para personas con discapacidad en los últimos 18 años, que es lo mismo que decir más de 111.000 historias de vida e inclusión real, muchas en la Región.

«Con estos datos, según el informe elaborado por la consultora PwC para la Organización, el Grupo Social ONCE representa un 0,52% del empleo en España, es el cuarto empleador a nivel estatal y el primero en personas con discapacidad», señalan las fuentes en un comunicado.