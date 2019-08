El tiempo en Murcia: Cinco de las diez temperaturas máximas de hoy han sido registradas en la Región

Y aún queda lo peor. El primer episodio de calor intenso de la semana, el de hoy martes, ha dejado una dudosa hazaña de la que pocos en la Región se sentirán orgullosos. Nada menos que cinco de las diez temperaturas máximas registradas hoy en todo el territorio nacional lo han hecho en nuestro territorio según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto Murcia, Cieza, Alhama, Molina y Archena han sido los municipios más afectados hoy por el calor, con temperaturas máximas que han variado desde los 40.6 ºC que se han medido en Alhama a las 16.10 horas de la tarde a los 39.8 que han registrado Cieza y Murcia entre las 16.00 y las 16.10 horas.

El peor dato registrado hoy, es decir, el más alto, ha sido en Yeste, un municipio de Albacete ubicado en la Sierra del Segura que ha llegado a marcar nada menos que 42.4 ºC a las 16.40 horas de la tarde. Le sigue en la lista Jimena de la Frontera, en Cadiz, con un nada tampoco desdeñable 40.8 en el termómetro y cierra el 'podium' Alhama.

Y las previsiones para los días venideros no son nada halagüeñas tampoco.

El miércoles, casi toda la Región en aviso naranja

Si el martes está previsto que sea un día caluroso, la previsión para el miércoles no es en absoluto más halagüeña. La alerta, naranja en este caso, estará activa desde las 12.00 horas hasta las 22.00 horas. En el Altiplano se esperan casi 40 grados de máxima, mientras que en el Noroeste, 41,4º, en la Vega del Segura, 42,4º, en el Valle del Guadalentín y Lorca el termómetro registrará 40.4º y en Águilas, 34,6.

En la zona de Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se alcanzarán 34 grados de máxima, está previsto que la alerta amarilla esté activada desde las 14.00 hasta las 20.00 horas de este miércoles.

"Las temperaturas, sobre todo en zonas del interior de la Región de Murcia, van a ser superiores a los 40 grados este martes y miércoles, pero sobre todo miércoles. Está previsto que se registren hasta cinco grados por encima de lo normal para estas fechas", ha indicado Luis Bañón.

El jueves, según ha explicado el portavoz de la Aemet, "habrá un 'respiro' en los termómetros. Será una bajada tímida de las temperaturas". Esa jornada, en Caravaca, Murcia, Yecla y Lorca no se alcanzarán los 40 grados, pero sí rondarán los 38-39º C. No obstante, la zona del Noroeste y de la Vega del Segura estarán en alerta amarilla desde las 14.00 horas hasta las 21.00 horas por altas temperaturas nuevamente.

El fin de semana, termómetros disparados

Ese pequeño 'alivio' térmico durará tan solo unas horas, ya que, según la predicción meteorológica, el fin de semana llega con las máximas disparadas.

El viernes y sábado se registrarán temperaturas superiores a los 40 grados y que incluso podrían rondar los 42ºC en Murcia, Lorca, Yecla y Caravaca. Las mínimas de Lorca, Murcia, Cartagena y Águilas serán las más altas y harán complicado conciliar el sueño.

Mientras que las máximas alcanzarán cifras hasta cinco puntos por encima de lo habitual en la Región de Murcia en estas fechas, las mínimas, que también sobrepasarán lo normal, lo harán de forma más moderada, situándose entre uno y dos grados sobre la media.