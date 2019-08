Los niños murcianos querrían tener como jefes a Leo Messi o Ana Guerra

El futbolista Leo Messi y la cantante Ana Guerra son los jefes que los niños y niñas de la Región de Murcia querrían tener y a Pedro Sánchez como su presidente del Gobierno.

Así se desprende de la XV Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', según la cual el delantero del Barça y la cantante canaria serían los jefes ideales para los niños y jóvenes encuestados en Murcia (Messi para los chicos, con un 21,9%, y Ana Guerra para las chicas, con un 12,9%), acompañados de otras figuras como el presentador Arturo Valls para ellos (9,4%) y la cantante Aitana Ocaña y Rosalía (ambas con un 8,5% de votos), para ellas.

La opción de no tener ningún jefe lo votan el 8,3% de los niños murcianos, seguido del cantante Daddy Yankee (7,6%) o el tenista Rafa Nadal (6,8%). Aunque tampoco ven mal tener como jefe al futbolista Vitolo Machín, al youtuber conocido como Vegetta777, al cantante colombiano Maluma, al centrocampista Isco Alarcón o al rapero Arkano.

Un año más, la mayoría de ellos (29,5%) querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, pilotos de Fórmula 1, tenistas), seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional, con un 14,7% (policías, bomberos, guardias civiles, guardas forestales).

Ellas, en cambio, prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la formación, elegidas por el 18,3% de las consultadas, seguidas por profesiones que tienen que ver con el mundo artístico (16% eligieron ser cantantes, actrices, o modelos, entre otras profesiones relacionadas).

Aunque, este año las profesiones relacionadas con el mundo deportivo han vuelto a crecer y ya representan el 7,9% para ellas: gimnastas, deportistas olímpicas o jugadoras de baloncesto han sido algunas elegidas, colándose por primera vez la opción de ser futbolistas como una de las 10 primeras profesiones femeninas más valoradas.

El panorama qué le gustaría ser a los niños y niñas murcianos cuando sean mayores queda así. De nuevo, los chicos quieren ser futbolistas, ya que así lo manifiesta 1 de cada 4, seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 15,6%, y de la de profesor (10,9%).

Cuarta se sitúa la de médico, que consigue un 6,3% de los votos masculinos y, bajando una posición, se queda este año la de youtuber, que pierde algo de fuerza pero sigue presente en el top 5 (5,1%). Ingenieros, informáticos, bomberos, veterinarios o tenistas completan el top 10 con pocas diferencias con respecto al año anterior, salvo la caída de los arquitectos.

Por su parte, ellas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta una de cada cinco encuestadas. Tras la de maestra, las profesiones preferidas por las niñas en Murcia son doctora (16,7%), peluquera (11,8%), veterinaria (10,9%) y futbolista (8,7%), que aparece por primera vez en el ranking femenino en una posición tan alta.

Los niños ven un carácter más altruista en la decisión que motiva elegir una profesión u otra y creen que el propósito vital de la gente al elegir trabajo es poder ayudar a los demás (42,8%), seguido de ganar dinero (31,8%) y dedicarse a algo que les gusta (uno de cada cuatro así lo cree).

Mientras, las niñas murcianas piensan que el propósito que se persigue a la hora de elegir una profesión es ganar dinero (40%), ayudar a los demás (35,1%) y trabajar en lo que te gusta (23,9%).

Si tuviesen que elegir quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre los miembros de cada género. Así, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (39,6%), seguidos de representantes del mundo de la música (21,9%), de la televisión (16,6%), no tener jefe (9,2%) o eligen a un jefe que sea youtuber (3,4%).

Ellas, en cambio, prefieren como jefe a alguien del ámbito musical (41,3%), a algún dibujo animado (14,6%), alguien del mundo del cine (10,8%), del deporte (6%) o de la televisión (5,3%).



Presidente del Gobierno

En año de elecciones, era de obligada necesidad consultar a los niños y niñas de la Región por la persona que creen que debe presidir el Gobierno de la nación. Así, uno de cada cuatro jóvenes no sabe a quién pondría en tan importante cargo.

Un 23% se decantaría por una figura política, un 14,7% elegiría a algún familiar para desempeñar ese cargo y otro 6,1% apuesta por personas responsables y honestas. En concreto, los niños quieren que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno, así elegido por el 12,1% de ellos, y seguido por Albert Rivera (9,1%).

Tras ellos, los chicos prefieren dejar semejante cargo a una figura como su padre (8,5%) o al presentador de televisión Arturo Valls, con un 6,9%. La quinta opción para los niños es ser ellos mismos los presidentes (5,6%). El expresidente Rajoy, el Rey o "alguien que sea honesto" son otras de las importantes elecciones masculinas.

Las niñas, por su parte, prefieren dejar el Gobierno en manos de su progenitor (13,5%). En segundo lugar, ven a Pedro Sánchez como la mejor opción (6,5%) o directamente a nadie (6,2%). Albert Rivera aparece cuarto (5,4%) y en quinto lugar consideran que Rafa Nadal, sería un buen presidente (4,9%). El rey Felipe VI, Bob Esponja y ellas mismas son sus siguientes ideas para presidir el Gobierno.

En cualquier caso, el nuevo Gobierno que eche a andar en los próximos meses debe fijarse en los consejos que los niños murcianos le dan para tener contentos y satisfechos a los trabajadores.

La primera propuesta juvenil pasa por una clara subida de los salarios, mientras como segunda opción parece una medida urgente el favorecer la conciliación laboral de los trabajadores (15,2%).

En tercer lugar, los niños creen que hay que seguir creando puestos de trabajo y reduciendo las tasas de paro (12,8%) y luchar contra la pobreza mediante ayudas, subvenciones o más becas para aquellos que lo tienen más difícil (6,3%).

La quinta exigencia apela directamente al comportamiento ético de los gobernantes (5,7%) para que "no sean corruptos", "hagan las cosas bien" o incluso "no se peleen e insulten todo el rato".

Siguiendo con la actualidad, se les ha preguntado a los chicos murcianos cuál creen que ha sido la noticia más importante del año y aunque casi un tercio de ellos no ha sabido qué responder porque "no veo las noticias", "ya no me acuerdo" o es un tema que "a mí no me interesa", el 19,5% de los jóvenes murcianos piensa que la noticia del año ha tenido un fondo político: las elecciones, el cambio de alcalde, el auge de Vox, "lo de Cataluña" o "la huida de Puigdemont".



Futuro laboral

En cuanto al dinero que querrían ganar cuando ya trabajen, tampoco se aprecian diferencias por cuestión de sexo. Ambos géneros eligen una cantidad millonaria como primera opción (27,8%) que contrasta con lo votado como segunda opción: un sueldo medio de entre 1.000 y 2.000 euros al mes (17,5%) y lo elegido como tercera: entre 2.000 y 5.000 euros mensuales (11,3%).

También se ha preguntado a los jóvenes murcianos en qué tipo de empresa les gustaría trabajar en el futuro y querrían trabajar en algún organismo público como primera opción (12,8%).

Después, preferirían empresas vinculadas al mundo del deporte (10,9%y verían con buenos ojos trabajar en compañías del sector de la alimentación (6,7%) o de la educación (5,8%) como su antiguo colegio, la universidad o alguna guardería.

Ellas, en cambio, ven como primera opción trabajar en una empresa del ámbito escolar (25,3%); alternativa seguida de empresas vinculadas a la cosmética y la belleza (10,4%), a los animales (5,7%) y otro 5,7% no querría trabajar en la empresa de nadie, sino abrir su propio negocio. La sanidad (5,1%) es otra área para el que se emplearían.