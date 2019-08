Una app 'salva' la comida del día que no se vende en los comercios

La iniciativa ayuda a disminuir la cantidad de alimentos que acaban en la basura

Comer platos preparados y productos de calidad, realizados hace unas horas, con un coste bastante económico y además ayudando a la sostenibilidad del planeta y al medio ambiente es posible a través de una aplicación móvil que ha aterrizado en más de una veintena de comercios de Murcia. La app, 'Too good to go', ha llegado hace unos días a la capital de la Región para facilitar a los usuarios la búsqueda de esta comida 'sorpresa' cada día.



Restaurantes, fruterías, panaderías, confiterías, supermercados, entre otros comercios, pueden ofrecer y vender su excedente diario de comida mediante la aplicación móvil. Los usuarios pueden así 'salvarla' a un precio reducido para que no sea tirada directamente a la basura.

Entre los establecimientos murcianos que se han sumado a la iniciativa están La Colegiala, Tim Hortons, Saboralia, Foodtopía o Panadería José Antonio, entre otros, en los que ya se pueden salvar estos 'packs' con comida de calidad.

Las pedanías de Murcia no están exentas de esta iniciativa, ya que, por ejemplo, la Carnicería-Charcutería Loli, en El Palmar; y la Pescadería Hermanos Besora, en Algezares, también forman parte del proyecto, que surgió en Dinamarca hace unos años; mientras que la app se lanzó en España en septiembre de 2018. Cuando todavía no se ha cumplido un año desde su lanzamiento, hasta 16 provincias (la última en incorporarse ha sido Murcia) forman ya parte del la iniciativa. Las cifras actuales apuntan que uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo terminan en la basura. En concreto, nuestro país es el séptimo de la Unión Europea que más restos acaba tirando a la basura al año: 7,7 millones de toneladas. «Nuestro objetivo no es solo quedarnos en las grandes ciudades, así que poco a poco se irán añadiendo más establecimientos de toda la Región. Queremos expandirnos también en Cartagena o Lorca, entre otras ciudades», añaden desde la dirección del proyecto. El contenido de estos packs es sorpresa, ya que cada día es distinto, dependiendo del excedente que haya tenido el establecimiento, «pero con la garantía de que todos los productos son frescos y de calidad, y muchos de ellos han sido elaborados hace apenas unas horas. Su única pega es que no fueron vendidos al llegar el final del día», aseguran desde la dirección.

A nivel nacional, la app ya tiene más de 350.000 usuarios registrados y más de 1.200 establecimientos en los que ya han salvado más de 160.000 packs en menos de un año, desde que se lanzó en el pasado mes de septiembre.